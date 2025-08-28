Thứ Năm, 28/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Văn hóa

Cách nhận tiền an sinh xã hội cho người dân Việt Nam dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Quốc Duẩn 28/08/2025 6:00

Người dân truy cập app VNeID thực hiện việc sau để nhận tiền an sinh xã hội cho người dân Việt Nam trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Hướng dẫn truy cập app VNeID để nhận tiền an sinh xã hội trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Bước 1: Đăng nhập app VNeID, chọn mục "An sinh xã hội"

540971042_756486923794051_3963093561186720998_n.jpg

Bước 2: Bấm chọn "Tài khoản hưởng an sinh xã hội". Sau đó, người được nhận tiền an sinh xã hội trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 nhập số tài khoản ngân hàng của mình vào.

538403753_764710292946871_2448555626002061550_n.jpg

Bước 3: Bấm "Gửi thông tin". Trên màn hình sẽ xác nhận yêu cầu đăng ký an sinh xã hội thành công.

538868223_1928780404583045_5388890707534269621_n.jpg

Người nào được hưởng an sinh xã hội trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 212/KH-UBND về việc tặng quà các đối tượng chính sách và người có công nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Trong dịp này, thành phố dự kiến trao 118.035 suất quà với tổng kinh phí hơn 187 tỷ đồng, nhằm tri ân và ghi nhận công lao đóng góp của những người đã cống hiến cho đất nước.

Theo kế hoạch, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người tham gia hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 và những cá nhân hoạt động từ đầu năm 1945 đến thời điểm khởi nghĩa Tháng Tám sẽ nhận 5 triệu đồng/người.

Nhóm đối tượng gồm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến, thương binh, bệnh binh và những người có công giúp đỡ cách mạng sẽ được nhận 2 triệu đồng/người.

Đối với mỗi gia đình thờ cúng liệt sĩ, thành phố hỗ trợ 1 triệu đồng/liệt sĩ.

Bên cạnh các suất quà cá nhân, Hà Nội cũng sẽ trao 19 suất quà trị giá 16 triệu đồng/đơn vị cho các cơ sở cách mạng, trung tâm nuôi dưỡng – điều dưỡng người có công, Hội Nạn nhân chất độc da cam, Ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ và một số tổ chức khác.

Ngoài ra, thành phố còn trao 252 suất quà cho các cá nhân tiêu biểu, nhằm ghi nhận thành tích nổi bật trong công tác chăm sóc, hỗ trợ người có công và gia đình liệt sĩ.

Kế hoạch tặng quà nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9 không chỉ thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ và chính quyền thành phố Hà Nội đối với các đối tượng chính sách, mà còn góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, tạo động lực tinh thần to lớn cho nhân dân trong dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Chi tiết phân luồng, hạn chế phương tiện vào Hà Nội dịp lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Chi tiết phân luồng, hạn chế phương tiện vào Hà Nội dịp lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Cách tìm khách sạn, nhà nghỉ thuê phòng phút chót trong dịp đại lễ Quốc khánh 2/9

Cách tìm khách sạn, nhà nghỉ thuê phòng phút chót trong dịp đại lễ Quốc khánh 2/9

Danh sách 80 điểm cầu trực tiếp tổ chức lễ khởi công, khánh thành 250 dự án kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Danh sách 80 điểm cầu trực tiếp tổ chức lễ khởi công, khánh thành 250 dự án kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Đọc tiếp

Chi tiết phân luồng, hạn chế phương tiện vào Hà Nội dịp lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Chi tiết phân luồng, hạn chế phương tiện vào Hà Nội dịp lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Cách tìm khách sạn, nhà nghỉ thuê phòng phút chót trong dịp đại lễ Quốc khánh 2/9

Cách tìm khách sạn, nhà nghỉ thuê phòng phút chót trong dịp đại lễ Quốc khánh 2/9

Danh sách 80 điểm cầu trực tiếp tổ chức lễ khởi công, khánh thành 250 dự án kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Danh sách 80 điểm cầu trực tiếp tổ chức lễ khởi công, khánh thành 250 dự án kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Xem thêm Văn hóa

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Văn hóa
      Cách nhận tiền an sinh xã hội cho người dân Việt Nam dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO