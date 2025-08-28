Văn hóa Cách nhận tiền an sinh xã hội cho người dân Việt Nam dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 Người dân truy cập app VNeID thực hiện việc sau để nhận tiền an sinh xã hội cho người dân Việt Nam trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Hướng dẫn truy cập app VNeID để nhận tiền an sinh xã hội trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Bước 1: Đăng nhập app VNeID, chọn mục "An sinh xã hội"

Bước 2: Bấm chọn "Tài khoản hưởng an sinh xã hội". Sau đó, người được nhận tiền an sinh xã hội trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 nhập số tài khoản ngân hàng của mình vào.

Bước 3: Bấm "Gửi thông tin". Trên màn hình sẽ xác nhận yêu cầu đăng ký an sinh xã hội thành công.

Người nào được hưởng an sinh xã hội trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 212/KH-UBND về việc tặng quà các đối tượng chính sách và người có công nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Trong dịp này, thành phố dự kiến trao 118.035 suất quà với tổng kinh phí hơn 187 tỷ đồng, nhằm tri ân và ghi nhận công lao đóng góp của những người đã cống hiến cho đất nước.

Theo kế hoạch, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người tham gia hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 và những cá nhân hoạt động từ đầu năm 1945 đến thời điểm khởi nghĩa Tháng Tám sẽ nhận 5 triệu đồng/người.

Nhóm đối tượng gồm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến, thương binh, bệnh binh và những người có công giúp đỡ cách mạng sẽ được nhận 2 triệu đồng/người.

Đối với mỗi gia đình thờ cúng liệt sĩ, thành phố hỗ trợ 1 triệu đồng/liệt sĩ.

Bên cạnh các suất quà cá nhân, Hà Nội cũng sẽ trao 19 suất quà trị giá 16 triệu đồng/đơn vị cho các cơ sở cách mạng, trung tâm nuôi dưỡng – điều dưỡng người có công, Hội Nạn nhân chất độc da cam, Ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ và một số tổ chức khác.

Ngoài ra, thành phố còn trao 252 suất quà cho các cá nhân tiêu biểu, nhằm ghi nhận thành tích nổi bật trong công tác chăm sóc, hỗ trợ người có công và gia đình liệt sĩ.

Kế hoạch tặng quà nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9 không chỉ thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ và chính quyền thành phố Hà Nội đối với các đối tượng chính sách, mà còn góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, tạo động lực tinh thần to lớn cho nhân dân trong dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước.