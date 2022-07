Cách làm hay trong phát triển BHXH tự nguyện ở huyện Nghi Lộc

(Baonghean.vn) - Những năm qua, huyện Nghi Lộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động, người dân, đối tượng thụ hưởng về các chính sách, lợi ích của Bảo hiểm xã hội (BHXH) nói chung, BHXH tự nguyện nói riêng và bảo hiểm y tế (BHYT). Nhờ đó, tỷ lệ người dân tham gia đóng BHXH, BHYT ngày càng tăng.

Đưa lợi ích đến với người dân

Hơn 7 năm làm nhân viên đại lý thu BHXH, chị Bùi Thị Xuân - nhân viên Bưu điện huyện Nghi Lộc đem tờ rơi về BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình đến từng hộ dân trên địa bàn huyện để tuyên truyền, vận động người dân hiểu và tham gia. Xác định đối tượng tiềm năng, kết hợp với sự khéo léo trong vận động, chị đã giúp nhiều người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Chị Bùi Thị Xuân chia sẻ: “Những năm gần đây, trên địa bàn huyện có rất nhiều người dân đã mặn mà hơn với BHXH tự nguyện và BHYT, bởi người dân hiểu rằng, khi tham gia BHXH tự nguyện đến tuổi già sẽ có chế độ lương; đối với BHYT người dân được giảm chi phí khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe khi ốm đau”.

Xác định BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình là những chính sách xã hội quan trọng, góp phần nâng cao công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội, những năm qua, BHXH huyện Nghi Lộc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động, người dân, đối tượng thụ hưởng về các chính sách, lợi ích của BHXH nói chung, BHXH tự nguyện nói riêng và BHYT. Với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, cán bộ BHXH của huyện đã phối hợp với các đại lý thu đến từng nhà dân để vận động, thuyết phục, làm cho người dân hiểu chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước.

Đồng thời, BHXH huyện tham mưu cho UBND huyện giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT cho các xã, thị trấn; tổ chức hội nghị tuyên truyền phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, đối thoại về chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho các đối tượng tham gia; rà soát số đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, lập danh sách những lao động chưa tham gia BHXH bắt buộc để có kế hoạch phát triển đối tượng, đồng thời phối hợp, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt chế độ, chính sách liên quan đến BHXH cho người lao động.

Chị Hồ Thị Minh ở xã Nghi Đồng (Nghi Lộc) nhận thấy lợi ích từ việc tìm hiểu các quy định BHXH tự nguyện đã mạnh dạn tham gia. Chị Minh cho biết: “Tham gia BHXH tự nguyện, sau này tới tuổi nghỉ hưu, tôi sẽ có lương hưu hoặc nếu tôi qua đời, người thân sẽ được nhận tiền tuất. Mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng cũng thấp hơn một số loại bảo hiểm nhân thọ, chưa kể khi tham gia tôi còn được Nhà nước hỗ trợ một phần chi phí đóng”.

Còn anh Nguyễn Văn Mạnh, người dân xã Nghi Thiết (Nghi Lộc) cho biết: “Tôi tham gia BHYT đến nay đã gần 3 năm. Do thường xuyên ốm đau nên mỗi khi đi khám, chữa bệnh, tôi được hưởng các quyền lợi và chế độ, đồng thời, tôi cũng tham gia BHXH tự nguyện; không chỉ riêng tôi mà cả vợ tôi cũng đều tham gia BHXH và BHYT”.

Phấn đấu tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện đạt cao

Trong quá trình triển khai thực hiện, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành; sự nỗ lực trong công tác tuyên truyền, phối hợp giữa BHXH huyện và các đại lý thu tại cơ sở nên việc thực hiện chính sách về BHXH, BHYT trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Tính đến hết tháng 6/2022, toàn huyện có 185.667/192.973 người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, đạt 96,21% kế hoạch năm 2022. Trong đó, BHXH bắt buộc là 14.679/17.063 người, tăng 338 người (2,34%) so với cuối tháng 3/2022; BHXH tự nguyện là 6.588/8.475 người, tăng 337 người (5,39%) so với cuối tháng 3/2022; BHYT là 179.079/184.498 người, tăng 4.278 người (2,45%) so với cuối tháng 3/2022; Bảo hiểm thất nghiệp là 13.612/16.000 người, tăng 317 người (2,38%) so với cuối tháng 3/2022.

Xét về tốc độ khai thác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội tỉnh giao, số người tham gia năm sau đều tăng so với năm trước liền kề. So sánh năm 2021 và năm 2017, cụ thể: BHXH bắt buộc tăng 3.048 người (tăng 35,89%); BHXH tự nguyện tăng 4.986 người (tăng 433,18%); BHYT tăng 18.504 người (tăng 12,22%); Bảo hiểm thất nghiệp tăng 3.220 người (tăng 44,37%).

Để hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2022, BHXH huyện Nghi Lộc tiếp tục phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cho các xã, thị trấn; giao chỉ tiêu phát triển đối tượng đến từng cán bộ, từng đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cũng như tăng cường mở rộng và nâng cao chất lượng mạng lưới đại lý thu; thường xuyên rà soát, cập nhập biến động thành viên hộ gia đình để cập nhật dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT; tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHXH, BHYT theo quy định.

Cùng với đó là linh hoạt, đổi mới hình thức tuyên truyền, đối thoại, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT tới mọi người dân; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính đơn giản, thuận lợi cho các đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT; tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực các đại lý thu cấp xã, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch được giao, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của người dân.

Ông Chu Văn Lương – Giám đốc BHXH huyện Nghi Lộc cho biết: Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tăng cường sự chỉ đạo, tuyên truyền Nghị quyết của Bộ Chính trị về việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT đến cấp cơ sở. Đồng thời, thực hiện chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX về tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn huyện. Trong đó, phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 45,5% trở lên; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 95% trở lên”.