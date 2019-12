Bỏ việc lương cao, kỹ sư Nghệ An về quê nuôi gà bằng... tảo xoắn, dế, thảo dược

Cho đến thời điểm này, anh Dương là người đầu tiên ở xã Quỳnh Bảng nuôi gà bằng thảo dược và mô hình phát triển rất tốt, cho thực phẩm sạch, an toàn và được xã đánh giá cao. Do vậy địa phương đang có nhiều phương thức tuyên truyền, vận động, khuyến khích các hộ nuôi khác cùng học tập và áp dụng, đầu tư chăn nuôi theo hướng công nghệ cao, an toàn sinh học.