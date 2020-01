Bị yêu cầu dừng đốt pháo, nhóm thanh niên đánh công an xã trọng thương

Các đối tượng đốt pháo đã đồng loạt hô "đánh công an xã" rồi nhặt gậy tre ven đường tấn công khiến Phó trưởng công an xã và một công an viên bị trọng thương.