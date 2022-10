Các trường học tăng cường công tác phòng dịch cho trẻ khi giao mùa

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Thời tiết giao mùa khiến cho các bệnh ở bệnh nhân nhi gia tăng. Trong bối cảnh đó, các nhà trường cũng đã lên các phương án để tăng cường công tác phòng bệnh ngay trong nhà trường.

Lớp 5 của cô giáo Phạm Thị Hồng - Trường Mầm non Hoa Hồng (thành phố Vinh) có 25 học sinh. Sĩ số lớp không đông nhưng hai tuần qua, chưa lúc nào các cháu đi học đầy đủ bởi nhiều lý do, trong đó chủ yếu là do các cháu bị sốt, mệt, viêm đường hô hấp.

Việc trẻ xuất hiện bệnh trong thời điểm giao mùa dường như đã không còn là chuyện bất thường. Đặc biệt, trong khoảng 3 tuần trở lại đây, thời tiết ở Nghệ An thay đổi thường xuyên, lúc thì nắng quá to, khi thì mưa lạnh.

Thời tiết này ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe học sinh, nhất là các cháu đang ở tuổi mẫu giáo.

Thống kê danh sách học sinh toàn trường, cô giáo Tạ Thị Nga - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng cũng nói thêm: Trường chúng tôi có 230 học sinh ở các độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo. Tuy vậy, trong vài tuần nay, số học sinh đi học đều không đủ và nghỉ nhiều hơn thời gian trước, tỷ lệ chỉ đạt 85%. Hầu hết học sinh nghỉ học vì có liên quan đến sức khỏe với nhiều bệnh lý như cảm, sốt, viêm đường hô hấp hoặc đường tiêu hóa.

Có nhiều lý do khiến trẻ nhỏ bị nhiễm bệnh trong thời tiết giao mùa bởi đây là thời điểm một số virus gây bệnh phát triển mạnh như sởi, tay chân miệng, viêm nhiễm đường hô hấp, viêm đường tiêu hoá.

Tại Trường Tiểu học thị trấn Mường Xén - huyện Kỳ Sơn, trong những ngày gần đây, mỗi ngày một lớp cũng có từ 3 - 4 học sinh nghỉ học do bị mắc các bệnh như cảm, cúm, sốt hoặc viêm đường hô hấp. Một số học sinh bị cúm A khiến việc nghỉ học bị kéo dài.

Thầy giáo Phạm Ngọc Sửu - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường chúng tôi có hơn 600 học sinh nhưng khoảng một nửa là đến từ các xã lân cận, một số cháu ở vùng sâu vùng xa. Mùa này, thời tiết ở các huyện vùng cao mưa nắng thất thường nên ảnh hưởng khá nhiều đến sức khỏe học sinh.

Trước tình trạng các bệnh trong thời điểm giao mùa gia tăng, các nhà trường cũng đã có những biện pháp để hạn chế dịch bệnh và hạn chế sự lây lan ở trẻ. Về điều này, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng nói thêm: Tất cả những học sinh bị bệnh phụ huynh đều không đưa trẻ đến trường để tránh lây nhiễm chéo.

Bên cạnh đó, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền và hướng dẫn phụ huynh cách phòng bệnh, ví dụ nhắc phụ huynh phải mặc áo khoác ngoài, đeo khẩu trang cho trẻ khi sáng sớm, khi các cháu ngủ phải đắp chăn nhẹ để các cháu đủ ấm. Nhà trường thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh phòng dịch trước và trong lớp, xung quanh khu vực sân chơi của trẻ, vệ sinh cho trẻ theo đúng lịch, rửa tay cho trẻ trước và sau khi ăn bằng xà phòng.

Hiện nay, hầu hết trẻ mầm non và trẻ tiểu học cũng đều ăn, ở bán trú tại trường. Vì vậy, khẩu phần ăn cho trẻ thời điểm này cũng được điều chỉnh để đảm bảo đủ các chất đạm, béo, đường, bổ sung vitamin cho trẻ.

Các nhà trường theo định kỳ cũng tổ chức khám sức khỏe cho trẻ, nếu có dấu hiệu bất thường sẽ liên hệ với cơ sở y tế gần nhất và với phụ huynh để đảm bảo giữ gìn sức khỏe cho học sinh được an toàn.