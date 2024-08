Xây dựng Đảng Bứt tốc, vượt lên xây dựng Thanh Chương trở thành huyện khá Tối 10/8, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An) long trọng tổ chức Lễ công bố 555 năm danh xưng Thanh Chương (1469 - 2024) và kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Chương (1/9/1930 - 1/9/2024).

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phát biểu tại sự kiện, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã có bài phát biểu quan trọng tại sự kiện. Báo Nghệ An trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu.

- Kính thưa đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương!

- Kính thưa đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo Quân khu 4!

- Kính thưa đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh!

- Kính thưa các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh và huyện Thanh Chương qua các thời kỳ!

- Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý!

- Thưa toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Thanh Chương!

Kế thừa và phát huy lịch sử hào hùng, truyền thống vẻ vang của quê hương, hôm nay, huyện Thanh Chương long trọng tổ chức Lễ công bố 555 năm danh xưng Thanh Chương và kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống Đảng bộ và nhân dân huyện nhà. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, nhằm ôn lại truyền thống lịch sử, những đóng góp to lớn của nhân dân Thanh Chương trong quá trình xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại Lễ công bố 555 năm danh xưng Thanh Chương (1469 - 2024) và kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Chương (1/9/1930 - 1/9/2024). Ảnh: Thành Cường

Vui mừng về dự buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí trong đoàn công tác của tỉnh, tôi xin trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, quý vị đại biểu, các vị khách quý, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, cán bộ, đảng viên và Nhân dân!

Thanh Chương là vùng đất cổ xưa, nhân thuần, vật hậu đã được khai sinh cách đây 555 năm; quá trình khai cơ lập nghiệp, lao động cần cù, sáng tạo, không ngừng đấu tranh để tồn tại và phát triển đi lên, cùng với sự tiếp nhận, giao thoa văn hóa giữa các vùng, các miền đã bồi lắng một trầm tích văn hóa đậm đà giá trị truyền thống đặc sắc của vùng đất Thanh Chương. Một miền quê non nước hữu tình “Đất giáp ba sông hiểm. Núi hình muôn ngựa phi. Chương, Hương chia hai ngả. Lam, Phố hợp ba chi”, từ lâu đời đã nổi tiếng với truyền thống yêu nước và cách mạng. Chính điều kiện thiên nhiên nơi đây đã ảnh hưởng sâu sắc đến sự hình thành tính cách của con người Thanh Chương: Gan góc, thông minh, sống trọng nghĩa tình, luôn nuôi chí lớn. Thời nào, đất và người Thanh Chương cũng có những đóng góp to lớn với quê hương đất nước; xứng đáng với lời khen ngợi: “Cả nước mất, Nghệ Tĩnh vẫn còn. Thanh Chương mất, làng Lương Điền vẫn chiến đấu”. Truyền thống quý báu đó ngày càng được thể hiện rõ nét kể từ khi có Đảng Cộng sản ra đời và lãnh đạo.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng các đại biểu dự Lễ công bố 555 năm danh xưng Thanh Chương (1469 - 2024) và kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Chương (1/9/1930 - 1/9/2024). Ảnh: Thành Cường

Ngay từ khi thành lập Đảng năm 1930, Đảng bộ Thanh Chương đã phát động quần chúng đấu tranh quyết liệt trong phong trào cách mạng 1930-1931, cuộc biểu tình lịch sử với 2 vạn nông dân Thanh Chương tạo khí thế rung trời chuyển đất, được đánh giá “chưa từng có ở An Nam bao giờ”. Thanh Chương là nơi đầu tiên trong cả nước hình thành các Xô viết ở thôn, xã, giành quyền làm chủ xã hội cho nông dân trong một thời gian dài.

Trong kháng chiến trường kỳ gian khổ chống thực dân Pháp, Thanh Chương đã trở thành hậu cứ trọng yếu của tỉnh và của liên khu IV. Tuy còn nghèo vật chất nhưng nhân dân Thanh Chương rất giàu lòng nhân ái, hết lòng cưu mang, giúp đỡ đồng bào sơ tán về mọi mặt với tinh thần tương thân, tương ái, “bát cơm sẻ đôi, củ khoai chia nửa”. Quân và dân Thanh Chương còn trực tiếp chiến đấu bảo vệ vững chắc quê hương trên tất cả các phương diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà tỉnh giao phó, góp phần quan trọng cùng với Nhân dân cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu”.

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy Thanh Chương tại Lễ công bố 555 năm danh xưng Thanh Chương (1469 - 2024) và kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Chương (1/9/1930 - 1/9/2024). Ảnh: Thành Cường

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Thanh Chương là địa bàn chiến lược, trọng yếu... Để phục vụ kháng chiến, Đảng bộ đã lãnh đạo quân và dân tích cực lao động sản xuất với tinh thần một người làm việc bằng hai, không cho đất nghỉ, không ngừng tay ta, thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người; huy động cao nhất sức người, sức của "lấp rào Gang, san rú Nguộc; xe chưa qua, nhà không tiếc; thông đường cho xe ra tiền tuyến" chi viện cho chiến trường, tất cả vì miền Nam ruột thịt, tất cả vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì sự thống nhất nước nhà.

Bước vào thời kỳ đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền các thời kỳ đã đoàn kết, chung sức, chung lòng, quyết tâm chính trị cao, lãnh đạo Nhân dân gặt hái nhiều thành công quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế có bước tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Chuyển đổi số và cải cách hành chính xếp tốp đầu của cả tỉnh. Bộ mặt nông thôn, thị trấn, thị tứ có nhiều khởi sắc. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ thương mại tiếp tục có bước phát triển về quy mô, chất lượng hoạt động, kinh tế du lịch được chú trọng và khai thác tốt hơn.

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, truyền thống hiếu học, học giỏi nối tiếp. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo; an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, đời sống của Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc tại hai xã tái định cư cải thiện tốt hơn. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được củng cố, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường.

Với những thành tích xuất sắc trong đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ và nhân dân Thanh Chương đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Huân chương Lao động hạng Nhì và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Chương đã đạt được trong những năm qua.

Đông đảo người dân huyện Thanh Chương dự Lễ công bố 555 năm danh xưng Thanh Chương (1469 - 2024) và kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Chương (1/9/1930 - 1/9/2024). Ảnh: Thành Cường

Thưa toàn thể quý vị đại biểu, cán bộ, đảng viên và Nhân dân!

Trong "Thanh Chương huyện chí", Đốc học Bùi Dương Lịch có nhận xét: "Thanh Chương phong tục khoáng đạt, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp; kẻ sĩ chăm đèn sách, trau dồi lễ nghĩa... Mọi người đều rất coi trọng lễ làng, phép nước, chuộng sự cần kiệm, đều coi trọng việc báo đáp công ơn đối với nhà vua cũng như cha mẹ là niềm vui". Ngày nay, bản sắc con người Thanh Chương lại tiếp tục được khẳng định: Người đi xa năng động, sáng tạo, thành công trên mọi lĩnh vực và luôn tâm niệm "đường ra đi có trăm phương ngàn nẻo, đường trở về chỉ một quê hương"; người ở nhà trăn trở, tìm tòi kiếm cách làm ăn. Thanh Chương tự hào là một vùng đất học. Từ bao đời nay, dù phải chắt chiu từng hạt gạo, củ khoai nhưng người dân vẫn lấy sự học làm trọng. Thế hệ nối tiếp thế hệ, tạo nên một dòng chảy, bồi đắp nên một truyền thống hiếu học, khổ học và quyết học thành tài của đất và người nơi đây. Những truyền thống tốt đẹp đó, vẫn được tiếp tục phát huy và tỏa sáng cho đến mãi ngày hôm nay, trở thành nguồn lực nội sinh to lớn trên mảnh đất này.

Thanh Chương ngày nay đang mở ra nhiều cơ hội thuận lợi để phát triển, như: đất đai rộng lớn, dân số đông, Đảng bộ lớn, nhân lực dồi dào, tiềm năng du lịch phong phú, giao thông thuận lợi, có đường Hồ Chí Minh chạy dọc theo huyện, trong tương lai có đường cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn chạy qua cửa khẩu Thanh Thuỷ được thông thương sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế.

Với những yếu tố lịch sử, văn hóa nổi trội đó, cùng với những thời cơ thuận lợi có được, tôi tin rằng Thanh Chương hội tụ đầy đủ điều kiện vững vàng đi lên với nền tảng nội lực của chính mình. Trong thời gian tới, chúng tôi đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thanh Chương phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương đi đôi với năng động, sáng tạo, nhưng đặc biệt không chủ quan, nóng vội, mất cảnh giác và quan tâm, nghiên cứu thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Đông đảo đại biểu và người dân huyện Thanh Chương dự Lễ công bố 555 năm danh xưng Thanh Chương (1469 - 2024) và kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Chương (1/9/1930 - 1/9/2024). Ảnh: Thành Cường

Thứ nhất: Tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, đồng thời phát huy truyền thống 555 năm danh xưng Thanh Chương và 94 năm Ngày truyền thống của Đảng bộ và Nhân dân Thanh Chương và nhiều di tích lịch sử, di tích văn hoá trở thành địa chỉ để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Thứ hai: Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng chuyển đổi số nhanh trên ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Thực hiện tốt việc sáp nhập đơn vị hành chính gắn với giải quyết cán bộ dôi dư đảm bảo đúng quy định sau sáp nhập.

Thứ ba: Thanh Chương là địa phương có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, là mặt trận chủ công trong phát triển kinh tế của huyện, vì vậy cần tích cực chuyển dần từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp và tăng cường liên kết, hình thành chuỗi sản xuất nông nghiệp với hiệu quả cao góp phần xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Đông đảo người dân huyện Thanh Chương dự Lễ công bố 555 năm danh xưng Thanh Chương (1469 - 2024) và kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Chương (1/9/1930 - 1/9/2024). Ảnh: Thành Cường

Thứ tư: Tiếp tục quy hoạch, mở rộng, xây dựng thị trấn Thanh Chương xứng tầm với trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện nhà. Bên cạnh đó, tăng cường thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp gắn với đào tạo nghề cho người lao động, trong đó chú ý cả đào tạo nghề chất lượng cao, góp phần phát triển kinh tế huyện nhà.

Thứ năm: Phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội. Huyện cần tiếp tục đầu tư bảo tồn, phát huy giá trị hệ thống di sản văn hóa, lịch sử, gắn với khai thác tiềm năng du lịch của quê hương, gắn với du lịch tâm linh, du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng, thu hút đầu tư quy hoạch, xây dựng các điểm du lịch Thanh Chương có lợi thế.

Thứ sáu: Hợp tác và phát triển với các địa phương của nước bạn Lào khi hệ thống giao thông đường cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn qua cửa khẩu Thanh Thuỷ được thông thương để phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời phát huy lợi thế huyện có 53Km đường Hồ Chí Minh chạy qua để quy hoạch, xây dựng phát triển hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh trong quy hoạch tổng thể xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, cán bộ, đảng viên và Nhân dân!

Đảng bộ và nhân dân Thanh Chương phát huy truyền thống 555 năm lịch sử và 94 năm Ngày truyền thống của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà để bứt tốc, vượt lên xây dựng huyện Thanh Chương trở thành huyện khá góp phần xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

Cuối cùng, kính chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quý vị đại biểu cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.

Chúc buổi lễ thành công, tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!