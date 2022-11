Bí thư Thành ủy Vinh chung vui ngày hội Đại đoàn kết cùng nhân dân phường Bến Thủy

(Baonghean.vn) - Hội nghị CSR & ESG Toàn Cầu 2022 vừa diễn ra tại Hà Nội với chủ đề “Beyond Net Zero & ESG” (Net Zero, ESG và Hơn thế nữa). Trong khuôn khổ hội nghị, đã có những doanh nghiệp Việt đã được vinh danh từ hơn 350 bài dự thi từ nhiều quốc gia. Đáng chú ý, Vinamilk là doanh nghiệp Việt được vinh danh ở 2 hạng mục lớn: Giải thưởng “Doanh nghiệp dẫn đầu CSR và ESG” - (thứ hạng Vàng) và “Doanh nghiệp CSR tiêu biểu của Việt Nam” (thứ hạng Bạch Kim).

(Baonghean.vn) - Nhân ngày hội Đại đoàn kết 18/11, chiều 10/11, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã về dự và chung vui với bà con nhân dân xóm Tam Đa, xã Thọ Thành, huyện Yên Thành.

(Baonghean.vn) - Bước sang năm thứ 11, Cuộc thi Ảnh báo chí, Video Clip “Khoảnh khắc vàng” Báo Nghệ An tiếp tục là địa chỉ uy tín nhằm vinh danh các tác phẩm ảnh đẹp, video clip xuất sắc về đất và người Nghệ An.

(Baonghean)- Nhà ở xã hội cho công nhân là một trong những điều kiện, tiêu chí về an sinh để người lao động quyết định vào làm việc và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Tuy nhiên, tại các khu công nghiệp ở Nghệ An, vì nhiều lý do, các dự án nhà ở xã hội triển khai rất khó triển khai