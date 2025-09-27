Giải trí Ca sĩ Đức Phúc xúc động và tự hào khi được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Ca sĩ Đức Phúc xúc động và tự hào khi được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Chiều 26/9, tại Văn phòng Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen cho ca sĩ Nguyễn Đức Phúc.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho ca sĩ Đức Phúc chiều 26/9. Ảnh: NVCC

Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 2135/QĐ-TTg ngày 26/9/2025 về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ca sĩ Nguyễn Đức Phúc vì đã có thành tích xuất sắc giành Giải Quán quân Cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025, tổ chức tại Thủ đô Moscow, Liên bang Nga.

Trước đó, nhận được tin ca sĩ Đức Phúc - đại diện Việt Nam xuất sắc giành ngôi vị Quán quân tại cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực tuyệt vời và thành tích xuất sắc của ca sĩ Đức Phúc.

Trong thư gửi ca sĩ Đức Phúc và những người yêu âm nhạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính viết: "Chúng ta rất vui mừng nhận được tin ca sĩ Đức Phúc, đại diện Việt Nam vừa xuất sắc giành ngôi vị Quán quân tại Cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025, sự kiện âm nhạc uy tín, quy tụ nhiều tài năng hàng đầu thế giới tại thủ đô Moscow, Liên bang Nga.

Ca sĩ Đức Phúc chụp ảnh cùng Thứ trưởng Tạ Quang Đông và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL. Ảnh: NVCC

Thay mặt Chính phủ, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực tuyệt vời và thành tích xuất sắc của ca sĩ Đức Phúc với giọng ca đầy nội lực cùng màn trình diễn mãn nhãn đã thổi hồn vào ca khúc Phù Đổng Thiên Vương lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam, kể lại câu chuyện về sức mạnh đoàn kết, bản lĩnh quật cường và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.

Thành tích này không chỉ là niềm vinh dự lớn lao cho cá nhân ca sĩ Đức Phúc mà còn là niềm tự hào chung của nền âm nhạc đương đại và văn hóa Việt Nam. Sự tham gia của Việt Nam lần đầu tiên tại cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025 được trở lại sau hơn 40 năm gián đoạn đã truyền tải thông điệp về sự đoàn kết và tình hữu nghị khi "âm nhạc vượt qua mọi bất đồng để gắn kết các dân tộc trên toàn thế giới". Chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng, chiến thắng tại Intervision 2025 lần này sẽ là động lực để ca sĩ Đức Phúc nói riêng và đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam nói chung tiếp tục phát huy tài năng, không ngừng sáng tạo, đóng góp tích cực cho nền âm nhạc nước nhà và quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới, đồng thời tạo nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục cống hiến và sáng tạo, đóng góp tinh hoa Việt Nam vào dòng chảy văn minh nhân loại”.

Đức Phúc xúc động khi được nhận Bằng khen của Thủ tướng. Ảnh: NVCC

Thủ tướng chúc ca sĩ Đức Phúc cùng đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam luôn dồi dào sức khỏe, tràn đầy năng lượng để cống hiến hết mình phụng sự công chúng trong và ngoài nước, để dấu ấn Việt Nam được yêu mến khắc ghi trong lòng khán giả toàn cầu.

Chia sẻ sau buổi nhận Bằng khen tại Bộ VHTTDL, ca sĩ Đức Phúc cho biết: "Đức Phúc vô cùng xúc động và tự hào khi vừa đáp máy bay về đến Việt Nam, Phúc đã nhận được sự ghi nhận, động viên đầy danh giá này. Đây là niềm hạnh phúc và vinh dự lớn lao nhất trong sự nghiệp của Phúc. Con Đức Phúc và toàn thể anh chị em team Việt Nam xin chân thành cám ơn bác Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu thương cùng sự ghi nhận quý báu cho con và toàn thể ê-kíp Việt Nam".

Rạng sáng 26/9, chuyến bay chở đoàn nghệ thuật Việt Nam tham dự Cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025 đã hạ cánh xuống Sân bay Nội Bài. Ca sĩ Đức Phúc – Quán quân Intervision 2025 cùng ê-kíp trở về trong vòng tay chào đón nồng nhiệt của đông đảo khán giả, người thân và báo giới.

Ông Hà Minh Thắng – Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Intervision 2025 đã lên tận sân bay đón đoàn. Trong niềm vui hân hoan, ông Thắng khẳng định chiến thắng của Đức Phúc không chỉ là vinh dự của cá nhân nghệ sĩ mà còn là thành quả chung của toàn đoàn, của sự chỉ đạo sát sao từ Bộ VHTTDL và sự đồng hành, cổ vũ của khán giả cả nước.

Trong tiếng reo hò vang dội, Đức Phúc xúc động nói lời cảm ơn đến khán giả quê nhà: “Phúc thực sự hạnh phúc khi mang chiến thắng này trở về Việt Nam. Đây là thành quả của cả một tập thể, từ ê-kíp biên đạo, vũ công, thiết kế đến sự chỉ đạo và hỗ trợ của các cơ quan. Hy vọng rằng tiết mục Phù Đổng Thiên Vương đã góp phần nhỏ bé lan tỏa hình ảnh văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế”.