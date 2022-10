Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá cao quy mô, giá trị của nông nghiệp Nghệ An

Mở rộng điều tra đường dây sản xuất và mua bán vũ khí, Công an tỉnh Kiên Giang bắt Vũ Thị Diệp, 32 tuổi, ở TP HCM cùng 3 đàn em, thu 229 khẩu súng các loại...

(Baonghean.vn) - Chiều 21/10, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh Nghệ An tổ chức Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 3 cho 83 đồng chí là cán bộ trưởng, phó phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; cấp huyện và tương đương; cán bộ chủ trì cấp xã năm 2022.