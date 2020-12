Các chuyên gia tai mũi họng hàng đầu Việt Nam báo cáo tại Hội nghị Khoa học ngành Y tế Nghệ An

TS.BSCKII Tăng Xuân Hải - Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Chủ tịch Hội Tai Mũi Họng Nghệ An tham gia chủ tọa điều hành phiên báo cáo, thảo luận. Ảnh: Thành Chung

Nghiên cứu hiệu quả điều trị viêm tai giữa có cholesteatome bằng phương pháp phẫu thuật tiệt căn xương chũm kết hợp tạo hình màng nhĩ xương con tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An; Đánh giá kết quả bước đầu hóa xạ trị đồng thời ung thư còm mũi họng giai đoạn III-IV (MO) tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An; Đánh giá kết quả hóa trị phác đồ Taxan kết hợp Platinum ung thư vòm mũi họng giai đoạn tái phát, di căn tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An; Trào ngược dạ dày thực quản trong Tai Mũi Họng...

Đánh giá kết quả phẫu thuật giảm áp dây VII điều trị liệt mặt ngoại biên do chấn thương tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An; Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi tạo hình màng nhĩ tại Khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Quân Y 4; Bước đầu đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi chức năng tai ở bệnh nhân viêm tai giữa mạn tính tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh năm 2019-2020; Đánh giá kết quả điều trị nhiễm trùng cổ sâu tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An từ tháng 1/2020 đến tháng 9/2020; Lao tai giữa – Kinh nghiệm chẩn đoán và điều trị; Phẫu thuật cấy điện tử ốc tai; Một số biến thể giải phẫu xương thái dương cần lưu ý trong phẫu thuật; Cập nhật đợt cấp viêm mũi xoang mạn do nhiễm khuẩn, dị ứng; Nghiên cứu giảm thính lực ở trẻ sơ sinh bằng đo âm ốc tai (OAE) tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An từ 2016-2019; Đánh giá tình hình kháng sinh của các loại vi khuẩn thường gặp tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An năm 2019; Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh Hen phế quản có viêm mũi dị ứng ở trẻ từ 6 đến 15 tuổi tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An;