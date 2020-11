Camera an ninh ‘lật mặt’ tên trộm sau 5h đồng hồ

Sáng 13/11, Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết: Cơ quan CSĐT Công an huyện đang điều tra mở rộng các vụ mất trộm tài sản gần đây trên địa bàn sau khi đã tóm gọn đối tượng trộm xe kiến an có máy trộn bê tông của gia đình anh Nguyễn Duy Mạnh, trú xóm 2, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu.

Camera ghi lại đối tượng kéo trộm xe kiến an. Ảnh: Cắt từ clip Diễn biến vụ việc được camera của gia đình anh Mạnh ghi lại vào lúc 16h chiều 11/11, khi tốp thợ xây nhà cho gia đình này vào nhà nghỉ tránh mưa trở ra thì chiếc xe kiến an cùng máy trộn bê tông và các dụng cụ để trên xe đã “không cánh mà bay” nên tốp thợ đã báo với gia chủ. Sau khi trích xuất camera an ninh, anh Mạnh đã báo Công an xã và sau 5h, đến đêm cùng ngày, qua nhận dạng, rà soát, Công an xã Quỳnh Hồng đã bắt khẩn cấp đối tượng trộm cắp trú tại huyện Diễn Châu. Camera gia đình ghi lại hình ảnh tên trộm kéo xe kiến an có máy trộn bê tông đi. Clip: GĐCC Để mở rộng điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu tạm thời chưa cung cấp danh tính đối tượng, theo tốp thợ thi công thì tài sản bị mất trộm với xe kéo có giá trị khoảng 10 triệu đồng./.

