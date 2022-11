Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tiếp công dân phiên định kỳ tháng 11/2022

(Baonghean.vn) - Đòn tấn công ồ ạt vào cơ sở hạ tầng của Ukraine cho thấy, Nga có thể hủy diệt đất nước này trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Đó là tuyên bố do Paul Craig Roberts, cựu quan chức Nhà Trắng thời chính quyền Ronald Reagan viết trên trang web cá nhân.

(Baonghean.vn) - Tối 27/11, tại nhà thi đấu Trường Đại học Vinh (TP. Vinh) diễn ra Lễ bế mạc, trao giải "Bóng bàn vô địch đồng đội Nghệ An năm 2022".

Trận Tây Ban Nha vs Đức đã không làm thất vọng người hâm mộ khi có đầy đủ những yếu tố kịch tính nhất. Thật bất ngờ khi kết quả chung cuộc được định đoạt bằng 2 tiền đạo vào sân từ ghế dự bị.

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của các đợt mưa bão vừa qua, đã khiến một số vị trí dọc sông Nậm Mộ, huyện Kỳ Sơn sạt lở taluy âm nghiêm trọng. Hiện nay, đơn vị quản lý giao thông đang tập trung kè rọ đá ngăn sạt lở taluy âm, sớm đảm bảo an toàn lưu thông cho Quốc lộ 7.

Công an vừa triệt phá nhóm cá độ bóng đá World Cup 2022 với tổng số tiền giao dịch khoảng 35 tỷ đồng, bắt giữ 13 người.

(Baonghean.vn) - Tối 27/11, tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (thành phố Vinh) đã diễn ra chương trình Dạ hội Nga 2022 do các học sinh khối chuyên Nga thực hiện.

(Baonghean.vn) - Chiều 27/11, tại Trường Đại học Y khoa Vinh diễn ra sự kiện truyền thông về tự xét nghiệm và dự phòng trước phơi nhiễm HIV do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Sở Y tế Nghệ An tổ chức; Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ.