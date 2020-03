Bộ đội Biên phòng Nghệ An: Khắc dấu ấn đáng tự hào nơi biên cương

Củng cố cơ sở chính trị vùng biên



Đã không ít lần đến với các bản khu vực Cao Vều của xã biên giới Phúc Sơn (huyện Anh Sơn), song lần trở lại gần đây nhất, chúng tôi đều bất ngờ bởi với những đổi thay nơi đây. Đó là về giao thông đi lại, những mô hình kinh tế và những kết quả tốt đẹp từ sự phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền địa phương và cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Phúc Sơn.

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Anh Sơn - đồng chí Nguyễn Công Thế cho biết, từ khi trạm y tế của xã phải chuyển ra trung tâm gần Quốc lộ 7 đã 5 năm, người dân Phúc Sơn muốn khám, chữa bệnh thì phải đi hơn 20 km đường đồi núi mới đến được trạm y tế. Ấy nhưng, nhờ sự quan tâm và hỗ trợ đắc lực của Đồn Biên phòng Phúc Sơn với việc xây dựng mô hình “Tủ thuốc biên cương”, các y, bác sỹ quân hàm xanh trực tiếp kêu gọi các nguồn tài trợ và tự tay khám, chữa bệnh cho bà con đã hơn 1 năm nay.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Phúc Sơn khám, chữa bệnh và hỗ trợ người dân phát triển kinh tế. Ảnh: Hoài Thu

Với những việc làm ý nghĩa, Đồn Biên phòng Phúc Sơn đã cùng với cấp ủy, chính quyền kết nối được với nhiều tổ chức, cá nhân, hội, đoàn thể các cấp trên địa bàn huyện Anh Sơn và các địa phương khác quan tâm tới người dân Phúc Sơn. Hiện nay, huyện đang đầu tư xây dựng ở Phúc Sơn một số tuyến đường giao thông; một số mô hình kinh tế của người dân cũng được hình thành; các vướng mắc trong giải phóng lấn chiếm đất đai cũng được cán bộ Đồn Biên phòng hỗ trợ có hiệu quả. Ngoài ra, Đồn Biên phòng Phúc Sơn còn tổ chức mô hình “Tiết học vùng biên”, tạo hiệu quả trong học tập, gắn kết giữa các nhà trường và chính quyền địa phương...



Bình diện chung trên toàn tỉnh, tại các địa bàn đóng quân của hơn 20 Đồn Biên phòng, mỗi đơn vị lại có những cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế địa bàn, tạo những dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân. Đồng thời giúp thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và công tác đối ngoại biên phòng mà Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã triển khai.

Cụ thể, đó là công tác phối hợp với địa phương sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 01 của Chính phủ về phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; Tham mưu UBND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo”; Chỉ đạo các đơn vị triển khai đăng ký xây dựng các mô hình trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và trong tham gia phát triển KT-XH, góp phần xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn quản lý; Thực hiện Chỉ thị 681/CT-BTL của Bộ Tư lệnh BĐBP, chỉ đạo các đơn vị phân công 575 đảng viên trong việc nhận giúp đỡ 2.739 hộ gia đình ở khu vực biên giới.

Lãnh đạo tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thăm mô hình giúp dân phát triển kinh tế của Đồn Biên phòng Hạnh Dịch, huyện Quế Phong. Ảnh: Hoài Thu

Trong thực hiện phong trào thi đua "Bộ đội Biên phòng Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mới" và kế hoạch giúp đỡ 3 xã nghèo (Môn Sơn, Bắc Lý, Tam Hợp) theo phân công của UBND tỉnh Nghệ An, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã vận động cán bộ, chiến sỹ quyên góp 827,65 triệu đồng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn khu vực biên giới. Ngoài ra, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, các cháu học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn biên giới tỉnh Nghệ An với tổng trị giá quà và tiền mặt hơn 10,307 tỷ đồng.



Cùng với đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An còn thường xuyên triển khai vận động quần chúng bám, nắm tình hình địa bàn; tham mưu phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không nghe lời kích động, xúi dục của các thế lực thù địch, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cùng với các Sở, ban, ngành xây dựng, triển khai kế hoạch phối hợp hoạt động; ví dụ như tiếp tục phối hợp với Hội Nông dân tỉnh triển khai có hiệu quả Đề án xây dựng cơ sở chăn nuôi lợn nái địa phương sinh sản, cung cấp con giống cho nhân dân khu vực biên giới phía Tây tỉnh Nghệ An tại 20 đơn vị cơ sở, theo đó tặng 484 con giống cho 242 hộ gia đình.

Cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Nghệ An tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân. Ảnh: Hoài Thu

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị đã tổ chức lực lượng tham gia giúp dân 1.736 ngày công lao động; thu hoạch và chăm sóc hoa màu 57,25 ha; nạo vét, đào mới 26,2 km kênh mương thủy lợi...; hướng dẫn nhân dân áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, sản xuất; làm mới và tu sửa được 42,85 km đường giao thông nông thôn.



Ngoài ra, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình "Nâng bước em đến trường", 107 cháu học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn (trong đó có 19 cháu học sinh bản đối diện của nước bạn Lào) được Bộ đội Biên phòng tỉnh nhận đỡ đầu đều có hiệu quả học tập và phấn đấu tốt. Trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa, lực lượng đã giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng chính sách, quyên góp ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" 98,733 triệu đồng; thăm hỏi động viên, tặng quà các đối tượng chính sách trị giá 198,45 triệu đồng. Tổ chức khám, chữa bệnh cấp thuốc miễn phí cho 8.267 lượt người trị giá 71,85 triệu đồng.

Tăng cường công tác đối ngoại nhân dân

Đối với hoạt động tham mưu, phối hợp với địa phương thực hiện phong trào kết nghĩa giữa các cụm dân cư (bản - bản) hai bên biên giới Việt Nam - Lào trên tuyến biên giới tỉnh Nghệ An, phóng viên cũng đã có dịp được trực tiếp tham gia hoạt động ký kết nghĩa giữa bản Pủng Vái, cụm bản Phà Đánh, huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn (CHDCND Lào) và bản Phà Chiếng, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn của tỉnh Nghệ An vào ngày 22/5/2018.

Bộ đội Biên phòng và cán bộ thôn bản Việt Nam gặp gỡ, trao đổi với đại diện công an và cán bộ địa phương nước bạn Lào về quy chế phối hợp bảo vệ biên giới. Ảnh: Hoài Thu

Đó là cặp bản thứ 19 của các tỉnh nước bạn Lào và tỉnh Nghệ An thực hiện ký kết nghĩa, và là lễ ký kết đầu tiên diễn ra trên đất bạn Lào. Chuyến công tác tròn 3 ngày đêm cùng với lực lượng Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương ở Kỳ Sơn với những quãng đường vượt rừng núi sang nước bạn Lào chúng tôi đã chứng kiến, cảm nhận đầy đủ sự vất vả, nỗ lực và hiệu quả của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh nhà trong thực hiện chủ trương kết nghĩa giữa các cặp bản hai bên biên giới Việt Nam - Lào. Đến nay, đã có 20 cặp bản hai bên biên giới Việt - Lào chung biên giới với Nghệ An là như “anh em một nhà” theo mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Việt - Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”.



Cùng với tổ chức kết nghĩa giữa các cặp bản hai bên biên giới, hàng năm Bộ đội Biên phòng Nghệ An còn tổ chức tốt hội nghị giao ban công tác quản lý bảo vệ biên giới, giữ gìn ANTT và ký kế hoạch phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An với Bộ Chỉ huy Quân sự 3 tỉnh: Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay/ Lào. Năm 2019, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã phối hợp với UBND các huyện biên giới duy trì thực hiện tốt công tác đối ngoại với bạn (Lào), trong đó đã tổ chức 10 đoàn/ 43 người sang thăm và chúc Tết Bun Pi May (Lào), với tổng số quà và tiền trị giá 175 triệu đồng. Tổ chức đón tiếp, đảm bảo an toàn cho 38 đoàn/308 lượt người của bạn (Lào) sang thăm, chúc mừng, trao đổi tình hình, giao ban định kỳ, tham gia tập huấn, hội nghị. Duy trì thực hiện tốt mối quan hệ kết nghĩa giữa 20 cặp bản - bản và 8 cặp đơn vị hai bên biên giới.

Chính quyền và nhân dân hai bản Pung Vai, cụm bản Phà Đéng, tỉnh Hủa Phăn của nước bạn Lào và bản Phà Chiếng, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn của tỉnh Nghệ An tổ chức lễ kết nghĩa. Ảnh: Hoài Thu

Đại tá Lê Như Cương - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An khẳng định, hàng năm phong trào thi đua Quyết thắng của Bộ đội Biên phòng tỉnh được triển khai tích cực, toàn diện và đạt được nhiều thành tích. Trong đó, chú trọng việc kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên, đột kích và các cuộc vận động xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị nhằm thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu thi đua đề ra, nhất là trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên phòng. Bên cạnh đó là đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn và tham gia phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới.



Xác định trọng tâm công tác năm 2020, xây dựng hình ảnh chiến sỹ quân hàm xanh, cùng với cấp ủy chính quyền địa phương củng cố cơ sở chính trị vững mạnh, Đại tá Lê Như Cương cho biết thêm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An và Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 788-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.