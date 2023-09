Cần có giải pháp hiệu quả, lâu dài đối với giáo viên biệt phái ở các phòng giáo dục

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 26/CT-UBND tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ năm học mới cho ngành giáo dục - đào tạo và giáo dục nghề nghiệp.

Theo đó, căn cứ vào tình hình thực tiễn của tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, tập trung triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về giáo dục - đào tạo và giáo dục nghề nghiệp năm học 2023 - 2024.

Cụ thể, có 3 nhiệm vụ và giải pháp đột phá. Đó là cần đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện, nâng cao giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng khó khăn.

Để làm tốt điều này, cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc các nghị quyết, kế hoạch về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông, tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục; triển khai hoạt động giáo dục tăng cường, xây dựng mô hình hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú kiểu mới; mô hình phòng giúp phòng, trường giúp trường, tổ bộ môn giúp tổ bộ môn.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ, khoa học Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; vận dụng đổi mới phương pháp dạy học phù hợp, đảm bảo chất lượng cho các khối lớp; tăng cường dạy học Ngoại ngữ, Tin học, giáo dục STEM và các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, an toàn cho học sinh. Xây dựng các dự án dạy học, giáo dục trải nghiệm dựa vào cộng đồng và vì cộng đồng. Khuyến khích xây dựng kế hoạch nhà trường tiếp cận nội dung các chương trình tiên tiến, hội nhập quốc tế.

Tỉnh cũng chỉ đạo cần phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có đủ phẩm chất, năng lực, tâm huyết, trách nhiệm, có tầm nhìn và sáng tạo.

Trong đó, chú trọng công tác đào tạo lại, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý theo chuẩn quốc gia, quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh.

Đồng thời, cần rà soát, đánh giá cụ thể về tình hình biệt phái giáo viên công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo để có giải pháp phù hợp, hiệu quả và lâu dài; phối hợp, tham mưu ban hành chính sách hỗ trợ viên chức làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo phát huy trách nhiệm gắn với quyền lợi chính đáng.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục thực hiện công tác tuyển dụng giáo viên biên chế bảo đảm chặt chẽ, công bằng, khách quan và kịp thời khi Trung ương bổ sung biên chế giáo viên cho tỉnh.

Trong năm học này, tiếp tục chủ động liên kết, hợp tác với các địa phương, đơn vị trong nước; tăng cường hợp tác quốc tế về phát triển giáo dục và đào tạo, về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đặc biệt về chuyển đổi số ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh. Trong đó, cần triển khai và nhân rộng các mô hình trường học có hiệu quả trên địa bàn tỉnh; tiếp tục nghiên cứu, chia sẻ với các địa phương để bổ sung, hoàn thiện đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục Nghệ An. Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, khoa học Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cấp THPT đối với lưu học sinh Lào (diện mở rộng hợp tác của tỉnh), tổ chức tuyển sinh bắt đầu đào tạo tiếng Việt cơ bản từ năm học 2023 - 2024.

Bên cạnh các nhiệm vụ và giải pháp đột phá, tỉnh cũng đã đề ra 8 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Trong đó đáng chú ý cần phải xây dựng các chủ trương, cơ chế chính sách về giáo dục, xây dựng và quy hoạch lại mạng lưới trường lớp, đảm bảo nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học.

Trong năm học này, toàn ngành Giáo dục tiếp tục đổi mới quản lý ngành và quản trị trường học, xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, thực hiện hiệu quả mục tiêu giáo dục từng cấp học, bậc học.

Với giáo dục đại học, tỉnh yêu cầu cần hoàn thành, trình phê duyệt đề án sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An vào Trường Đại học Kinh tế Nghệ An và đổi tên thành Trường Đại học Nghệ An. Phấn đấu đến 2045, Nghệ An trở thành trung tâm đào tạo của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

Đồng thời, chỉ đạo quyết liệt và tiếp tục triển khai các giải pháp để nâng cao chất lượng và hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo; tích cực thu hút sinh viên quốc tế đến học tập, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo kế hoạch đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo; xây dựng và triển khai mô trình trường đại học thông minh đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa trường học và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhu cầu chuyển đổi số.