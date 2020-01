Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết các đơn vị trong đêm Giao thừa

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, đồng thời báo cáo công tác đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân đón Tết yên vui của Công an tỉnh. Ảnh: Thành Duy