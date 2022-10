Các tổ chức hỗ trợ người dân Kỳ Sơn và Con Cuông khắc phục hậu quả lũ lụt

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Ngày 23/10, nhiều tổ chức đã có những hoạt động trao quà, hỗ trợ người dân Kỳ Sơn và Con Cuông khắc phục hậu quả lũ lụt.

Công đoàn Ban Tổ chức Trung ương, Đoàn Thanh niên Nhà máy In tiền Quốc gia, Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam, Công ty cổ phần Sợi Quang Việt phối hợp Đồn Biên phòng Môn Sơn (BĐBP Nghệ An) tổ chức Chương trình “Hướng về miền Trung”. Đoàn do ông Nguyễn Văn Định - Cục Phó Cục Bảo vệ chính trị nội bộ - Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn.

Chương trình đã trao nhu yếu phẩm cho 234 hộ đồng bào và gần 190 học sinh mầm non và tiểu học thuộc tộc người thiểu số Đan Lai ở 2 bản Búng và bản Cò Phạt, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, những phần quà gồm: gạo, mỳ tôm, chăn, áo ấm, sách, vở... với tổng trị giá khoảng 250 triệu đồng.

Các phần quà ý nghĩa sẽ góp phần hỗ trợ, động viên bà con, học sinh ở nơi đầu nguồn Khe Khặng sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tiếp tục chương trình cứu trợ đồng bào vùng lũ Kỳ Sơn, mạng lưới tình nguyện Quốc gia, thuộc Trung tâm Tình nguyện quốc gia Trung ương Đoàn, phối hợp với Công đoàn Công an tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình trao quà đồng bào nghèo cụm 2 của xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn.

Cụm 2 của xã Bảo Nam, gồm các bản Phia Khoáng, Huồi Lau, Khe Nạp và Sa Lồng, với gần 300 hộ đồng bào Khơ mú sinh sống. Đời sống của người dân các bản gặp nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của mưa lũ vừa qua, các bản bị chia cắt nhiều ngày do lũ quét và sạt lở đất.

Nhằm chia sẻ với những khó khăn của nhân dân và học sinh nơi đây, đoàn đã trao 145 bộ quần, áo ấm cho học sinh mầm non xã Bảo Nam; trao 220 suất gồm áo ấm đồng phục... Cùng nhu yếu phẩm, sữa, bánh kẹo cho các cháu học sinh Trường Tiểu học Bảo Nam 2; trao kinh phí nuôi các em học sinh khó khăn theo Chương trình "Nuôi Em" do mạng lưới tình nguyện Quốc gia triển khai trong nhiều năm qua trên địa bàn Nghệ An.

Đoàn cũng trao 270 suất quà, bao gồm chăn ấm, nhu yếu phẩm và tiền mặt trị giá từ 200.000 - 500.000 đồng cho các hộ dân của 4 bản cụm trong của xã Bảo Nam.