Chuyển đổi số Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 17 Apple sẽ chính thức giới thiệu iPhone 17 vào 0 giờ ngày 10/9 tới, đây là sự kiện công nghệ được cả thế giới mong chờ. Vậy làm thế nào để theo dõi trực tiếp từng khoảnh khắc ra mắt?

Apple đã chính thức ấn định thời điểm tổ chức sự kiện công nghệ lớn nhất trong năm 2025, với buổi ra mắt iPhone 17, Apple Watch mới và có thể là một vài sản phẩm bất ngờ khác.

Sự kiện mang tên “Awe Dropping” sẽ được phát trực tuyến toàn cầu vào lúc 0:00 giờ ngày 10/9 theo giờ Việt Nam (tương ứng 10:00 sáng ngày 9/9 theo giờ Thái Bình Dương, Mỹ).

Đây được xem là một trong những khoảnh khắc được mong chờ nhất trong lịch trình sự kiện thường niên của Apple, nơi hãng công nghệ này không chỉ giới thiệu sản phẩm mới mà còn định hình xu hướng của cả ngành trong nhiều năm tới.

Cách theo dõi sự kiện trực tuyến

Apple từ lâu đã xây dựng một hệ thống phát trực tiếp đa nền tảng, giúp bất kỳ ai trên thế giới cũng có thể theo dõi sự kiện của hãng. Người dùng tại Việt Nam có thể chọn một trong những cách sau:

1. Trang web Apple Events

Apple sẽ phát sóng trực tiếp sự kiện trên trang web chính thức apple.com/apple-events. Người dùng có thể truy cập trang này bằng hầu hết các trình duyệt phổ biến như Safari, Chrome, Firefox hoặc Microsoft Edge trên iPhone, iPad, Mac, PC hay bất kỳ thiết bị nào khác có trình duyệt web.

Hiện tại, trang đã được cập nhật với thông tin về sự kiện ngày 9/9, và bạn có thể đặt lời nhắc để không bỏ lỡ thời điểm phát sóng. Đây là cách truyền thống và đáng tin cậy nhất để theo dõi trực tiếp sự kiện Apple.

2. YouTube

Có lẽ cách tiện lợi nhất cho phần lớn người dùng tại Việt Nam là xem trực tiếp trên kênh YouTube chính thức của Apple. Bởi lẽ, hầu hết các thiết bị hiện nay đều hỗ trợ YouTube, từ smartphone, tablet, laptop, TV thông minh cho tới máy chơi game. Apple cũng đã đăng tải video giới thiệu sự kiện kèm theo tùy chọn đặt lời nhắc, giúp người dùng dễ dàng bật thông báo trước giờ diễn ra.

3. Ứng dụng Apple TV

Trên các thiết bị Apple như iPhone, iPad, Mac và Apple TV, người dùng có thể theo dõi sự kiện trực tiếp ngay trong ứng dụng Apple TV. Đây từng là nơi tích hợp ứng dụng Apple Events riêng, nhưng từ năm 2020 Apple đã hợp nhất vào Apple TV, giúp việc theo dõi trở nên trực quan và liền mạch hơn.

Ngoài các thiết bị Apple, ứng dụng Apple TV cũng khả dụng trên nhiều TV thông minh, thiết bị phát trực tuyến và thậm chí một số máy chơi game, mang lại thêm lựa chọn cho người dùng. Vào ngày diễn ra sự kiện, ứng dụng sẽ hiển thị một mục riêng dành cho phát sóng trực tiếp.

Vì sao sự kiện này được mong đợi?

Sự kiện “Awe Dropping” năm nay được kỳ vọng sẽ là màn ra mắt của iPhone 17 series, dòng sản phẩm hứa hẹn mang nhiều cải tiến quan trọng về thiết kế, hiệu năng và khả năng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Bên cạnh đó, Apple gần như chắc chắn sẽ giới thiệu thế hệ Apple Watch mới, tập trung vào tính năng theo dõi sức khỏe và tích hợp sâu hơn với hệ sinh thái Apple. Một số tin đồn còn cho rằng, công ty có thể trình làng tai nghe AirPods mới hoặc cập nhật phần cứng cho iPad.

Đối với cộng đồng công nghệ, đây không chỉ là buổi giới thiệu sản phẩm, mà còn là dịp để nhìn thấy định hướng chiến lược của Apple trong kỷ nguyên hậu AI. Bất kỳ nâng cấp nào về phần mềm, chip xử lý hay trải nghiệm người dùng đều có thể định hình xu thế cho cả ngành trong những năm tới.

Nếu bạn là người hâm mộ Apple tại Việt Nam, hãy lưu ý thời gian: 0:00 rạng sáng ngày 10/9/2024 (giờ Việt Nam). Điều này có nghĩa là bạn cần thức khuya hoặc đặt báo thức để kịp theo dõi trực tiếp.

Tuy nhiên, với tính chất đặc biệt của sự kiện và mức độ quan tâm khổng lồ, chắc chắn sẽ có hàng triệu người Việt cùng dõi theo trong khoảnh khắc iPhone 17 được công bố./.