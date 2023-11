Nghệ An ban hành kế hoạch thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Nghệ An tập trung thu hút nhân tài cho các ngành, lĩnh vực trọng tâm như: Thương mại, logistics, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, văn hóa, du lịch, thông tin truyền thông…

Ngày 7/11/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 848/KH-UBND Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Việc ban hành kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 31/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh.

Tạo bước chuyển biển trong việc huy động có hiệu quả nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung cho các ngành, lĩnh vực trọng tâm như: thương mại, logistics, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, văn hóa, du lịch, thông tin truyền thông và lĩnh vực khác theo nhu cầu, định hướng phát triển của tỉnh…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình trao Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ năm 2023 cho nhóm tác giả đạt giải Nhất. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kế hoạch đề ra mục tiêu đến năm 2025: Triển khai thực hiện các quy định của pháp luật và khung chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài do Chính phủ ban hành và các cơ chế chính sách của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2025 thu hút nhân tài vào làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trên địa bàn tỉnh khoảng 10% so với tổng số tuyển dụng mới.

Mục tiêu đến năm 2030, định hướng đến năm 2050: Duy trì tỷ lệ nhân tài thu hút vào làm việc ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước không dưới 20% so với tổng số các trường hợp tuyển dụng mới hàng năm.

Phấn đấu đạt 100% nhân tài (được công nhận) tiếp tục ở lại làm việc sau 05 năm được thu hút và trọng dụng làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị Nhà nước của tỉnh; tỷ lệ nhân tài được đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực khoa học - công nghệ đạt 30% vào năm 2025; đạt 60% vào năm 2030 để tiến tới đạt 100% vào năm 2050.

Kế hoạch cũng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, bao gồm: Quán triệt, tuyên truyền, đổi mới tư duy, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện chính sách thu hút nhân tài; tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách để thu hút, trọng dụng nhân tài; phát hiện và khuyến khích, tiến cử nhân tài; nâng cao chất lượng, tạo đột phá trong đào tạo, bồi dưỡng nhân tài; Nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp trong việc phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài; xây dựng môi trường làm việc hiện đại, công bằng, chuyên nghiệp; tổ chức thực hiện tốt chính sách và xử lý nghiêm, kịp thời đối với vi phạm chính sách nhân tài và bố trí đủ nguồn lực để thực hiện.

Việc phát hiện nhân tài tập trung vào các nhóm: Học sinh, sinh viên có thành tích học tập, tốt nghiệp loại giỏi, loại xuất sắc, có tố chất, năng khiếu nổi trội từ các cơ sở giáo dục, đào tạo; những người có học vị, học hàm thạc sỹ, tiến sỹ, giáo sư, phó giáo sư, có các công trình nghiên cứu được công nhận và ứng dụng hiệu quả cao vào đời sống thực tiễn.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội có năng lực nổi trội, luôn hoàn thành tốt hoặc xuất sắc nhiệm vụ, công vụ… Những người có trình độ, năng lực vượt trội và kinh nghiệm thực tiễn đang làm việc ở các lĩnh vực, khu vực, địa bàn khác kể cả trong và ngoài nước.

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao rõ trách nhiệm cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã trong việc thực hiện Quyết định số 899/QĐ-TTg và Kế hoạch 848/KH-UBND.

Các các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã soát nhu cầu kế hoạch về thu hút, trọng dụng nhân tài tại cơ quan, đơn vị, trong đó xác định rõ ngành, lĩnh vực và chỉ tiêu cụ thể ở từng giai đoạn./.