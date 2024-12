Xã hội Chương trình nghệ thuật “Nghệ An trong trái tim Tổ quốc” và “Hào khí Sông Lam” chào năm mới 2025 Tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, diễn ra chương trình nghệ thuật “Nghệ An trong trái tim Tổ quốc” và “Hào khí Sông Lam” chào đón năm mới 2025.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Thiếu tướng Phan Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 4; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; các nhà tài trợ.

Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An tham dự chương trình nghệ thuật “Nghệ An trong trái tim Tổ quốc” và “Hào khí Sông Lam” chào năm mới 2025. Ảnh: Đức Anh

Chương trình nghệ thuật “Nghệ An trong trái tim Tổ quốc” và “Hào khí Sông Lam” là sự kiện văn hóa ý nghĩa, khép lại năm 2024 đầy dấu ấn, đồng thời mở ra năm 2025 với niềm tin và hy vọng của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật với chủ đề “Chung một cơ đồ Việt Nam”. Ảnh: Đức Anh

Chương trình có sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng từng đạt các giải thưởng âm nhạc, các ban nhạc, nhóm nhảy, DJ từ Nghệ An, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, cùng các nghệ sĩ, diễn viên của Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh. Các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc đã mang đến không gian nghệ thuật đa dạng và đầy cảm xúc.

Đại diện lãnh đạo tỉnh tặng hoa và Kỷ niệm chương cho các nhà tài trợ. Ảnh: Đức Anh

Trong đó, chương trình nghệ thuật “Nghệ An trong trái tim Tổ quốc” gồm 3 phần: Phần 1: “Về miền non nước” giới thiệu các tiết mục hát múa đậm nét Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh – Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh.

Một tiết mục mang âm hưởng Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh tại chương trình. Ảnh: Đức Anh

Phần 2: “Những bài ca đi cùng năm tháng” là những bài hát ca ngợi quê hương Nghệ An trong các cuộc kháng chiến như “Tiếng hò trên đất Nghệ An”, “Cô dân quân Làng Đỏ”, “Chào em cô gái Lam Hồng”...

Phần 3: “Nghệ An khúc ca ngày mới” với các ca khúc “Nhịp điệu bình minh”, “Nghệ An trong trái tim tôi”, “Nghệ An vươn khơi”... thể hiện khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Hàng nghìn người dân thành phố Vinh, du khách quy tụ về Quảng trường Hồ Chí Minh để thưởng thức chương trình. Ảnh: Đức Anh

Chương trình “Hào khí Sông Lam” gồm các tiết mục âm nhạc hiện đại, trình diễn ánh sáng nghệ thuật hoành tráng, do các vũ đoàn, nhóm nhảy và các ngôi sao nổi tiếng thể hiện, mang lại không khí sôi động, trẻ trung và đầy năng lượng.

Dịp này, tỉnh Nghệ An đã phát động Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật với chủ đề “Chung một cơ đồ Việt Nam”, nhằm khuyến khích các văn nghệ sĩ sáng tác những tác phẩm ca ngợi sự nghiệp cách mạng, tinh thần yêu nước và niềm tự hào về quê hương Nghệ An.

Điểm nhấn cuối chương trình là màn đếm ngược (countdown) và trình diễn công nghệ ánh sáng hiện đại Laser và Ledscreen Matrix, kết hợp âm nhạc và múa tương tác kéo dài 15 phút, chào đón năm mới 2025 trong không khí hân hoan và đầy hứng khởi./.