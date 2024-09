Xã hội Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với bão Yagi Chiều 4/9, đồng chí Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó với bão Yagi tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quế Phong, Quỳ Châu, Nghĩa Đàn và Thị xã Thái Hòa.

Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra tình trạng kỹ thuật tàu xuồng tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳ Châu. Ảnh: Trọng Kiên

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo từ ngày 5/9 đến 6/9, bão số 3 tiếp tục tăng cường độ, gió mạnh có thể đạt tới cấp 15, giật trên cấp 17 ở vùng gần tâm bão. Ngoài ra nhiều khu vực xảy ra mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra cơ sở vật chất sẵn sàng ứng phó với mưa bão. Ảnh: Trọng Kiên

Để sẵn sàng ứng phó với diễn biến của bão và mưa lớn trong những ngày tới, Đại tá Phan Đại Nghĩa – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm các công điện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong công tác phòng chống mưa bão. Chỉ huy các đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình mưa bão, duy trì nghiêm túc các chế độ trực ban, trực sẵn sàng cơ động khi có lệnh.

Kiểm tra tình trạng, hệ số an toàn kỹ thuật tàu xuồng sẵn sàng cơ động giúp đỡ nhân dân khi có lệnh tại Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Thái Hòa. Ảnh: Trọng Kiên

Tiến hành rà soát, đảm bảo an toàn doanh trại, kho, trạm và các hoạt động của bộ đội. Kiểm tra hệ số kỹ thuật, tình trạng an toàn của tàu, xuồng, xe máy, các thiết bị, phương tiện cứu hộ cứu nạn. Thường xuyên phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các đơn vị đóng quân trên địa bàn để nắm chắc tình hình, rà soát các hồ đập, khu vực có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, kêu gọi, thông báo cho nhân dân đang làm ăn, sinh sống trên các nương, rẫy biết diễn biến để tìm nơi tránh trú an toàn./.