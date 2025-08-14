Kinh tế

Cảnh sát PCCC Nghệ An: Những người hùng thầm lặng giữa lửa khói

Từ những vụ cháy rừng, cháy nhà dân, ốt kinh doanh, kho hàng đến sự cố cứu nạn, cứu hộ khẩn cấp, lực lượng cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn Nghệ An luôn có mặt ở nơi nguy hiểm nhất, bất chấp hiểm nguy để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Dù trong nhiệm vụ thực tế hay các buổi diễn tập, các đồng chí đều thực hiện với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao nhất.