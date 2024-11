Thời sự Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 11 Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các cấp, các ngành tập trung kỹ lưỡng, chuẩn bị các nội dung liên quan, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chiều 27/11, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, điều hành phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11/2024, thảo luận nhiều nội dung quan trọng.

Cùng tham dự có các đồng chí: Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Quang cảnh phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11/2024. Ảnh: Phạm Bằng

6 kết quả kinh tế - xã hội nổi bật năm 2024

Tại phiên họp, UBND tỉnh đã nghe, tập trung thảo luận, đánh giá về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2024, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, trong bối cảnh chung có nhiều khó khăn nhưng kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh khá tích cực.

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; sự phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và các cấp, ngành rất hiệu quả để đạt được các mục tiêu đề ra.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11/2024. Ảnh: Phạm Bằng

Nhấn mạnh 6 kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ, tăng trưởng kinh tế đạt khá tích cực, dự kiến GRPD đạt 8,5-9,0% (số ước tính nội bộ, số liệu chính thức sẽ được Tổng cục Thống kê công bố vào ngày 30/11/2024).

Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 23.751 tỷ đồng, đạt 149,3% dự toán HĐND tỉnh giao. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt gần 3,7 tỷ USD. Thu hút đầu tư FDI ước đạt 1,696 tỷ USD. Tỷ lệ giải ngân đầu tư công đạt gần 70%, phấn đấu hết năm 2024 đạt trên 95%, nhiều công trình trọng điểm hoàn thành đúng tiến độ.

Dự kiến đến hết năm 2024, toàn tỉnh có 327/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 127 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 25 xã nông thôn mới kiểu mẫu; 11 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới.

Các đồng chí thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, việc làm, văn hoá, thể thao đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, công tác an sinh xã hội được quan tâm. Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở tiếp tục được chỉ đạo triển khai hiệu quả. Tính đến 20/10, đã hoàn thành được 10.260 nhà, đạt 65% nhu cầu cả giai đoạn 2023-2025.

Đặc biệt, các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm 2024 đều đã hoàn thành. Tỉnh được Quốc hội thông qua Nghị quyết 137 về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1243 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 và Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh; Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh.

Bên cạnh đó, tình hình quốc phòng, an ninh chính trị, an ninh biên giới tiếp tục được củng cố vững chắc, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác đối ngoại diễn ra sôi nổi, hiệu quả, tác động tích cực lên nền kinh tế của tỉnh.

Các đồng chí thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho biết, trong 28 chỉ tiêu tại Nghị quyết số 61 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, dự kiến đến hết năm 2024 có 27 chỉ tiêu đạt và vượt, trong đó có 11 chỉ tiêu vượt và 1 chỉ tiêu là tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý khó đạt.

Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp khó khăn; cơ cấu thu ngân sách chưa bền vững; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công một số chương trình còn chưa cao; công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc; tiến độ chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A còn chậm. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số mặc dù đã cố gắng nhưng chuyển biến chưa tích cực.

Quyết tâm đạt mức cao nhất chỉ tiêu, mục tiêu năm 2024

Nhấn mạnh thời gian của năm 2024 còn 1 tháng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các cấp, các ngành nỗ lực cao nhất, quyết tâm cao nhất để thực hiện mức cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu thực hiện nhiệm vụ của năm 2024.

Bên cạnh đó, chủ động rà soát, đánh giá và tổ chức triển khai thực hiện mức cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra trong năm 2024, nhất là những lĩnh vực còn dư địa để tăng trưởng.

Các đồng chí thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Các sở, các ngành tập trung giải quyết, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024; trong đó, khẩn trương hoàn thành các nội dung trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm.

Mặt khác, tập trung theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai Nghị quyết số 1243 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, đặc biệt hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy.

Tổng hợp, tham mưu xây dựng dự thảo báo cáo Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX phần kinh tế - xã hội; tổ chức, phân công thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 137 của Quốc hội; tham mưu giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, đầu tư công và các văn bản chỉ đạo, điều hành năm 2025 sau khi được HĐND tỉnh thông qua.

Các đồng chí thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng yêu cầu các ngành tiếp tục tăng cường thực hiện để đạt mức thu ngân sách cao nhất, kiểm soát chặt chẽ chi tiết kiệm, không lãng phí; thực hiện các biện pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp, phấn đấu tỷ lệ giải ngân đạt tối thiểu 95%.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hoá - xã hội cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ còn lại của năm 2024, đặc biệt quan tâm đến các hoạt động chào đón năm mới, quan tâm chính sách người có công, an sinh xã hội, quan tâm đến đời sống người dân, nhất là người dân còn khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung cũng yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả, kết quả quản lý nhà nước, tinh thần chung theo tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm đã được Trung ương thống nhất, đó là đổi mới trong quản lý nhà nước theo phương châm không cứng nhắc, quản lý hiệu quả, khơi thông nguồn lực, năng lực sản xuất, tạo động lực cho sự phát triển.

Các đồng chí thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Lực lượng vũ trang đảm bảo an ninh, quốc phòng, nhất là đảm bảo an toàn trật tự xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ...

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tốt lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhân dịp 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIV

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, năm 2025 là năm đặc biệt quan trọng, năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước. Đây cũng là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

Vì vậy, các cấp, các ngành cần phải nỗ lực, phấn đấu để đạt kết quả tốt nhất, cao nhất đóng góp vào các sự kiện quan trọng của đất nước. Bởi hiện nay, tỉnh đang có những điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách và những kết quả thu hút FDI thời gian qua mang lại.

Về các chỉ tiêu chủ yếu trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, riêng chỉ tiêu tăng trưởng phấn đấu mức từ 9,5-10,5%.

Bên cạnh đó, năm 2025 tỉnh sẽ tập trung 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục rà soát, đánh giá các mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp và khó đạt để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đạt mức cao nhất và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Các đồng chí thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các cấp, các ngành tập trung kỹ lưỡng, chuẩn bị các nội dung liên quan, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; gắn với xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, đầu tư công 5 năm, giai đoạn 2026-2030.

Đặc biệt, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị; các Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh và nội dung Quy hoạch tỉnh.

Bên cạnh đó, thực hiện quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2025, đặc biệt là 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; tập trung huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, đặc biệt là dự án Cảng nước sâu Cửa Lò và dự án nhiệt điện LGN Quỳnh Lập.

Các đồng chí thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư- kinh doanh theo hướng hiệu quả; quán triệt quan điểm nhất quán là quan tâm, đồng hành, chia sẻ, gắn bó với các nhà đầu tư, chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư trên tinh thần khó khăn của nhà đầu tư cũng chính là của tỉnh. Đặc biệt, quan tâm đến vấn đề nguồn lao động cho các dự án FDI.

Người đứng đầu Tỉnh uỷ, UBND tỉnh cũng yêu cầu tập trung quyết liệt rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương theo hướng: "Tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”, đảm bảo tinh thần đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm chỉ đạo, giữ vững kỷ luật, kỷ cương.

Cùng đó, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, có kịch bản để ứng phó, không để xảy ra điểm nóng, nhất là năm tổ chức đại hội Đảng các cấp.