Cận Tết, Tỉnh ủy Nghệ An chỉ đạo quyết liệt ngăn chặn tội phạm mua bán người

Ngày 21/1/2020, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An ban hành văn bản số 5417-CV/TU yêu cầu ban cán sự đảng, đảng đoàn, sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, tình hình tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Nghệ An tuy được kìm giữ nhưng còn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Nghệ An vẫn được Chính phủ, Bộ Công an xác định là một trong những địa phương trọng điểm về tội phạm mua bán người của cả nước. Hoạt động mua bán người không chỉ xảy ra trong nội địa mà còn được bán sang nước ngoài (chủ yếu là bán Trung Quốc và các nước Châu Âu) núp bóng dưới các hình thức như: Xuất khẩu lao động, môi giới hôn nhân, du học... nhưng thực chất là để bóc lột sức lao động, làm nô lệ tình dục, mua bán bào thai, mua bán nội tạng người.

Câu lạc bộ phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới bản Bắc Sơn (xã Môn Sơn, Con Cuông) tổ chức sinh hoạt chuyên đề phòng chống tội phạm mua bán người. Ảnh: Hùng Phong

Trước tình hình trên, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống mua bán người trên địa bàn. Trong đó, đẩy mạnh, đa dạng công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống mua bán người.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; các trung tâm môi giới hôn nhân, giới thiệu việc làm, đưa người đi du học hoặc xuất khẩu lao động làm việc tại nước ngoài... nhằm hạn chế nguyên nhân, điều kiện, sơ hở để tội phạm mua bán người lợi dụng hoạt động.

Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác phát hiện, đấu tranh bắt giữ, điều tra, xử lý nghiêm tội phạm mua bán người gắn với làm tốt công tác tiếp nhận nạn nhân và hỗ trợ kịp thời cho nạn nhân bị mua bán khi trở về địa phương, tạo điều kiện để nạn nhân sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp trong nước và hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người, nhất là công tác giải cứu, bảo hộ công dân Việt Nam người Nghệ An là nạn nhân bị mua bán ra nước ngoài; hỗ trợ đưa nạn nhân về nước.

Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm, thu hút lao động tại địa phương, nhất là các địa bàn trọng điểm về mua bán người. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu, đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết chuyên đề về phòng, chống mua bán người và tiến hành giám sát thường xuyên việc thực hiện nghị quyết đảm bảo hiệu quả./.