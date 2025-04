Thời sự

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Nghệ An; Đoàn công tác Bộ Nội vụ làm việc tại Nghệ An; Đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo; Phát hiện 52 mỏ vàng mới, Nghệ An có 4 mỏ… Đây là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 11/4.