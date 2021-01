Bộ Công an thông báo về tổ chức khủng bố nguy hiểm 'Triều đại Việt'

Bộ Công an xác định, “Triều đại Việt” là tổ chức khủng bố, do đó, người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của “Triều đại Việt”; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do “Triều đại Việt” tổ chức; hoạt động theo chỉ đạo của “Triều đại Việt”… là phạm tội “Khủng bố”, “Tài trợ khủng bố” và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

“Triều đại Việt” tổ chức như thế nào?

Theo Bộ Công an, tháng 1/2018 một nhóm thành viên của tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” vì bất mãn, đã tách ra thành lập tổ chức riêng mang tên “Triều đại Việt”. Tổ chức này đứng đầu là Ngô Văn Hoàng Hùng (bí danh Ngô Hùng, Nguyễn Phi Long, SN 1952, quê tại Mỹ Tho, Tiền Giang, quốc tịch Canada).

Ngô Văn Hoàng Hùng, tự phong "Tổng tư lệnh Triều đại Việt". Trụ sở của “Triều đại Việt” đặt tại Quebec, Canada.