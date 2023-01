Cảng Nghệ Tĩnh ra quân sản xuất đầu năm 2023

(Baonghean.vn) - Sáng 1/1/2023, con tàu 1 vạn tấn từ Cảng Sài Gòn đã cập bến, mang theo tấn hàng đầu tiên của Cảng Nghệ Tĩnh đến với các đối tác. Đây là sự kiện gắn với lễ sản xuất ra quân đầu năm của Cảng.

Dự lễ ra quân sản xuất đầu năm mới có ông Lê Doãn Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Bùi Kiều Hưng - Tổng Giám đốc Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Cảng Nghệ Tĩnh và toàn thể cán bộ, nhân viên Cảng Nghệ Tĩnh, Cảng vụ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Lò - Bến Thuỷ.

Năm 2022, dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng tập thể cán bộ, công nhân viên Cảng Nghệ Tĩnh đã nỗ lực không ngừng để tìm kiếm nguồn hàng, bạn hàng, tạo việc làm cho gần 500 lao động của đơn vị và giải phóng hàng hoá trên địa bàn, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Sản lượng hàng hóa năm 2022 dự kiến đạt 4.359.648 tấn, đạt 106,3% so với kế hoạch. Trong đó: hàng xuất khẩu đạt 1.048.447 tấn, đạt 104,84% so với kế hoạch; hàng quá cảnh đạt 449.629 tấn, đạt 160,58% so với kế hoạch; hàng nhập khẩu đạt 726.444 tấn, đạt 117,17% so với kế hoạch; hàng nội địa đạt 2.135.128 tấn, đạt 97,05% so với kế hoạch; hàng container đạt 555.365 tấn, đạt 73,73% so với kế hoạch.

Năm 2022, Cảng đã hoàn thành đầy đủ các khoản nộp ngân sách cho Nhà nước theo quy định. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 19 tỷ đồng, đạt 118,75% so với kế hoạch.

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Lê Doãn Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị chân thành cảm ơn sự nỗ lực lao động trách nhiệm hết mình của tập thể cán bộ, công nhân viên trong năm qua; tặng hoa cùng những phần quà cho các đơn vị, cá nhân của Xí nghiệp xếp dỡ Cảng Cửa Lò, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Lò - Bến Thuỷ.

Lễ ra quân sản xuất đầu năm là hoạt động thường niên của các bến cảng trên cả nước nhằm đón chào những tấn hàng đầu tiên tượng trưng cho hy vọng, may mắn của năm mới; đồng thời đây cũng là dịp để tri ân các đối tác, bạn hàng.