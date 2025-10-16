Thể thao Bóng chuyền Biên phòng lần thứ 4 vô địch quốc gia; Bất ngờ lớn ở vòng loại Asian Cup 2027 Bóng chuyền Biên phòng lần thứ 4 vô địch quốc gia; Bất ngờ lớn ở vòng loại Asian Cup 2027; World Cup 2026: 9 đội châu Phi giành vé trực tiếp, 1 đội tranh vé vớt; Messi gạch tên Yamal... là những thông tin thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Bóng chuyền Biên phòng lần thứ 4 vô địch quốc gia

Đánh bại Thể Công-Tân Cảng với tỷ số 3-2, câu lạc bộ bóng chuyền Biên phòng MB bảo vệ thành công ngôi vương giải bóng chuyền vô địch quốc gia.



Tối 15/10, tại Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình diễn ra chung kết nam Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 giữa hai câu lạc bộ của Quân đội, là Biên Phòng MB và Thể Công-Tân Cảng.

Biên phòng MB bảo vệ thành công ngôi vô địch quốc gia. Ảnh: Bóng chuyền Việt Nam

Trận đấu diễn ra kịch tính, hai đội bám đuổi từng điểm số, nhưng Rivan tạo sự khác biệt giúp Thể Công-Tân Cảng thắng set 1 với điểm số 25-21.

Dù liên tục bị dẫn trước trong set 2, nhưng Văn Hiệp và Ngọc Thuân tỏa sáng giúp Biên phòng MB thắng kịch tính 31-29, để cân bằng tỷ số 1-1.

Trên đà thăng hoa, thầy trò huấn luyện viên Trần Đình Tiền thắng dễ set 3 với điểm số 25-20, nhưng Thể Công-Tân Cảng nhanh chóng lấy lại tinh thần để thắng 26-24 ở set 4, cân bằng tỷ số 2-2.

Tại set 5, Biên phòng MB thể hiện sự ổn định khi liên tục dẫn trước để thắng 15-12, qua đó thắng chung cuộc 3-2.

Biên phòng MB trở thành đội bóng thứ 3 trong lịch sử bảo vệ thành công ngôi vô địch quốc gia (sau TP Hồ Chí Minh và Tràng An Ninh Bình). Đây là ngôi vô địch thứ 4 trong lịch sử của bóng chuyền Biên phòng, trong đó có lần thứ 2 liên tiếp vô địch.

Bất ngờ lớn ở vòng loại Asian Cup 2027

Vòng loại Asian Cup 2027 chứng kiến hai đội bóng vốn ít được chú ý Philippines và Singapore bất ngờ vươn mình mạnh mẽ.

Ngôi sao sáng nhất lúc này là Bjorn Martin Kristensen - tiền đạo 23 tuổi của tuyển Philippines. Chỉ sau 4 trận, Kristensen ghi tới 8 bàn thắng, đứng đầu danh sách vua phá lưới vòng loại Asian Cup 2027, hơn Nasser Al-Gahwashi của Yemen 2 bàn.

Với phong độ chói sáng ấy, chân sút mang hai dòng máu Philippines - Đan Mạch thổi luồng sinh khí mới vào đội tuyển từng chỉ một lần dự Asian Cup trong lịch sử (năm 2019). CĐV xứ đảo giờ có quyền mơ về tấm vé thứ hai nhờ cỗ máy ghi bàn trẻ trung, bùng nổ và giàu khát vọng.

Bjorn Martin Kristensen bất ngờ dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng loại Asian Cup 2027.

Sau 4 vòng đấu, Philippines đứng đầu bảng A với 10 điểm và chưa thua trận nào. Trận đại chiến với đội nhì bảng Tajikistan vào tháng 3/2026 khả năng quyết định tấm vé đến với ngày hội bóng đá lớn nhất châu Á.

Cũng ở khu vực Đông Nam Á, Singapore đứng trước ngưỡng cửa lịch sử. Kể từ khi giải ra đời năm 1956, "The Lions" chưa từng vượt qua vòng loại, ngoại trừ kỳ 1984 khi họ là chủ nhà. Nhưng giờ đây, đội bóng đảo quốc sư tử san bằng điểm số với Hong Kong (Trung Quốc) ở ngôi đầu - 8 điểm sau 4 trận, và tràn trề cơ hội trở lại sân chơi châu lục sau hơn 4 thập kỷ.

Trong khi Philippines bay cao nhờ phong độ của Kristensen, Singapore lại dựa vào tập thể kiên cường và phong độ ổn định của trụ cột Song Ui-Young, người cũng góp mặt trong top 5 chân sút hàng đầu vòng loại với 3 bàn.

World Cup 2026: 9 đội châu Phi giành vé trực tiếp, 1 đội tranh vé vớt

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, vòng loại khu vực châu Phi đã kết thúc và 9 đội tuyển quốc gia đã chính thức giành được tấm vé đến với Vòng chung kết bóng đá thế giới World Cup 2026, giải đấu mở rộng sẽ được đồng tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico.

Algeria giành vé dự World Cup sau 12 năm.



Ngoài 9 đội nhất bảng giành quyền vào thẳng World Cup 2026, 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất trong vòng loại sẽ tham dự vòng đấu tranh vé vớt (play-off) khu vực châu Phi tại Maroc.

Maroc đứng đầu bảng E với 24 điểm, thắng cả 8 trận, là đội tuyển châu Phi đầu tiên giành vé dự World Cup 2026. Đây sẽ là lần thứ 6, Maroc góp mặt tại World Cup, sau khi lọt vào bán kết năm 2022.

Algeria đứng đầu bảng G với 25 điểm sau 8 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Ai Cập đứng đầu bảng A với 26 điểm, thắng 8 trận và hòa 2, không thua trận nào. Mohamed Salah có 12 lần ghi dấu giầy gián tiếp hay trực tiếp vào bàn thắng. Tunisia giành vé đến World Cup 2026 nhờ bàn thắng muộn.

Ghana dẫn đầu bảng I với 25 điểm, hơn Madagascar tới 6 điểm. Nam Phi giành quyền dự World Cup 2026 khi đứng đầu bảng H.

Senegal đứng đầu bảng B với 24 điểm, sau 7 trận thắng và 3 trận hòa; là lần thứ 3 liên tiếp Senegal được tham dự World Cup. Cape Verde đã làm nên lịch sử khi giành quyền tham dự World Cup lần đầu tiên.

Vòng play-off cuối cùng của châu Phi để xác định suất thứ 10 tại World Cup 2026 sẽ là vòng đấu loại trực tiếp gồm 4 đội, được tổ chức tại Maroc. Các đội tham dự là 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất ở vòng loại vừa kết thúc.

Trận bán kết vòng tranh vé vớt sẽ diễn ra ngày 13/11 và chung kết là vào ngày 16/11 tới. Gabon sẽ thi đấu với Nigeria trong khi Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp Cameroon. Hai đội thắng ở bán kết sẽ gặp nhau trong trận chung kết, và đội chiến thắng sẽ tham dự vòng play-off liên lục địa, với các đội đến từ các khu vực châu Á, CONCACAF, châu Đại Dương..., để tranh 2 suất cuối cùng dự World Cup 2026.

Messi gạch tên Yamal

Lionel Messi gây chú ý khi gạch tên Lamine Yamal khỏi danh sách "Messi+10", dự án vinh danh 10 tài năng trẻ hàng đầu thế giới do anh tự tay chọn lựa cùng Adidas.

Huyền thoại người Argentina Lionel Messi vừa khởi động mùa thứ hai của dự án "Messi+10" cùng Adidas, nhằm tôn vinh và đồng hành với 10 ngôi sao trẻ có tiềm năng trở thành thế hệ kế cận của bóng đá thế giới.

Messi không chọn Yamal vào danh sách thế hệ kế cận của bóng đá thế giới là có lý do.

Đáng chú ý, Lamine Yamal (Barcelona) hay Franco Mastantuono (Real Madrid) vắng mặt. Tuy nhiên, truyền thông Tây Ban Nha cho rằng đó là chủ ý của Messi bởi họ sớm khẳng định đẳng cấp ngôi sao. "Messi+10" vì thế tập trung vào những gương mặt đang ở ranh giới giữa tiềm năng và đột phá.

Theo danh sách công bố, Nico Paz (Argentina, Como) là gương mặt nổi bật nhất. Tiền vệ tấn công trưởng thành từ lò Real Madrid này được xem là "người thừa kế tự nhiên" của Messi về phong cách thi đấu thông minh, mềm mại và luôn biết cách tạo khác biệt.



Bên cạnh đó là những viên ngọc thô đến từ khắp các châu lục gồm Kendry Paez (Ecuador, Chelsea), Rio Ngumoha (Anh, Liverpool), Mohamed Kader Meite (Pháp, Rennes), Brajan Gruda (Đức, Brighton), Mika Godts (Bỉ, Ajax), Rodrigo Mora (Bồ Đào Nha, FC Porto) và Andrey Santos (Brazil, Chelsea).

Đáng chú ý, danh sách còn có hai cầu thủ nữ – Clara Serrajordi (Barcelona, Tây Ban Nha) và Lily Yohannes (Lyon, Mỹ) – minh chứng cho tầm nhìn toàn diện của Leo trong việc tôn vinh tài năng bất kể giới tính hay biên giới.

Dự án "Messi+10" là chiến dịch về trách nhiệm truyền lửa. Messi - cậu bé rụt rè được Barcelona đưa vào sân cách đây hai thập kỷ, giờ đứng trong vai trò nâng đỡ thế hệ kế tiếp, những người mang trong mình giấc mơ như anh từng có.



Với Messi, đây là cách anh gửi gắm tầm nhìn: "Bóng đá luôn cần người kế tiếp. Tôi chỉ giúp họ nhìn thấy con đường mà tôi từng đi qua".