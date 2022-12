Bộ Tư lệnh Quân khu 4 công bố, trao quyết định về công tác cán bộ

(Baonghean.vn) - Sáng 27/12, thực hiện Quyết định số 490/QĐ-BQP, ngày 21/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ cán bộ, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức Hội nghị công bố, trao quyết định về công tác cán bộ.

Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì Hội nghị. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu cùng dự.

Theo đó, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm các đồng chí: Đại tá Phạm Văn Đông - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An nay giữ chức Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An nay giữ chức Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An; Đại tá Phạm Đình Trung - Chính ủy Lữ đoàn Thông tin 80 nay giữ chức Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An; Thượng tá Trần Hoài Nam - Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu nay giữ chức Chính ủy Lữ đoàn Thông tin 80.

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm đợt này phát biểu ý kiến, Đại tá Phạm Văn Đông đã cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu. Đồng chí xin hứa, trên cương vị, chức trách mới các đồng chí được bổ nhiệm lần này tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao, trau dồi đạo đức, phẩm chất chính trị, trình độ mọi mặt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Phát biểu chúc mừng, giao nhiệm vụ cho các đồng chí cán bộ được bổ nhiệm chức vụ mới, Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu nhấn mạnh: Việc điều động bổ nhiệm cán bộ lần này thể hiện sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đối với công tác cán bộ; ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, học tập và trưởng thành của đội ngũ cán bộ các cấp. Với chức trách, nhiệm vụ mới các đồng chí được bổ nhiệm, điều động lần này tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, bài học trong lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy đơn vị cơ sở, vận dụng vào thực tiễn nhiệm vụ ở đơn vị mình công tác, tích cực học tập, nghiên cứu vận dụng có hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị và cá nhân các đồng chí nhận nhiệm vụ trên cương vị mới nhanh chóng làm tốt công tác chuẩn bị, tiến hành bàn giao nội dung công việc chặt chẽ, đúng thủ tục, nhanh gọn, sớm bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ./.