Cảnh sát giao thông Nghệ An tuần tra kiểm soát 24/24 giờ trong suốt kỳ nghỉ lễ

(Baonghean.vn) - Thực hiện Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 16/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 17/CĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Công an tỉnh Nghệ An đã xây dựng kế hoạch nhằm chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, cùng với lên phương án điều tiết, phân luồng hợp lý, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt trên các tuyến đường, tại các địa điểm, khu vực có nguy cơ dẫn tới tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ đẩy mạnh hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Cụ thể, trên tuyến đường bộ, tập trung lực lượng, phương tiện tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đảm bảo khép kín tuyến, địa bàn và thời gian 24/24 giờ hàng ngày, trong đó phải tổ chức điều tra cơ bản, rà soát xác định rõ tuyến, đoạn đường, địa bàn… khung giờ, loại phương tiện, hành vi vi phạm… để kịp thời ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trọng tâm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, như: Vi phạm tốc độ, vi phạm quy định nồng độ cồn, ma túy, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, cơi nới thành, thùng xe, không thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều…

Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan xử lý nghiêm các đối tượng tụ tập, điều khiển xe lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng; cương quyết xử lý kịp thời những đối tượng gây rối an ninh trật tự, có hành vi chống người thi hành công vụ.

Trên tuyến đường sắt, bố trí lực lượng cảnh sát giao thông đường sắt phối hợp với chính quyền, Công an ở cơ sở và ngành Đường sắt tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường sắt, tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật công trình và thiết bị đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt; tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt, đặc biệt là các đường ngang phức tạp về trật tự an toàn giao thông, đường ngang dân sinh không có cảnh giới, đường ngang trái phép; bảo đảm an ninh trật tự trong khu vực nhà ga; việc chấp hành quy định về phòng, chống cháy nổ.

Thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện các bất cập, tồn tại về hạ tầng giao thông đường sắt, biển báo, các điểm xung đột về giao thông, “điểm đen”, điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường sắt để kiến nghị các cấp, các ngành có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết, xử lý kịp thời, hiệu quả.

Trên tuyến đường thủy, tăng cường lực lượng, phương tiện tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, như: điều kiện an toàn đối với cảng, bến thủy, phương tiện chở khách, nhất là đối với tàu cao tốc, tàu cánh ngầm, phương tiện chở khách ngang sông, phương tiện chở khách du lịch, phương tiện vui chơi, giải trí...; phối hợp với các đơn vị chức năng của ngành giao thông vận tải, chính quyền địa phương kiên quyết đình chỉ hoạt động của các bến, phương tiện thuỷ chưa đáp ứng được các điều kiện về an toàn và giao chính quyền địa phương quản lý, yêu cầu khắc phục xong mới cho hoạt động trở lại; phương tiện thủy vi phạm các quy định đăng ký, đăng kiểm, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; quy định về bằng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn và chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên làm việc trên phương tiện thủy...

Đặc biệt, đối với các bến không phép, phương tiện thủy không đảm bảo điều kiện an toàn, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về cứu sinh, chở quá số người quy định... lực lượng Công an sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan đình chỉ ngay hoạt động theo đúng quy định pháp luật.

Ngoài tuần tra kiểm soát hành chính, lãnh đạo Công an tỉnh cũng yêu cầu thông qua công tác nghiệp vụ cơ bản và công tác tuần tra kiểm soát, Công an các đơn vị, địa phương phải chủ động phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến giao thông. Kịp thời phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, khai thác khoáng sản (cát, sỏi...) trái phép; buôn lậu, gian lận thương mại; hàng hóa không có nguồn gốc hợp pháp; vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, vận chuyển pháo nổ, chất nổ...