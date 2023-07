Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Đồng chí Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Bí thư Đảng uỷ Quân sự, Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn.

Tham gia cùng đoàn còn có đồng chí: Đại tá Đinh Bạt Văn - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân sự, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các đồng chí trong Thường vụ Đảng uỷ Quân sự; thủ trưởng các phòng Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật.

Đoàn đại biểu Đảng uỷ - Bộ CHQS tỉnh Nghệ An dâng hoa tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn. Ảnh: Hoàng Anh

Tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn), Đoàn đại biểu Đảng uỷ - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An thành kính dâng lẵng hoa tươi thắm, nén hương thơm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người đã sáng lập, rèn luyện Quân đội nhân dân Việt Nam. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm, tình yêu thương sâu nặng cho các anh hùng liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Nghệ An nguyện hứa sẽ tiếp tục đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn; phát huy phẩm chất người lính trên quê hương Bác, luôn phấn đấu để xứng đáng là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

Đoàn đại biểu Đảng uỷ - Bộ CHQS tỉnh Nghệ An thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Hoàng Anh

Tại Quảng trường Xô viết Nghệ Tĩnh, huyện Hưng Nguyên và Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh, đoàn đã dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tri ân, biết ơn sâu sắc trước công lao chiến đấu hy sinh của các anh hùng liệt sĩ để đất nước Việt Nam và quê hương Nghệ An được hòa bình, thống nhất.

Cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Nghệ An dâng hương lên phần mộ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh. Ảnh: Hoàng Anh

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do cho dân tộc, cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An nguyện hứa một lòng đoàn kết, trung thành tuyệt đối với sự lãnh đạo của Đảng; quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử hào hùng của các thế hệ cha anh, nâng cao trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội để tỉnh nhà phát triển./.