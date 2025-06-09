Chuyển đổi số Rò rỉ phút chót về iPhone 17 Pro: Hiệu năng vượt trội, pin cải tiến mạnh mẽ Chỉ còn ít ngày trước khi ra mắt, iPhone 17 Pro bất ngờ lộ diện với hàng loạt thông tin gây đáng chú ý như hiệu năng vượt trội, công nghệ pin cải tiến mạnh mẽ, hứa hẹn mang lại cho người dùng những trải nghiệm hoàn toàn mới.

Apple dự kiến ra mắt dòng iPhone 17 trong sự kiện truyền thông ngày 9/9 tới, và đây được xem là một trong những lần thay đổi thiết kế lớn nhất trong lịch sử iPhone. Theo các nguồn tin đồn đáng chú ý, hãng sẽ giới thiệu iPhone 17 Air với độ mỏng chỉ 5,5 mm, trở thành mẫu iPhone mỏng nhất từ trước tới nay và là sự thay thế cho dòng iPhone Plus.

Tuy nhiên, bên cạnh thiết kế “siêu mỏng” thu hút mọi ánh nhìn, iPhone 17 Air được cho là sẽ có một số điểm hạn chế khiến người dùng cân nhắc, như camera đơn ở mặt sau và dung lượng pin nhỏ hơn.

Đối với những người dùng muốn trải nghiệm trọn vẹn nhất công nghệ mới của Apple, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max - hai mẫu cao cấp hơn sẽ là lựa chọn đáng quan tâm. Dòng Pro vẫn là nơi Apple hội tụ những tính năng phần cứng và phần mềm tiên tiến nhất mỗi năm, thậm chí đôi khi mẫu Pro Max còn sở hữu các tính năng độc quyền.

Mới đây, một rò rỉ phút chót từ nguồn tin đáng tin cậy tại Trung Quốc, lần đầu được tờ MacRumors phát hiện, đã hé lộ loạt nâng cấp quan trọng của iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max năm nay.

Ảnh minh họa.

Theo trang Instant Digital, các mẫu iPhone 17 Pro sẽ có khả năng duy trì độ sáng màn hình cao hơn trong thời gian dài hơn, đặc biệt hữu ích trong mùa hè, đồng thời vẫn giữ được tốc độ khung hình ổn định khi chơi game trong thời gian dài. Khả năng quay video 4K ở 60 khung hình/giây ngoài trời cũng sẽ được cải thiện đáng kể.

Điểm đáng chú ý nhất là thời lượng pin, các mẫu iPhone 17 Pro được dự đoán sẽ có pin lâu nhất trong lịch sử iPhone, và nếu thông tin này chính xác, iPhone 17 Pro Max có thể vượt xa thế hệ tiền nhiệm trong các bài kiểm tra về pin. Những nâng cấp này cho thấy Apple đang đặt cược lớn vào trải nghiệm người dùng cao cấp với dòng Pro năm nay.

iPhone 17 Pro: Bước tiến lớn trong quản lý nhiệt

Các mẫu iPhone 17 Pro dự kiến sẽ được trang bị chip A19 Pro hoàn toàn mới, hứa hẹn nhanh hơn, tiết kiệm năng lượng hơn và tối ưu trải nghiệm người dùng ở nhiều khía cạnh mà Instant Digital từng tiết lộ.

Bộ vi xử lý này không chỉ mang lại hiệu suất vượt trội mà còn hoạt động hiệu quả hơn trong việc kiểm soát nhiệt lượng, yếu tố từng là điểm yếu của một số thế hệ iPhone trước.

Ngoài ra, dung lượng pin cũng được cho là tăng nhẹ, trong đó iPhone 17 Pro Max có thể sở hữu viên pin 5.000 mAh, đây được xem là cột mốc lần đầu tiên xuất hiện trên một chiếc iPhone.

Các tính năng nâng cấp được nhắc đến trong loạt rò rỉ gần đây đều có điểm chung là khả năng quản lý nhiệt tốt hơn. Việc duy trì độ sáng màn hình tối đa dưới ánh nắng trực tiếp trong thời gian dài cho thấy Apple đã cải thiện rõ rệt khả năng tản nhiệt.

Nhiều khả năng, dòng Pro năm nay sẽ sử dụng tấm nền OLED thế hệ mới, hỗ trợ độ sáng cao hơn so với iPhone 16 Pro. Đồng thời, khả năng duy trì tốc độ khung hình ổn định trong các phiên chơi game kéo dài cũng phản ánh hệ thống làm mát được cải tiến, giúp chip xử lý không bị giảm hiệu suất do quá nóng. Điều này đặc biệt quan trọng với game thủ và cả những nhà sáng tạo nội dung, vốn cần quay video 4K/60fps ngoài trời trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Một chi tiết đáng chú ý là nguồn tin lần này không nhắc đến buồng hơi (vapor chamber) - công nghệ tản nhiệt vốn đã xuất hiện trong nhiều bản rò rỉ trước đó. Nếu thông tin về buồng hơi là chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên Apple trang bị công nghệ này cho iPhone.

Lịch sử cho thấy, hãng từng phải xử lý tình trạng quá nhiệt trên iPhone 15 Pro bằng một bản cập nhật phần mềm, trong khi iPhone 16 Pro đã khắc phục nhưng vẫn chưa áp dụng giải pháp tản nhiệt vật lý tiên tiến. Tr

Trong khi đó, các hãng sản xuất Android đã sử dụng buồng hơi trong nhiều năm, thậm chí liên tục mở rộng diện tích để cải thiện khả năng làm mát trên các mẫu flagship mới nhất.

Sự kết hợp giữa chip A19 Pro, pin lớn hơn và khả năng quản lý nhiệt tối ưu hứa hẹn sẽ đưa iPhone 17 Pro trở thành chiếc iPhone mạnh mẽ và ổn định nhất từ trước tới nay, đặc biệt ở những tác vụ nặng như chơi game, quay video hay sử dụng liên tục trong điều kiện khắc nghiệt.