Kinh tế Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở, sụt lún đất tại Nghệ An Dự báo trong 6 giờ tới khu vực các huyện tiếp tục có mưa, cảnh báo, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các khu dân cư, ngập úng tại các vùng trũng thấp...

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Bắc Trung bộ, từ 3h ngày 1/10 đến 9h ngày 01/10, địa bàn tỉnh Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các huyện: Kỳ Sơn, Quỳ Châu, Quế Phong, Tương Dương đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo trong 6 giờ tới khu vực các huyện tiếp tục có mưa. Lượng mưa tích lũy tại các huyện Quỳnh Lưu (10-20mm); Quỳ Hợp (10-30mm); Quế Phong (10-50mm); Nghi Lộc (30-70mm); Tân Kỳ (10-70mm); Diễn Châu (10-90mm); Tương Dương (60-140mm); Yên Thành (30-150mm); TX.Hoàng Mai (10-240mm);...

Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Bắc Trung bộ cảnh báo, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các khu dân cư, ngập úng tại các vùng trũng thấp tại:

- Quỳ Hợp: Bắc Sơn, Châu Hồng, Châu Thái, Châu Tiến, Nam Sơn, Yên Hợp

- Kỳ Sơn: Bảo Thắng, Mường Lống

- Con Cuông: Bình Chuẩn, Đôn Phục, Thạch Ngàn

- Quế Phong: Căm Muộn, Châu Thôn, Đồng Văn, Hạnh Dịch, Nậm Giải, Nậm Nhoóng, Quang Phong, Tri Lễ

- Quỳ Châu: Châu Bình, Châu Hạnh, Châu Hoàn, Châu Phong, Diên Lãm

- Diễn Châu: Diễn Lâm

- Yên Thành: Đồng Thành, Hậu Thành, Hoa Thành, Hợp Thành, Hùng Thành, Kim Thành, Lăng Thành, Mã Thành,

Phú Thành, Phúc Thành, Quang Thành, Tân Thành, Tiến Thành, Văn Thành

- Tân Kỳ: Đồng Văn

- Tương Dương: Lưu Kiền, Nga My, Nhôn Mai, Tam Hợp, Xiêng My, Yên Na

- Quỳnh Lưu: Quỳnh Tam, Tân Sơn

Tất cả các xã thuộc các huyện sau cần đặc biệt lưu ý theo dõi: Anh Sơn: Phúc Sơn, Thọ Sơn ; Thanh Chương: Thanh Đức

Lũ quét có khả năng gây sạt lở hư hại các công trình giao thông, thuỷ lợi; gây thiệt hại về người và của. Người dân cần lưu ý bảo vệ tài sản và tìm nơi trú ẩn an toàn.