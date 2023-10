Bí thư Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến: Cán bộ Mặt trận ‘tận tụy để dân mến; trách nhiệm để dân thương; kỷ cương để dân trọng; năng động để dân được nhờ’

Sáng 11/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Diễn đàn “Lắng nghe tiếng nói Mặt trận cơ sở” giữa đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến với đội ngũ làm công tác Mặt trận các cấp tỉnh Nghệ An.

Tham dự Diễn đàn, đại biểu Trung ương có Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Diễn đàn có sự tham dự của hơn 13.900 cán bộ, công chức và đội ngũ hoạt động không chuyên trách Mặt trận tại 442 điểm cầu cấp huyện, xã trong toàn tỉnh Nghệ An.