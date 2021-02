Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thăm, chúc Tết tại huyện Quế Phong và Quỳ Châu

Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh; Trần Hải Bình - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Vi Văn Sơn - Trưởng ban Dân tộc tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Sáng 5/2, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến thăm, chúc Tết, tặng quà cho Ban Thường vụ Huyện ủy, các đơn vị, nguyên lãnh đạo, già làng, trưởng bản uy tín, hộ gia đình chính sách trên địa bàn huyện Quế Phong. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc Tết Huyện ủy Quế Phong. Ảnh: Thành Duy Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã đến thăm, tặng quà cơ quan Huyện ủy Quế Phong, nghe báo cáo tình hình chuẩn bị cho nhân dân trên địa bàn huyện.



Năm 2020, với tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị và nhân dân, huyện Quế Phong đã gặt hái được những kết quả tương đối tích cực trên tất cả các mặt.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 7,85%, thu nhập bình quân đầu người đạt 28,82 triệu đồng, tăng 7,4% so với năm 2019; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,89%, còn 22,6%; 4 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Đồng chí Trương Minh Cương - Bí thư Huyện ủy Quế Phong báo cáo tình hình của huyện năm 2020, định hướng năm 2021 và công tác chăm lo Tết cổ truyền dân tộc cho nhân dân. Ảnh: Thành Duy Công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt kết quả tốt, nhất là đã kiểm soát chặt người qua lại tuyến biên giới, góp phần phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn hiệu quả.



Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường. Trên địa bàn không có vụ việc nổi cộm phức tạp, an ninh trật tự, an ninh biên giới, an ninh vùng đồng bào dân tộc được giữ vững, đảm bảo…

Hưởng ứng Thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ hộ nghèo đón Tết Tân Sửu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, huyện đã kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài huyện hỗ trợ cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công, học sinh với tổng số tiền 3,671 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng quà chúc mừng năm mới Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Phong. Ảnh: Thành Duy 100% hộ nghèo (3.633 hộ), hộ gia đình chính sách, người có công và học sinh đã nhận mức quà từ 500.000 đồng trở lên. Riêng học sinh nhận được 4.519 suất quà, tổng giá trị là 932,7 triệu đồng.



Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương, chúc mừng những thành tích đã đạt được, những đóng góp quan trọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân huyện Quế Phong trong thời gian vừa qua.

Trong năm 2021, người đứng đầu Tỉnh ủy đề nghị huyện tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; theo đó, Quế Phong cần triệt để, kiên quyết, bài bản, nghiêm túc, đề cao trách nhiệm của cộng đồng.

Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Phong, cấp ủy các cấp cần tiếp tục tập trung bảo vệ rừng; gắn với tìm kiếm, xây dựng các mô hình kinh tế dưới tán rừng, dựa vào rừng để nâng cao đời sống nhân dân.