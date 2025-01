Kinh tế Càng Nghệ Tĩnh đón những tấn hàng đầu tiên của năm 2025 Sáng 1/1/2025, tại Cảng Cửa Lò, Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh đã tổ chức đón nhận mã hàng đầu tiên trong năm mới và làm lễ ra quân sản xuất năm 2025.

Clip: Quang An

Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày đầu tiên của năm mới 2025, không khí làm việc tại Cảng Nghệ Tĩnh rất sôi động với nhiều container được xếp dỡ. Có 2 tàu quốc tế cập cảng để bốc dỡ hàng ngày đầu năm bao gồm tàu Chang Xia, quốc tịch Trung Quốc có tổng trọng lượng 14.000 tấn và tàu Jiali đến từ Panama có tổng trọng lượng 13.000 tấn, cả 2 tàu đều vận chuyển hàng kali bịch đi Trung Quốc.

Tàu quốc tế xếp dỡ hàng tại cảng Cửa Lò sáng 1/1/2025. Ảnh: Quang An

Mã hàng đầu tiên được bốc dỡ trong ngày đầu năm 2025 tạo ra không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, công nhân viên, khởi đầu cho một năm sản xuất, kinh doanh tiếp tục thắng lợi của Cảng Cửa Lò cũng như Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Lãnh đạo Cảng Nghệ Tĩnh tặng quà chúc mừng đại diện tàu quốc tế và công nhân Cảng Cửa Lò nhân dịp đầu năm mới 2025. Ảnh: Quang An

Trong năm 2024, dù bối cảnh gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh cũng đã đạt được nhiều thành tích trong sản xuất, vận hành. Sản lượng hàng hóa năm 2024 đạt 4,3 triệu tấn, đạt 100,39% so với kế hoạch năm 2024.

So với cùng kỳ năm 2023 thì năm 2024 một số mặt hàng thông qua cảng tăng trưởng như sau: Hàng phân bón các loại sản lượng năm 2024 đạt 1 triệu tấn, tăng 33,32% so với năm 2023. Hàng nông sản sản lượng năm 2024 đạt 200.000 tấn, tăng 75,75% so với cùng kỳ năm 2023.

Cảng Nghệ Tĩnh ra quân sản xuất đầu năm. Ảnh: Quang An

Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 đạt trên 200 tỷ đồng, đạt 103,87% so với kế hoạch năm 2024.

Trong năm 2024, Công ty đã hoàn thành đầy đủ các khoản nộp Ngân sách cho Nhà nước theo quy định. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 20,7 tỷ đồng, đạt 103,80% so với kế hoạch năm 2024.

Cảng Nghệ Tĩnh quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2025. Ảnh: Quang An

Trên cơ sở kết quả đạt được của năm 2024, Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh xác định năm 2025 sẽ chú trọng công tác thị trường, đưa ra các biện pháp thu hút khách hàng như nâng cao chất lượng dịch vụ, chia sẻ khó khăn với khách hàng; kết hợp với các hãng tàu container cung cấp thêm dịch vụ gia tăng nhằm thu hút thêm nguồn hàng quá cảnh từ Lào, Đông Bắc Thái Lan và miền Tây Nghệ An qua cảng.

Năm 2025, Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh đề ra kế hoạch đạt 4,6 triệu tấn hàng thông qua cảng.