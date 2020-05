Cảnh sát Nghệ An và 10 ngày tầm nã đối tượng giết người lẩn trốn 11 năm

Theo hồ sơ vụ án của phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An, mùa hè 11 năm về trước (chiều 21/7/2009), do có mâu thuẫn từ trước nên khi biết anh Thạch Quang Vũ (SN 1975), trú tại xóm 9, Nghi Trường, Nghi Lộc, Nghệ An đang uống bia tại nhà chị Lê Thị Hương, hàng xóm, nhóm của Thạch Quang Thái, Hoàng Văn Bằng, Hoàng Văn Trung và 4 đối tượng đã rủ nhau đến nhà chị Hương gặp anh Vũ.

Trước khi đi, Thái ra lệnh cho đồng bọn về lấy kiếm, Trung cùng 2 đối tượng khác đi lấy dao sau đó cả nhóm kéo đến nhà chị Hương, dùng dao liên tiếp chém vào anh Vũ và anh Hải (chồng chị Hương). Hậu quả khiến anh Vũ tử vong, anh Hải bị thương nặng. Sau khi gây án, các đối tượng đã bị bắt và ra đầu thú, riêng Hoàng Văn Trung bỏ trốn khỏi địa phương.



Vụ án mạng gây rúng động dư luận thời điểm đó khiến dư luận nhân dân vô cùng hoang mang, bức xúc. Ngày 27/7/2009, cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Hoàng Văn Trung.

Đối tượng Hoàng Văn Trung tại cơ quan công an. Ảnh: Anh Quân

Thời điểm gây ra vụ án mạng Trung vừa mới được tha tù. Trước đó, Trung bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 3 năm tù giam về tội “Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Là đối tượng manh động lại có nhiều mối quan hệ với nhiều đối tượng hình sự cộm cán trong thời gian thi hành án nên sau khi bỏ trốn, bằng các mối quan hệ xã hội của mình, Trung đã lẩn trốn vào Nam ra Bắc, chui lủi ở các địa phương và cắt đứt toàn bộ liên lạc với gia đình và người thân khiến công tác xác minh gặp rất nhiều khó khăn.

Trong suốt 10 năm qua, phòng Cảnh sát hình sự đã tổ chức nhiều đợt truy bắt nhưng không có kết quả. Tuy nhiên những khó khăn ấy chẳng thể làm nhụt ý chí những người lính tầm nã, ngược lại phải bằng mọi giá để tìm ra nơi lẩn trốn của Hoàng Văn Trung.

Đầu năm 2020, Đội truy nã, truy tìm, phòng Cảnh sát hình sự thu thập được những nguồn tin có giá trị về đối tượng Hoàng Văn Trung. Trung đã lập gia đình với một người phụ nữ tên Liên, người ở Nam Định. Còn qua xác minh, người phụ nữ quê ở huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định kết hôn với một người đàn ông ở Nghệ An nhưng thông tin về người chồng thì không ai nắm được. Hiện 2 vợ chồng đang kinh doanh thuốc tây, sinh sống ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Sau khi nắm được những thông tin quan trọng, phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy tìm nơi ở của Trung tại Hà Nội. Tuy nhiên với sự ma mãnh của mình, Trung tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo tại nơi sinh sống. Cửa hàng thuốc vợ chồng Trung thuê nhân viên bán hàng, Trung ít khi qua lại đây, những người dân sống xung quanh chỉ biết đó là một gã đàn ông dáng cao to, bặm trợn và thường đi xe phân khối lớn.

Trước tình hình này tổ công tác tiếp tục kiên trì theo dõi, sử dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ để xác minh đối tượng. Với sự phối hợp của Công an quận Thanh Xuân, tổ công tác đã tìm ra nơi ở của gia đình Trung. Qua công tác xác minh, đối tượng Hoàng Văn Trung có mối quan hệ với các đối tượng cộm cán hình sự trên địa bàn. Cơ quan công an cũng thu thập được đối tượng có biểu hiện hoạt động cho vay nặng lãi trên địa bàn chợ hải sản quận Long Biên. Vì vậy việc tiếp cận bắt giữ được đối tượng sẽ vô cùng khó khăn, không loại trừ khả năng đối tượng có mang theo vũ khí nóng bên mình.

Chiều 23/4, sau khi xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị, tổ công tác gồm 10 CBCS của phòng CSHS và Công an quận Thanh Xuân đã bí mật áp sát ngôi nhà của Trung tại tổ 39, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai. Thời điểm Trung mở cửa ra khỏi nhà cũng là lúc tổ công tác ập tới bắt giữ, khống chế đối tượng. Tại cơ quan công an, trước những chứng cứ rõ ràng Hoàng Văn Trung đã cúi đầu nhận tội, khép lại hành trình lẩn trốn trong suốt 11 năm qua.