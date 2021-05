Các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Nghĩa Đàn

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại Nghĩa Đàn. Ảnh: Minh Thái

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 2 gồm có các ông, bà: Đặng Xuân Phương - Phó trưởng Ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy Viên ủy Ban Kinh tế Quốc hội; Lang Thị Phượng - Chánh Văn phòng Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An; Vi Văn Sơn - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thị Thảo - Bác sỹ Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An; Trần Đức Thuận - Phó viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương.

Tham gia tiếp xúc có cử tri 7 xã gồm: Nghĩa Thịnh, Nghĩa Hồng, Nghĩa Mai, Nghĩa Hiếu, Nghĩa Hưng, Nghĩa Thành và Nghĩa Minh.

Tại hội nghị, các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII tham gia cuộc tiếp xúc cử tri tại Nghĩa Đàn. Ảnh: Minh Thái

Chương trình hành động của các ứng cử viên tập trung các vấn đề cử tri quan tâm như: Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng chính quyền vững mạnh, thực sự là chính quyền của dân - do dân - vì dân. Cùng đó, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng; đảm bảo an sinh xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội; thực hiện nhiều chính sách đột phá về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tăng cường thu hút đầu tư; quan tâm chăm lo đời sống gia đình chính sách, người có công; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…



5 ứng cử viên ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 11 (gồm 22 xã và 1 thị trấn thuộc huyện Nghĩa Đàn) có các ông, bà: Hoàng Phú Hiền - Giám đốc Sở Giao vận tải Nghệ An; Trần Công Thành - Phó chánh Văn phòng Sở Giao thông vận tải Nghệ An; Hà Thị Phương Thảo - Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghĩa Hưng; Hoàng Thị Thu Trang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn và Phan Trung Tú - Phó phòng Tổng hợp Văn phòng HĐND tỉnh.

Ông Đặng Xuân Phương - Phó trưởng Ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm Đại biểu Quốc hội. Ảnh: Minh Thái Để thực hiện tốt các chương trình hành động đó, các ứng cử viên nêu rõ sẽ không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nâng cao năng lực công tác của bản thân. Đồng thời gần gũi, tiếp thu ý kiến Nhân dân, thực hiện tốt cầu nối, chuyển tải những kiến nghị của cử tri tới các cấp, các ngành liên quan. Đồng thời phối hợp, tham mưu để có phương án giải quyết các vướng mắc tại cơ sở.



Cử tri các xã phấn khởi, tin tưởng, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND tỉnh đưa ra. Cử tri cũng mong muốn các ứng cử viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đặt lợi ích của Tổ quốc và Nhân dân lên trên hết để phụng sự tốt hơn.

Bà Hoàng Thị Thu Trang - Bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn trình bày dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Minh Thái

Kết thúc buổi tiếp xúc, các ứng cử viên trân trọng cảm ơn ý kiến của cử tri và hứa luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Nhân dân giao phó./.