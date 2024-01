Các trường học ở Nghệ An chủ động đảm bảo an toàn, sức khỏe cho học sinh khi thời tiết rét đậm

Tăng cường các biện pháp chống rét

Đã gần 10h sáng nhưng sân trường của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Cắn 1 - Kỳ Sơn vẫn chìm trong sương mù, tiết trời giá rét, mưa ẩm. Hai ngày nay, số học sinh nghỉ học với lý do rét, ốm và cảm lạnh cũng gia tăng, mỗi ngày có hơn 20 em.

Trao đổi thêm về điều kiện dạy học, cô giáo Nguyễn Thị Phương - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Sáng sớm nay, nhiệt độ ở Nậm Cắn khoảng 9 độ và hiện nay là 12- 13 độ C. Tuy nhiên, do trời rét cộng với mưa phùn nhẹ nên rất lạnh, là đợt lạnh nhất từ đầu mùa đông đến nay.

Thời tiết vào 10h sáng 23/1 ở Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Nậm Cắn 1 - Kỳ Sơn. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Nậm Cắn 1 - Kỳ Sơn có 488 học sinh, đang còn 3 điểm trường lẻ ở các bản Tiền Tiêu, Khánh Thành và Nọong Dẻ. Hiện cũng có 189 học sinh từ lớp 3 trở lên đang ở bán trú tại trường. Do tỷ lệ học sinh bán trú khá đông nên những ngày này, dù thời tiết có giá rét nhưng học sinh trong trường vẫn đi học bình thường.

"Chúng tôi tạm yên tâm vì hiện nay khu nhà bán trú cho học sinh được đầu tư khang trang, có cửa kính nên hạn chế được gió, rét lùa vào. Học sinh được cung cấp đủ nệm, chăn bông ấm" – cô Nguyễn Thị Phương - Hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm.

Những ngày này, thực đơn cho học sinh bán trú cũng được điều chỉnh. Theo đó, thường các buổi sáng, thực đơn hàng ngày như bánh mì, bánh chưng đã được thay bằng cơm nóng hoặc cháo, mì. Buổi trưa, tối, tất cả thức ăn gần sát giờ nhà bếp mới nấu và được bỏ vào khay, đóng kín để đảm bảo vẫn còn nóng ấm. Trưa, tối, nhà bếp sẽ nấu thêm nước ấm để học sinh tắm rửa. Hiện, học sinh của trường chưa nghỉ học nhưng ban giám hiệu sẽ theo dõi thường xuyên thời tiết để nếu nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, nhà trường sẽ báo cáo với Phòng Giáo dục và Đào tạo và chủ động cho học sinh nghỉ học.

Giờ học của học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Nậm Cắn 1, Kỳ Sơn. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Qua tìm hiểu tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn, trong sáng 23/1, chưa có trường nào trên địa bàn huyện thông báo cho học sinh nghỉ học. Tuy nhiên, thời tiết 2 ngày nay mưa rét, lạnh hơn so với những ngày trước rất nhiều lần, nhiều nơi rét đậm như xã Tây Sơn, Nậm Cắn, Mường Lống, Na Ngoi…

Chúng tôi đã chỉ đạo các trường có giải pháp phòng ,chống rét cho học sinh, củng cố cơ sở vật chất đảm bảo ấm áp, tránh gió lùa, đủ ánh sáng cho học sinh học tập. Đối với trường có trẻ em, học sinh nội trú, bán trú phải đảm bảo khẩu phần ăn, thực phẩm sạch, đồ ăn, uống nóng, đủ năng lượng và chuẩn bị đầy đủ thuốc men phục vụ công tác y tế học đường. Ông Phạm Viết Phúc - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn



Tại huyện Tương Dương, thầy giáo Lê Tuyên Huấn – Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Hữu Khuông cho biết, sáng 23/1, nhiệt độ tại địa phương dao động từ 10 – 11 độ C, nên vẫn tổ chức cho học sinh đến trường đầy đủ.

Do Hữu Khuông là xã đặc thù, như ốc đảo nằm giữa lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, các bản làng cách xa nhau, và chủ yếu phải di chuyển bằng thuyền, phần lớn học sinh của trường ở bán trú để thuận tiện trong học tập. Để đảm bảo an toàn, sức khỏe cho học sinh trong điều kiện giá rét, nhà trường cũng điều chỉnh lịch học để phù hợp. Theo đó, buổi sáng lùi thời gian vào học bắt đầu từ 8h, nghỉ vào 11h15 phút và ăn trưa. Buổi chiều vào học sớm hơn và nghỉ sớm để tránh rét.

Chủ động cho học sinh nghỉ học nếu rét đậm, rét hại

Từ đầu mùa đông đến nay, đây là đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Điều này cũng ảnh hưởng đến việc tổ chức dạy học ở nhà trường, nhất là ở những trường thuộc các huyện miền núi cao.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, từ đầu năm học, trong Quyết định về phê duyệt Kế hoạch năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo đã quyết định cho học sinh trường mầm non, học sinh tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10 độ C, cho học sinh trung học cơ sở nghỉ học khi nhiệt độ dưới 7 độ C.

Bên cạnh đó, thủ trưởng các cơ sở giáo dục quyết định cho học sinh nghỉ học khi có thiên tai; trong trường hợp thiên tai xảy ra khi học sinh đang hoạt động tại cơ sở giáo dục, thủ trưởng cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, nếu nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, học sinh tiểu học có thể được nghỉ học. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Đặc biệt, từ cuối tháng 12 đến nay, trước việc dự báo thời tiết có diễn biến phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục ra các công văn về việc chỉ đạo phòng chống rét đậm, rét hại cho học sinh.

Cụ thể, để phòng chống rét trong mùa đông này và mùa xuân, đảm bảo sức khoẻ cho trẻ em, học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo. Trong đó, chú trọng việc thường xuyên nhắc nhở cha mẹ mặc đủ ấm cho trẻ mầm non, học sinh mặc đủ ấm cho bản thân. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến học sinh ở trường nội trú, bán trú từ việc đảm bảo thực phẩm sạch, an toàn, phù hợp với điều kiện thời tiết rét, lạnh.

Trong những ngày giá rét, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường phải đảm bảo đủ ấm cho học sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Trong những ngày thời tiết khắc nghiệt, căn cứ điều kiện thời tiết thực tế mỗi vùng, các trường có thể điều chỉnh thời gian vào học, tan học, sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm. Không bắt buộc học sinh mặc đồng phục, không để học sinh đến muộn phải chờ ở ngoài cổng trường, bố trí hợp lý các giờ học Thể dục, Giáo dục quốc phòng, hạn chế tổ chức các hoạt động ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại.