BIDV Nghệ An tổ chức gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập

Dự lễ có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Hoàng Nghĩa Hiếu; Lê Hồng Vinh; các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Về phía Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam có các đồng chí: Phan Đức Tú - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; Lê Ngọc Lâm - Tổng Giám đốc; Các Ủy viên HĐQT và các Phó Tổng Giám đốc. Tham dự lễ có cán bộ lãnh đạo, nhân viên BIDV qua các thời kỳ và các Tập đoàn kinh tế, khách hàng của BIDV tại địa bàn Nghệ An

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Minh Tính - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BIDV Nghệ An đã ôn lại chặng đường 65 năm xây dựng và trưởng thành của đơn vị. Ngày 27/5/1957, Chi hàng Kiến thiết Nghệ An được thành lập, đây là tiền thân của BIDV Nghệ An.

Đến nay, trải qua 65 năm hình thành và phát triển, BIDV Nghệ An luôn đồng hành với những nhiệm vụ quan trọng của tỉnh Nghệ An và BIDV Việt Nam. Trong quá trình hoạt động, được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của các cấp, ngành, cùng sự nỗ lực vươn lên của BIDV Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đã có rất nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An.

Thời gian qua, BIDV Nghệ An đã có những chuyển mình đột phá với sự thay đổi căn bản và thực chất về cơ chế, sở hữu, hoạt động đầy đủ theo nguyên tắc thị trường, xây dựng một BIDV Nghệ An trưởng thành hơn và lớn mạnh hơn.

Trong 10 năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng bình quân của chi nhánh đạt được những con số ấn tượng: Huy động vốn đạt 18%; dư nợ đạt 23%; chênh lệch thu chi đạt 24%; nợ xấu được kiểm soát dưới 1%; là chi nhánh xếp hạng đặc biệt của hệ thống...

Với 20 phòng ban và 9 PGD, 190 cán bộ có trình độ, tâm huyết, năng động đã cung cấp toàn diện các sản phẩm dịch vụ ngân hàng đến hơn 170.000 khách hàng cá nhân và hơn 3.000 khách hàng doanh nghiệp.

Trong hoạt động đầu tư tín dụng, BIDV Nghệ An đã cung ứng và tiếp cận đến tất cả các lĩnh vực kinh doanh, hợp tác với rất nhiều sở, ban, ngành, và các đơn vị lớn trên địa bàn cung cấp toàn diện nhu cầu tài chính - ngân hàng - bảo hiểm với các sản phẩm dịch vụ ngân hàng số hiện đại như: smartbanking, thanh toán hóa đơn, POS, thẻ, Ibank, tài trợ thương mại… trở thành đơn vị top đầu có sự bứt phá mạnh mẽ trong chuyển đổi số của toàn hệ thống.

BIDV Nghệ An là đơn vị đầu mối đại diện cho BIDV cùng đồng hành với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào tỉnh Nghệ An 10 năm liền kể từ năm 2009, góp phần kết nối các doanh nghiệp trong và ngoài nước, thu hút các nguồn vốn đầu tư cùng tham gia phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...Song song với hoạt động kinh doanh, BIDV Nghệ An luôn chú trọng công tác từ thiện, nhân đạo, thông qua các hoạt động đã ủng hộ hơn 206 tỷ đồng.

Ghi nhận những thành tích đó, BIDV Nghệ An đã vinh dự được nhận phần thưởng cao quý Đảng và Nhà nước như: Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Cờ thi đua của Chính phủ...

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Hồng Vinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc của BIDV Nghệ An trong thời gian qua, đồng thời khẳng định: Dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, sự điều hành của Ban lãnh đạo BIDV Việt Nam, BIDV Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp về những thành tựu to lớn trong 65 năm qua, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ngày càng vững mạnh và trưởng thành về mọi mặt. Tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Nghệ An thực hiện thành công Nghị quyết 26 với mục tiêu đưa Nghệ An trở thành trung tâm về tài chính của vùng Bắc Trung bộ và các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra...

Tại buổi gặp mặt, BIDV Nghệ An vinh dự đón nhận các danh hiệu: Cờ thi đua của UBND tỉnh Nghệ An; Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021; Cờ thi đua của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam là đơn vị có thành tích đặc biệt xuất sắc trong 65 năm hoạt động, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển hệ thống BIDV.