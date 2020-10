Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống hoàn lưu bão số 9

Hoàn lưu bão số 9 kết hợp với không khí lạnh có thể gây mưa to đến rất to trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Lượng mưa phổ biến 200-400 mm/đợt, tại khu vực Nam Nghệ An có thể lên đến 500mm.

Với tình hình phức tạp của thời tiết, các đơn vị của Bộ CHQS tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra rà soát tuyến đê kè, hạ du hồ, đập; Giúp bà con ngư dân các tuyến ven biển, ven sông neo đậu tàu thuyền vào khu vực an toàn; kiểm tra vùng thấp trũng, ngập úng; các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; các vùng có thể bị chia cắt cô lập…

Kiểm tra công tác chằng chống nhà cửa, chuẩn bị các phương án giúp dân tại thị xã Cửa Lò. Ảnh: Trọng Kiên Qua kiểm tra thực tế tại các đơn vị, Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm túc chế độ trực theo quy định; Theo dõi chặt chẽ diễn biến của hoàn lưu bão, kiểm tra các vùng trọng điểm về ngập lụt, nguy cơ sạt lở đất, thường xuyên theo dõi tình hình mưa lũ tại từng địa phương; Chuẩn bị đầy đủ phương tiện, kỹ thuật, hệ thống thông tin liên lạc, cơ sở vật chất hậu cần, bảo đảm quân số sẵn sàng cơ động giúp dân, kịp thời báo cáo về Bộ CHQS tỉnh khi cần thiết.



Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác giúp dân neo đậu tàu thuyền tại Cảng cá Cửa Hội. Ảnh: Trọng Kiên