Thị trường Cập nhật giá cả thị trường mới nhất chiều 27/9/2025 Giá cả thị trường mới nhất chiều nay 27/9 lúc 16h00: Giá vàng SJC BTMC Mi Hồng, vàng nhẫn, vàng thế giới; giá bạc, tỷ giá USD; giá cà phê, giá tiêu hôm nay.

Giá vàng thế giới hôm nay tăng nhẹ

Tính đến 16h00 chiều nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đã chạm mốc 3762,2 USD/ounce, tăng 0,49% tương đương tăng 18,37 USD/Ounce so với hôm qua.

Dựa trên tỷ giá USD/VND hôm nay tại ngân hàng Vietcombank (26,453 VND/USD), giá vàng thế giới hôm nay quy đổi tương đương 120 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước chiều nay 27/9/2025

Tính đến 16h00 chiều nay 27/9/2025, giá vàng miếng trong nước tăng nửa triệu đồng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 133 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC và vàng miếng PNJ niêm yết ở ngưỡng 133 - 135 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 134 - 135 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 133 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132,5 - 135 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tính đến 16h00 ngày 27/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết tăng 300 nghìn đồng/lượng so với hôm qua ở cả hai chiều mua - bán ở ngưỡng 128,8 - 131,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra);

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn tăng 100 nghìn đồng/lượng so với hôm qua ở ngưỡng 129,1 - 132,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảng giá vàng chiều nay 27/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 27/9/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

133 135

+500 +500 Tập đoàn DOJI

133 135

+500 +500 Mi Hồng

134 135

+500 +500 PNJ

133

135

+500 +500 Bảo Tín Minh Châu

133

135

+500 +500

Phú Quý 132,5 135

+500 +500

1. DOJI - Cập nhật: 27/9/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 133,000 ▲500K 135,000 ▲500K NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 128,800 ▲300K 131,800 ▲300K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 125,500 ▲300K 129,500 ▲300K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 125,000 ▲300K 129,000 ▲300K Nguyên liệu 99.99 121,300 ▲800K 123,300 ▲800K Nguyên liệu 99.9 120800 ▲800K 122800 ▲800K

2. PNJ - Cập nhật: 27/9/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 133,000 ▲500K 135,000 ▲500K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 128,800 ▲300K 131,800 ▲300K Vàng Kim Bảo 999.9 128,800 ▲300K 131,800 ▲300K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 128,800 ▲300K 131,800 ▲300K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 128,800 ▲300K 131,800 ▲300K Vàng nữ trang 999.9 126,100 128,600 Vàng nữ trang 999 125,970 128,470 Vàng nữ trang 9920 125,170 127,670 Vàng nữ trang 99 124,910 127,410 Vàng 916 (22K) 115,400 117,900 Vàng 750 (18K) 88,100 ▼1000K 96,600 Vàng 680 (16.3K) 80,100 87,600 Vàng 650 (15.6K) 76,240 83,740 Vàng 610 (14.6K) 71,100 78,600 Vàng 585 (14K) 67,880 75,380 Vàng 416 (10K) 46,150 53,650 Vàng 375 (9K) 40,880 48,380 Vàng 333 (8K) 35,090 42,590

3. SJC - Cập nhật: 27/9/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 133,000 ▲500K 135,000 ▲500K Vàng SJC 5 chỉ 133,000 ▲500K 135,020 ▲500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 133,000 ▲500K 135,030 ▲500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 128,800 ▲500K 131,500 ▲500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 128,800 ▲500K 131,600 ▲500K Nữ trang 99,99% 126,000 ▲500K 129,000 ▲500K Nữ trang 99% 122,722 ▲495K 127,722 ▲495K Nữ trang 68% 80,378 ▲340K 87,878 ▲340K Nữ trang 41,7% 46,448 ▲208K 53,948 ▲208K

Giá bạc chiều nay 27/9/2025: Tăng mạnh đồng loạt

Tính đến 16h00 chiều ngày 27/9, giá bạc tăng mạnh, trong nước đồng loạt điều chỉnh lên hàng chục nghìn đồng, thế giới tiến sát mốc 47 USD/ounce, cao nhất 14 năm.

Theo ghi nhận, giá bạc tại hệ thống Phú Quý chiều 27/9 tăng 46,000 đồng chiều mua và 48,000 đồng chiều bán. Hiện giá mua vào đạt 1.763.000 đồng/lượng và bán ra 1.818.000 đồng/lượng.

Tại Ancarat, giá bạc miếng cũng tăng 44,000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết quanh mức 1.760.000 đồng/lượng mua vào và 1.798.000 đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường quốc tế, bạc giao ngay tăng mạnh lên 46,026 USD/ounce, cao hơn 1,149 USD so với phiên trước. Đây là mức cao nhất kể từ hơn 14 năm qua.

Giá bạc hiện tiến gần mốc 47 USD/ounce, ghi nhận mức tăng 59% kể từ đầu năm 2025. So sánh cùng kỳ, giá vàng chỉ tăng hơn 40%, cho thấy sức bật của bạc đang vượt trội trong nhóm kim loại quý.

Theo thống kê, đây cũng là mức tăng hàng năm mạnh nhất của bạc trong 10 năm trở lại đây. Lần gần nhất bạc có biến động mạnh tương tự là năm 2020, khi giá tăng khoảng 44% chỉ trong vòng một năm. Cũng trong giai đoạn đó, thị trường bạc quốc tế tăng thêm khoảng 24%.

Tỷ giá USD chiều ngày 27/9: Thị trường tự do tăng giá

Tỷ giá USD chiều ngày 27/9, tỷ giá USD được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.194 VND/USD, không đổi so với buổi sáng.

Tại Vietcombank, USD duy trì mức 26.183 đồng mua vào và 26.453 đồng bán ra.

BIDV có sự điều chỉnh nhỏ khi tăng 1 đồng chiều mua, giữ nguyên chiều bán ở mức 26.216 - 26.453 đồng/USD.

Techcombank giao dịch quanh mức 26.140 - 26.453 đồng/USD, tăng 4 đồng chiều mua.

Eximbank niêm yết 24.709 - 26.453 đồng/USD, còn ACB duy trì 26.200 - 26.453 đồng/USD, không thay đổi so với phiên trước.

Khác với ngân hàng, thị trường tự do ghi nhận biến động rõ rệt. Tỷ giá USD dao động từ 26.571 - 26.661 VND/USD, tăng thêm 38 đồng ở cả chiều mua và bán so với phiên liền trước.

Chỉ số Dollar Index, đo sức mạnh đồng USD so với rổ tiền tệ chủ chốt, giảm 29 điểm, xuống mức 98,15 điểm sau hai phiên tăng liên tiếp. Diễn biến này cho thấy đồng bạc xanh đang có dấu hiệu điều chỉnh trở lại trên thị trường quốc tế.

Giá tiêu hôm nay 27/9/2025: Trong nước không đổi

Giá tiêu hôm nay 27/9 tiếp tục giữ nguyên như hôm qua tại tất cả các vùng trồng trọng điểm. Mức giá thu mua phổ biến trong nước hiện dao động từ 148,000 đến 150,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu được niêm yết cụ thể như sau: tỉnh Đắk Lắk ở mức 150,000 đồng/kg, tỉnh Gia Lai ở mức 148,000 đồng/kg và tỉnh Lâm Đồng ở mức 149,000 đồng/kg.

Ở khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu tại Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai cùng đạt 150,000 đồng/kg, trong khi tại Bình Phước mức giá là 148,000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu từ các nước sản xuất lớn cũng không ghi nhận thay đổi. Theo cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen Lampung của Indonesia giữ ở mức 6,945 USD/tấn và giá tiêu trắng Muntok là 9,841 USD/tấn.

Malaysia có giá tiêu đen ASTA ở mức 9,600 USD/tấn, của Brazil là 6.500 USD/tấn và giá tiêu trắng ASTa ở 13,000 USD/tấn.

Về xuất khẩu, giá tiêu đen của Việt Nam có hai mức chính: loại tiêu chuẩn 500 gr/l được giao dịch ở 6,600 USD/tấn và loại chất lượng cao 550 gr/l có giá tiêu 6,800 USD/tấn. Đối với giá tiêu trắng, mức giá xuất khẩu duy trì ổn định ở 9,250 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay 27/9/2025: Tăng giá trở lại

Giá cà phê trong nước chiều 27/9 tăng trở lại từ 2100 đến 2700 đồng/kg, theo sau xu hướng biến động trái chiều của thị trường London và New York.

Tại Tây Nguyên, giá thu mua cà phê dao động trong khoảng 114,300 - 115,700 đồng/kg, tăng từ 2100 - 2700 đồng/kg.

Tỉnh Lâm Đồng hiện có mức cao nhất, từ 114,300 đến 115,700 đồng/kg, tăng từ 2100 đến 2700 đồng/kg.

Ở Đắk Lắk, giá giao dịch 115,500 đồng/kg, tăng 2500 đồng/kg.

Tại Gia Lai, mức giá lên 115,300 đồng/kg, tăng thêm 2700 đồng/kg.

Kết thúc phiên giao dịch rạng sáng 27/9, thị trường cà phê quốc tế ghi nhận diễn biến trái chiều.

Trên sàn London, Robusta tăng mạnh 91 - 107 USD/tấn (tương đương 2,29% - 2,61%), đưa giá kỳ hạn tháng 11/2025 lên mức 4201 USD/tấn, kỳ hạn tháng 1/2026 lên mức 4182 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York tăng 6,7 - 8,15 US cent/lb (tương đương 1,8% - 2,61%), với hợp đồng tháng 12/2025 chốt ở 378,05 US cent/lb, hợp đồng tháng 3/2026 chốt ở 358,9 US cent/lb.

Giá dầu hôm nay 27/9/2025: Tăng mạnh do Ukraine tấn công Nga

Giá dầu tăng phiên cuối tuần sau khi Ukraine tấn công hạ tầng năng lượng của Nga, làm gián đoạn xuất khẩu nhiên liệu và đẩy giá Brent vượt 70 USD/thùng.

Trong phiên chiều 27/9 (giờ Việt Nam), giá dầu ghi nhận sự bứt phá. Dầu Brent chốt ở mức 70,13 USD/thùng, tăng 71 cent (1,02%). Dầu WTI của Mỹ đóng cửa ở mức 65,72 USD/thùng, tăng 74 cent (1,14%). Cả hai loại dầu đều hướng tới mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ giữa tháng 6.

Bộ Công Thương công bố giá bán lẻ xăng dầu mới áp dụng từ 15h ngày 25/9. Cụ thể như sau:

- Giá xăng E5 RON92 giảm 370 đồng/lít xuống còn 19.610 đồng/lít.

- Giá xăng RON 95-III giảm 440 đồng/lít, còn 20.160 đồng/lít.

- Dầu diesel giảm nhẹ 50 đồng/lít, về mức 18.650 đồng/lít.

- Giá dầu hỏa tăng 80 đồng/lít lên 18.620 đồng/lít.

- Giá dầu mazut tăng 70 đồng/kg, lên 15.200 đồng/kg.

Trong kỳ này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá.