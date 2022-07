Cảnh sát nhân dân Công an Nghệ An: Tiếp nối trang sử vẻ vang

(Baonghean.vn) - Tiếp nối trang sử vẻ vang 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an Nghệ An luôn phát huy cao độ truyền thống vẻ vang của quê hương Xô Viết anh hùng, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, mảnh đất giàu lòng yêu nước và hiếu học, lập nên nhiều chiến công xuất sắc, giữ vững an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Ngay từ khi mới ra đời, lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an Nghệ An đã khắc phục khó khăn, không quản ngại hy sinh, gian khổ, lao mình vào cuộc đấu tranh quyết liệt làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của bọn phản cách mạng và tội phạm. Hình ảnh người Cảnh sát làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác, giữ gìn trật tự trị an, tấn công truy quét tội phạm đã làm cho nhân dân an tâm, tin tưởng vào cuộc sống của chế độ mới.

Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an Nghệ An đã tham gia đấu tranh quyết liệt làm thất bại âm mưu gây rối, phá hoại của bọn gián điệp, phản động, bảo vệ vững chắc hậu phương, khám phá nhiều vụ án hình sự lớn gây tiếng vang khắp cả nước như: Vụ Lê Văn Chất và Phạm Văn Phúc in và lưu hành tiền giả (năm 1946), vụ Nguyễn Chính và Nguyễn Thị Thường cướp của, giết người ở thị xã Vinh (năm 1946), triệt xóa băng cướp do tên Nguyễn Duy Dĩ cầm đầu (năm 1951)...

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Nghệ An là trọng điểm đánh phá ác liệt của kẻ thù. Với quyết tâm "Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược", lực lượng Cảnh sát nhân dân đã không quản hy sinh, gian khổ, dũng cảm, mưu trí, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vừa tích cực tham gia chi viện cho chiến trường miền Nam, vừa tập trung đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự cho miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát Nghệ An đã ngày đêm bám sát trận địa, bảo vệ các cơ quan đầu não, giữ vững huyết mạch giao thông, bảo vệ an toàn các chuyến hàng từ hậu phương ra tiền tuyến, cứu chữa kho tàng, bến bãi, bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Hình ảnh người chiến sỹ Cảnh sát Công an Nghệ An với sắc phục màu vàng xông pha trong mưa bom, bão đạn, dũng cảm lao mình vào nơi nguy hiểm để cứu dân, chữa cháy, làm “cọc tiêu sống” hướng dẫn các đoàn xe, phà, tàu chở hàng chi viện cho tiền tuyến sẽ là những ấn tượng không thể phai mờ trong tâm trí của quân và dân cả nước cũng như người dân xứ Nghệ. Các địa danh nổi tiếng ác liệt như Phà Bến Thủy, Ga Vinh, Hoàng Mai, Truông Bồn, ngã 3 Diễn Châu...

Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, cả nước thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng CSND Công an Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống “Cảnh sát nhân dân Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, đảm bảo cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Chỉ tính riêng từ năm 1980 đến năm 1985, các đơn vị thuộc lực lượng Cảnh sát Công an Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ 500 vụ buôn lậu, tích trữ, đầu cơ các mặt hàng Nhà nước quản lý, triệt phá 686 ổ nhóm lưu manh, khám phá 1.358 vụ xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa và 3.801 vụ phạm pháp hình sự khác, bắt hàng nghìn đối tượng nguy hiểm, bảo vệ an toàn tài sản Nhà nước, tính mạng, tài sản của nhân dân.

Từ năm 2015 đến nay, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã điều tra, làm rõ gần 6.000 vụ phạm pháp hình sự, bắt, xử lý hơn 13.000 đối tượng liên quan; thu hồi tiền, tài sản có tổng trị giá hơn 83 tỷ đồng. Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, đã bắt giữ hơn 6.300 vụ, 7.021 đối tượng, thu hơn 700 kg ma túy các loại và hàng trăm khẩu súng, công cụ hỗ trợ nguy hiểm khác. Trên lĩnh vực đấu tranh tội phạm và vi phạm trật tự quản lý kinh tế, chức vụ và môi trường, đã phát hiện, khởi tố 52 vụ, 73 đối tượng phạm tội về tham nhũng, chức vụ; phát hiện, bắt 4.627 vụ, 5.014 đối tượng phạm tội và vi phạm về trật tự quản lý kinh tế; 2.137 vụ, 2.877 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường; thu nhiều tài sản, hàng hoá có tổng trị giá hơn 140 tỷ đồng.

Ghi nhận những thành tích trong 60 năm qua, Đảng, Nhà nước đã phong tặng cho Công an Nghệ An (trong đó có lực lượng Cảnh sát nhân dân) 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Độc lập, 115 Huân chương Quân công các hạng; 3 Huân chương Lao động các hạng; có 21 tập thể và 9 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; hàng trăm tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công các hạng và nhiều phần thưởng cao quý khác. Trong đó, lực lượng Cảnh sát nhân dân có 17 tập thể, 5 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; hàng trăm tập thể, cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu cao quý khác của Đảng, Nhà nước.

Chặng đường phía trước còn vô vàn gian nan, hiểm nguy, hy sinh, song mang trên mình sứ mệnh thiêng liêng, cao quý, lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an Nghệ An nguyện vượt qua mọi khó khăn, thử thách, viết tiếp nên những trang sử vàng của lực lượng Cảnh sát nhân dân, xứng đáng là "thanh bảo kiếm" bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu.