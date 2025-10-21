Bugatti Chiron Pur Sport: Chi phí phục hồi triệu đô sau tai nạn Một trong 60 chiếc Bugatti Chiron Pur Sport trên toàn cầu bị hư hỏng nặng sau tai nạn, hé lộ chi phí thay thế phụ tùng lên đến hàng trăm nghìn Euro cho mỗi bộ phận.

Bugatti Chiron Pur Sport không chỉ là một chiếc hypercar, mà còn là một tuyệt tác kỹ thuật với số lượng sản xuất giới hạn chỉ 60 chiếc trên toàn thế giới. Được ra mắt vào năm 2020, phiên bản này tập trung vào hiệu năng trên đường đua với gói khí động học ưu việt và trọng lượng được tối ưu hóa. Tuy nhiên, sự độc quyền và công nghệ đỉnh cao cũng đi kèm với một mức giá mà ngay cả chi phí sửa chữa cũng có thể khiến nhiều người kinh ngạc, như trường hợp của một chiếc xe gặp nạn tại Miami, Mỹ đã chứng minh.

Chiếc Bugatti Chiron Pur Sport gặp nạn với phần đầu bị hư hại nghiêm trọng.

Chiếc xe trong bài, mang màu sơn nguyên bản xanh Atlantic Blue cùng các chi tiết màu đồng Copper, đã được chủ nhân dán lại ngoại thất bằng màu tím Lamborghini Viola Pasifae vào tháng 3/2025. Chỉ ba tháng sau đó, vào tháng 6/2025, chiếc hypercar này đã va chạm với một xe bán tải, dẫn đến thiệt hại nặng nề ở phần đầu.

Đánh giá thiệt hại và chi phí phục hồi

Matt Armstrong, một YouTuber chuyên về các dự án phục hồi siêu xe, đã trực tiếp kiểm tra chiếc Chiron này và công bố một báo giá phụ tùng thay thế gây sốc. Mức độ đắt đỏ của các chi tiết trên xe cho thấy cái giá phải trả cho việc sở hữu một cỗ máy W16.

Vụ va chạm mạnh khiến phần đầu xe bị phá hủy nặng nề, để lộ các chi tiết kết cấu bên trong.

Chi phí cho từng bộ phận riêng lẻ đã vượt qua giá trị của nhiều mẫu xe thể thao hiệu suất cao trên thị trường:

Nắp capo bằng sợi carbon: 50.000 Euro (khoảng 58.300 USD)

50.000 Euro (khoảng 58.300 USD) Lưới tản nhiệt hình móng ngựa: 80.000 Euro (khoảng 93.300 USD)

80.000 Euro (khoảng 93.300 USD) Cụm đèn pha LED: 150.000 Euro (khoảng 175.000 USD)

150.000 Euro (khoảng 175.000 USD) Ốp thân vòm bánh xe bằng sợi carbon: 150.000 Euro (khoảng 175.000 USD)

Chỉ riêng cụm đèn pha và ốp vòm bánh xe đã có giá trị cao hơn một chiếc Lamborghini Huracan LP 610-4 đã qua sử dụng. Điều này cho thấy sự phức tạp và vật liệu cao cấp được sử dụng trong từng chi tiết của Bugatti.

Cận cảnh phần cản trước và lưới tản nhiệt đặc trưng của Bugatti bị vỡ nát.

Rủi ro từ khung gầm và hệ thống an toàn

Thiệt hại nghiêm trọng nhất không nằm ở các chi tiết bên ngoài. Qua kiểm tra ban đầu, khung gầm liền khối bằng sợi carbon của xe có dấu hiệu hư hại. Đây là yếu tố có thể khiến công ty bảo hiểm kết luận tình trạng "total loss" – mất toàn bộ giá trị, vì việc sửa chữa kết cấu chính của xe gần như là bất khả thi và không đảm bảo an toàn.

Cường độ va chạm mạnh đã kích hoạt cả túi khí phía trước và túi khí đầu gối người lái.

Cú va chạm mạnh cũng đã kích hoạt hai túi khí phía trước và túi khí đầu gối người lái. Dù hệ thống an toàn đã hoạt động hiệu quả để bảo vệ hành khách, chi phí để thay thế toàn bộ hệ thống này, bao gồm cả vô lăng và bảng táp-lô, cũng là một con số không hề nhỏ.

Động cơ nguyên vẹn và tương lai bất định

May mắn là vụ tai nạn không ảnh hưởng đến phần đuôi xe, nơi đặt khối động cơ W16 dung tích 8.0L với bốn bộ tăng áp, sản sinh công suất tối đa 1.500 mã lực và mô-men xoắn 1.600 Nm. Hệ thống ống xả titan in 3D đặc trưng của phiên bản Pur Sport, giúp giảm hơn 50 kg so với Chiron tiêu chuẩn, cũng không bị hư hại.

Phần đuôi xe, động cơ và hệ thống ống xả titan vẫn còn nguyên vẹn.

Trước khi gặp nạn, chiếc xe mới chỉ lăn bánh 3.490 dặm (khoảng 5.617 km). Hiện tại, chiếc hypercar này đang được chuẩn bị để đưa ra đấu giá với mô tả "hư hỏng hộp số". Một sàn giao dịch tại Ba Lan đã niêm yết xe với giá 2,1 triệu Euro (khoảng 2,45 triệu USD), chỉ bằng một nửa so với giá trị bán lại trung bình của một chiếc Chiron Pur Sport không tì vết. Mức giá này phản ánh chi phí phục hồi khổng lồ và tương lai không chắc chắn của nó.