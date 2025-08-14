Cảnh sát PCCC Nghệ An: Những người hùng thầm lặng giữa lửa khói

Trưa 9/12/2018, tại phía sau chợ Vinh đã xảy ra vụ cháy lớn, gây thiệt hại hàng tỷ đồng, vì đây là những kho hàng Tết. Tiểu thương và người dân đã hô hoán, cấp tập cứu lấy hàng. Ảnh: Quang An Nhận được tin báo, các chiến sĩ cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt kịp thời, xông vào kho hàng để dập tắt đám cháy. Ảnh: Quang An Trong không gian hẹp, chứa nhiều khói độc, dù hiểm nguy, tuy nhiên, các chiến sĩ đều nỗ lực tiến vào hiện trường để cứu hàng cho tiểu thương, giúp đám cháy được dập tắt sớm, giảm thiểu phần nào thiệt hại. Ảnh: Quang An Trong ngày 25/11/2020, tại 1 kho hàng trên đường Ngô Thì Nhậm, phường Trung Đô, TP. Vinh (cũ) cũng đã xảy ra vụ cháy lớn, mặt hàng cháy là sơn PU, dễ bắt lửa, cháy lan. Nhận được tin báo, các chiến sĩ cảnh sát PCCC đã có mặt kịp thời, dập tắt ngọn lửa để đảm bảo tài sản cho nhân dân. Ảnh: Quang An Vào hồi 6 giờ ngày 26/12/2021 đã xảy ra vụ cháy xưởng gỗ tại xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương (cũ), đám cháy lan nhanh, lửa đỏ rực một vùng. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh lập tức huy động 6 xe chữa cháy cùng 40 chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai chữa cháy kịp thời. Ảnh: CSCC Vào cuối tháng 6/2020 xảy ra vụ cháy rừng quy mô lớn trên địa bàn huyện Diễn Châu (cũ), ngọn lửa bao trùm cả rừng thông. Ảnh: Quang An Đây là vụ cháy rừng có tính chất phức tạp, phạm vi cháy rộng, lại xảy ra vào ban đêm nên công tác dập lửa rất khó khăn. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng có mặt, cùng với chính quyền địa phương, nhân dân xuyên đêm dập lửa cứu rừng. Ảnh: Quang An Các chiến sĩ cảnh sát PCCC lao vào biển lửa để dập tắt đám cháy rừng tại xã Quỳnh Lộc, T.X Hoàng Mai (cũ) ngày 6/1/2021. Ảnh: CSCC Vào ngày 26/6/2021 xảy ra cháy rừng tại xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương cũ, các chiến sĩ đã dùng máy thổi để ngăn chặn lửa cháy lan. Ảnh: CSCC Dù đối mặt với khó khăn, có thể nguy hiểm đến tính mạng khi thực hiện nhiệm vụ, nhưng các chiến sĩ cảnh sát PCCC luôn xung phong đi đầu, không nề hà bất cứ nhiệm vụ gì. Ảnh: CSCC Phút nghỉ ngơi hiếm hoi ngay tại rừng thông của các chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy sau nhiều giờ chiến đấu với "giặc lửa". Ảnh: Quang An Không chỉ ở những nhiệm vụ thực tế, công tác diễn tập phòng cháy, chữa cháy cũng được tổ chức thường xuyên nhằm rèn luyện kỹ năng và nâng cao hiệu quả ứng phó, phối hợp khi có đám cháy. Trong ảnh: Các lực lượng diễn tập công tác phòng cháy, chữa cháy tại siêu thị Lotte Vinh năm 2022. Ảnh: Quang An Công việc chữa cháy đòi hỏi sự nhanh nhạy, dũng cảm và khả năng tiếp cận những khu vực nguy hiểm. Những kỹ năng này được các chiến sĩ cảnh sát PCCC rèn luyện thường xuyên. Ảnh: Quang An Khi tiếp cận đám cháy, các chiến sĩ nhanh chóng triển khai đội hình, sử dụng thiết bị chuyên dụng để khống chế và dập tắt ngọn lửa. Trong ảnh: Các chiến sĩ dập tắt đám cháy tại Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 3, năm 2025 tại Nghệ An. Ảnh: Quang An Bên cạnh nhiệm vụ chữa cháy và tập luyện, lực lượng PCCC Nghệ An còn thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho học sinh và cộng đồng. Trong ảnh: Diễn tập hướng dẫn các em học sinh thoát nạn trong môi trường nhiều khói độc trên địa bàn TP. Vinh (cũ), năm 2023. Ảnh: Quang An Trong tháng 4/2025, Công an tỉnh Nghệ An đạt giải Nhất toàn đoàn tại Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 3 với sự tham gia của 13 tỉnh, thành. Điều này khẳng định bản lĩnh, kỹ năng chuyên môn cao và sự sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khẩn cấp của lực lượng cảnh sát PCCC Nghệ An. Ảnh: Quang An
