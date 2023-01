Bình yên vùng Giáo xứ Yên Lạc

Theo dõi Báo Nghệ An trên

An Quỳnh

(Baonghean.vn) - Trách nhiệm, tận tâm, nhiệt huyết… là những gì mà người dân vùng Giáo xứ Yên Lạc, xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn (Nghệ An) nói về ông Bí thư Trần Văn Thưởng. Bao năm qua ông không chỉ là cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân mà còn góp phần giữ gìn an ninh, trật tự cho thôn, xóm.

“Tai, mắt” giữ xóm làng bình yên

Nhớ lại quãng thời gian hơn 6 năm được bầu làm Bí thư xóm kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận vùng giáo toàn tòng, ông Trần Văn Thưởng không thể nhớ nổi các mốc thời gian. Với ông, đó không chỉ là quãng thời gian nhiều khó khăn, vất vả mà còn đầy những kỷ niệm khó quên.

“Được bà con tin tưởng nên mình phải cố gắng, dù phụ cấp chẳng đáng là bao. Nhưng làm rồi mới thấy đam mê, trách nhiệm mình dần lớn hơn. Trên hết là nhìn thấy sự thay đổi của làng xóm, những người “vác tù và hàng tổng” như chúng tôi mới thấy vui mừng”, ông Thưởng bộc bạch.

Xóm 2, xã Nam Lĩnh (Nam Đàn) là xóm giáo toàn tòng, với 220 hộ, 725 nhân khẩu. Trên địa bàn xóm còn 3 hộ nghèo và 16 hộ cận nghèo. Người dân chủ yếu làm nông, xen kẽ vào đó một số hộ kinh doanh nhỏ lẻ.

Quãng thời gian trước năm 2019, trên địa bàn xóm còn xảy ra nhiều vụ mất trộm vặt, đặc biệt là trộm chó, gây hoang mang trên địa bàn xóm. Nhận thấy được nỗi lo lắng của nhân dân, với vai trò là Bí thư chi bộ, ông Trần Văn Thưởng đã tham mưu cho chính quyền địa phương cũng như vận động người dân lắp camera công cộng dọc đường liên xã.

Cùng với sự hỗ trợ của cảnh sát khu vực, ông đã cùng các tổ chức, đoàn thể “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để giải thích, vận động người dân lắp camera an ninh.

Ông Thưởng cho biết: “Mặc dù sự hỗ trợ của chính quyền địa phương không nhiều, nhưng trong năm 2019 đến nay, nhân dân trên địa bàn xóm 2 đã lắp được 2 camera an ninh chính trên trục đường liên xã và thêm 40 điểm camera tại 40 hộ trên địa bàn. Các vụ việc trộm chó, trộm cắp vặt hoặc đổ rác bừa bãi gần như không còn. Từ khi xóm lắp các điểm camera an ninh, ý thức của bà con nâng cao hơn nhiều, an ninh, trật tự được giữ vững”.

Không chỉ vậy, ông Thưởng còn thường xuyên tham mưu, phối hợp cùng trưởng xóm và các tổ chức thành viên của Mặt trận, kịp thời giải quyết những bức xúc, mâu thuẫn lớn, nhỏ trong cộng đồng, không để sự việc nảy sinh thành vấn đề phức tạp. Vì thế, nhiều vụ mâu thuẫn gia đình, mâu thuẫn làng, xóm đã được giải quyết, tạo được tình nghĩa trong khu dân cư, không có vụ việc phức tạp, khiếu nại vượt cấp.

Với quan niệm làng xóm bình yên khi mỗi gia đình hạnh phúc, ông Thưởng kể cho chúng tôi nghe về trăn trở đầu tiên khi cùng Hội Liên hiệp phụ nữ xã thành lập mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ, trẻ em”.

Với vai trò Bí thư xóm kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận xóm, ông thấu hiểu được việc muốn làng, xóm bình yên buộc những xóm, làng phải đẩy lùi vấn nạn liên quan về bạo lực gia đình; xâm hại phụ nữ, trẻ em; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm… để tạo môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em, những người yếu thế trên địa bàn.

Tháng 4/2022, ông Thưởng cùng Hội Liên hiệp phụ nữ xã cho ra mắt mô hình ““Làng quê an toàn cho phụ nữ, trẻ em” với 50 thành viên, trở thành xóm đầu tiên của huyện Nam Đàn thí điểm làm mô hình này. Dấu ấn rõ nhất không chỉ là những hòm thư góp ý, những biển báo được cắm cảnh báo đuối nước tại các ao, hồ mà điển hình là những chị em yếu thế, gia đình khó khăn đều được thường xuyên quan tâm, chia sẻ, bảo vệ.

Việc gì khó có ông Thưởng

Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên khi về xóm 2, xã Nam Lĩnh đó chính là sự thay đổi đến không ngờ. Đường đi, lối lại trong xóm đều được đầu tư khang trang, rộng rãi… Đặc biệt, công trình “đường cờ vùng giáo” góp phần đưa xóm 2 có diện mạo khang trang, mới mẻ.

Ông Thưởng chia sẻ: “Quãng thời gian trước năm 2019, lợi thế của xóm có đường liên xã và đường nội bộ trong thôn, xóm tuy cơ bản đã được đổ bê tông, đổ nhựa nhưng lòng đường nhỏ, hẹp dẫn tới khó đi, ảnh hưởng ít đến việc sản xuất, kinh doanh của người dân trên địa bàn”.

Đúng lúc đó, toàn huyện thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, với chức năng, nhiệm vụ của mình ông Trần Văn Thưởng luôn nắm bắt tình hình thực tế của thôn để lựa chọn những nội dung phù hợp tổ chức thực hiện. Trong muôn vàn cái khó khi đó, cái khó nhất là vận động người dân hiến đất mở đường xây dựng nông thôn mới. “Thời gian đó, nhiều hộ dân chưa hiểu được sự cần thiết của hệ thống giao thông thôn, xóm, nên việc vận động người dân vô cùng gian nan. Thời gian đầu, nhiều gia đình cũng phản đối vì vốn dĩ đất cha ông, nay đem ra hiến làm đường là điều không hợp lý”, ông Thưởng chia sẻ.

Để người dân đồng thuận với chủ trương chung, ông Thưởng đã đi đến từng nhà vận động người dân mở đường. Với phương châm “cán bộ phải là người nêu gương”, ông Thưởng cũng đã vận động những hộ dân trong chi bộ hiến đất trước. Thấy vậy, nhiều gia đình đã tự nguyện đóng góp, ủng hộ. Riêng những hộ chưa ủng hộ, ông âm thầm đến phân tích, giải thích. Điển hình như gia đình bà Nguyễn Thị Hương đã tự nguyện hiến gần 60m2 đất để mở đường giao thông.

Năm 2016 đến nay, nhân dân xóm 2 đã hiến 312 m2 đất ở với chiều dài 400m để xây dựng đường giao thông liên xã. Riêng năm 2021, nhờ sự vận động của ông Thưởng, nhân dân xóm 2 đã hiến đất mở rộng đường bê tông nội thôn có chiều dài gần 2 km.

Không chỉ vậy, nhân dân trong xóm còn đóng góp 530 triệu đồng để nâng cấp mở rộng đường bê tông thôn, xóm, xây 380m mương xả thải dân sinh và lắp đặt 250m “đường cờ vùng giáo”.

Năm 2021, ông Trần Văn Thưởng cùng chính quyền xóm vận động nhân dân thực hiện cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, 100% nhân dân đi bỏ phiếu bầu hoàn thành trước giờ quy định, tỷ lệ phiếu bầu cho từng đại biểu đạt từ 97% trở lên và đúng thành phần cơ cấu. Nhìn sự “thay da, đổi thịt” khởi sắc về trên thôn, xóm, ông Trần Văn Thưởng đã có thể mỉm cười trước những công sức mình bỏ ra.

Từ những thành tích xuất sắc đó nhiều năm liền ông được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và UBND xã tặng Giấy khen. Năm 2021, Ban công tác Mặt trận xóm 2 được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.