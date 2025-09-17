Chuyển đổi số Cách bảo vệ laptop an toàn khi sử dụng mạng Wi-Fi công cộng Mạng Wi-Fi công cộng có thể tiện lợi nhưng cũng tiềm ẩn vô số rủi ro bảo mật. Nếu không cẩn trọng, laptop của bạn dễ trở thành mục tiêu của tin tặc. Dưới đây là những cách bảo vệ laptop an toàn khi kết nối.

Chúng ta đều biết rằng Wi-Fi công cộng tiềm ẩn vô số rủi ro bảo mật, đủ khiến nhiều người muốn tránh xa hoàn toàn. Tuy nhiên, trong thực tế, sự tiện lợi đôi khi khiến chúng ta khó từ chối.

Đặc biệt là khi đi du lịch hay công tác, không có mạng gia đình hay điểm phát sóng di động, Wi-Fi công cộng thường trở thành lựa chọn duy nhất để làm việc, truy cập email hoặc tìm kiếm thông tin. Thế nhưng, đi kèm với sự tiện lợi ấy là những nguy cơ không hề nhỏ như dữ liệu cá nhân có thể bị rò rỉ, thậm chí trở thành mục tiêu của tin tặc.

Ảnh minh họa.

Thay vì chấp nhận rủi ro một cách thụ động, chúng ta hoàn toàn có thể chủ động áp dụng một số biện pháp bảo mật cơ bản nhưng hiệu quả. Những bước giải pháp này sẽ giúp bảo vệ laptop và thông tin quan trọng, để việc kết nối Wi-Fi công cộng trở nên an toàn hơn rất nhiều.

1. Xác minh tên mạng và mật khẩu

Một trong những chiêu trò phổ biến mà tin tặc thường sử dụng tại các điểm truy cập Wi-Fi công cộng là thiết lập mạng giả mạo với tên gần giống mạng chính thức. Chỉ cần một chút bất cẩn, chúng ta có thể kết nối nhầm và vô tình trao quyền truy cập dữ liệu cho kẻ xấu.

Vì vậy, bước đầu tiên và cũng là quan trọng nhất để bảo vệ thiết bị chính là xác minh tên mạng (SSID) và mật khẩu một cách cẩn thận. Tại quán cà phê, sân bay hay khách sạn, hãy hỏi trực tiếp nhân viên để lấy thông tin chính xác, thay vì tin tưởng vào các mạng “quen quen” xuất hiện trên danh sách kết nối.

Nếu địa điểm có bảng ghi thông tin, chúng ta cũng nên đối chiếu lại để chắc chắn. Thói quen nhỏ này giúp ngăn chặn nguy cơ rơi vào bẫy Wi-Fi giả mạo, bảo vệ laptop và dữ liệu cá nhân khi kết nối nơi công cộng.

2. Sử dụng mạng riêng ảo

Một trong những biện pháp quan trọng nhất khi sử dụng Wi-Fi công cộng là kích hoạt mạng riêng ảo (VPN). Công cụ này tạo ra một “đường hầm” mã hóa, giúp toàn bộ lưu lượng Internet được bảo mật và che giấu hoạt động trực tuyến khỏi con mắt tò mò, bao gồm cả tin tặc đang rình rập trên mạng.

Với VPN, chúng ta có thể yên tâm duyệt web, gửi email hay thực hiện giao dịch tài chính mà không lo dữ liệu bị đánh cắp.

3. Sử dụng xác thực đa yếu tố trên tài khoản

Ngay cả khi tin tặc đánh cắp được mật khẩu, chúng vẫn khó lòng xâm nhập tài khoản nếu chúng ta bật xác thực đa yếu tố (MFA). Cơ chế này yêu cầu nhiều lớp xác minh, chẳng hạn như mã OTP gửi qua SMS, ứng dụng xác thực hoặc khóa bảo mật vật lý, khiến việc đăng nhập trái phép trở nên gần như bất khả thi.

Đây là một lớp phòng thủ quan trọng mà bất kỳ ai cũng nên kích hoạt cho tài khoản email, mạng xã hội hay dịch vụ tài chính. Bên cạnh đó, khi kết nối Wi-Fi công cộng, chúng ta cũng nên hạn chế thực hiện những thao tác nhạy cảm như đăng nhập ngân hàng hoặc truy cập hồ sơ cá nhân.

Nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu theo thời gian thực vẫn tồn tại, và tốt nhất là tránh rủi ro ngay từ đầu. Sự kết hợp giữa thói quen an toàn và MFA sẽ giúp tài khoản của chúng ta được bảo vệ toàn diện hơn.

4. Chỉ truy cập các trang web bảo mật với giao thức HTTPS

Khi sử dụng Wi-Fi công cộng, một trong những nguyên tắc cơ bản nhưng cực kỳ quan trọng là chỉ truy cập các trang web bảo mật với giao thức HTTPS. Việc chú ý đến tiền tố “https://” và biểu tượng ổ khóa nhỏ trên thanh địa chỉ giúp chúng ta đảm bảo dữ liệu truyền đi đã được mã hóa, giảm thiểu nguy cơ bị kẻ xấu nghe lén hay giả mạo website.

Tuy nhiên, chỉ vậy thôi vẫn chưa đủ. Một lớp phòng thủ khác không thể bỏ qua chính là tường lửa. Tường lửa giúp ngăn chặn các truy cập trái phép từ bên ngoài, đóng vai trò như hàng rào bảo vệ cho máy tính khi kết nối trong môi trường mạng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Bằng cách kết hợp thói quen truy cập web an toàn với việc luôn bật tường lửa, chúng ta có thể hạn chế đáng kể nguy cơ bị tấn công, đồng thời yên tâm hơn khi làm việc, mua sắm hay giải trí trên mạng công cộng.

5. Tắt tính năng chia sẻ tệp và máy in

Một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ máy tính khi dùng Wi-Fi công cộng là tắt các tính năng chia sẻ không cần thiết. Việc này giúp ngăn chặn tin tặc âm thầm truy cập và khai thác các tệp trong thiết bị của chúng ta.

Hãy vào Cài đặt, chọn Mạng và Internet > Cài đặt mạng nâng cao > Cài đặt chia sẻ nâng cao, sau đó tắt Chia sẻ tệp và máy in. Đây vốn là tính năng tiện lợi khi làm việc trong mạng nội bộ, nhưng lại trở thành lỗ hổng tiềm ẩn trên môi trường công cộng.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng nên tắt luôn tùy chọn Khám phá mạng để bổ sung thêm một lớp bảo vệ. Với hai bước nhỏ này, thiết bị sẽ khó bị nhận diện hơn trên mạng, từ đó giảm thiểu nguy cơ bị kẻ xấu nhắm tới./.