Thị trường Cập nhật giá vàng sáng 16/5: Giá vàng nhẫn và vàng miếng bật tăng 3 triệu đồng ngay khi mở cửa Cập nhật giá vàng sáng 16/5: Giá vàng nhẫn và vàng miếng bật tăng 3 triệu đồng ngay khi mở cửa. Nguyên nhân do giá vàng thế giới đảo chiều tăng mạnh sau hàng loạt báo cáo kinh tế công bố vào tối qua

Giá vàng miếng hôm nay 16/5/2025

Tại thời điểm khảo sát lúc 9h30 ngày 16/5/2025, giá vàng trong nước tăng mạnh so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 118,5-120,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 2,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 118,5-120,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 2,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 118,5-120,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 2,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 118,5-120,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 2,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 117,5-120,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng tăng 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 2,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn hôm nay 16/5/2025

Tính đến 9h30 hôm nay, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 112,5-115,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 114,5-117,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 16/5/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 16/5/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

118,5 120,8

+3000 +2600 Tập đoàn DOJI

118,5

120,8

+3000

+2600 Mi Hồng

118,5 120,5

+2700 +2500 PNJ

118,5

120,8

+3000 +2600 Vietinbank Gold

120,8



+2600 Bảo Tín Minh Châu

118,5

120,8

+3000 +2600

Phú Quý 117,5 120,8

+3000 +2600

1. DOJI - Cập nhật: 16/5/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán AVPL/SJC HN 118,500 ▲3000K 120,800 ▲2600K AVPL/SJC HCM 118,500 ▲3000K 120,800 ▲2600K AVPL/SJC ĐN 118,500 ▲3000K 120,800 ▲2600K Nguyên liệu 9999 - HN 109,700 ▲2000K 112,700 ▲1700K Nguyên liệu 999 - HN 109,600 ▲2000K 112,600 ▲1700K

2. PNJ - Cập nhật: 16/5/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 112.500 ▲2000K 115.500 ▲2000K TPHCM - SJC 118.500 ▲3000K 120.800 ▲2600K Hà Nội - PNJ 112.500 ▲2000K 115.500 ▲2000K Hà Nội - SJC 118.500 ▲3000K 120.800 ▲2600K Đà Nẵng - PNJ 112.500 ▲2000K 115.500 ▲2000K Đà Nẵng - SJC 118.500 ▲3000K 120.800 ▲2600K Miền Tây - PNJ 112.500 ▲2000K 115.500 ▲2000K Miền Tây - SJC 118.500 ▲3000K 120.800 ▲2600K Giá vàng nữ trang - PNJ 112.500 ▲2000K 115.500 ▲2000K Giá vàng nữ trang - SJC 118.500 ▲3000K 120.800 ▲2600K Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 112.500 ▲2000K Giá vàng nữ trang - SJC 118.500 ▲3000K 120.800 ▲2600K Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 112.500 ▲2000K Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999.9 112.500 ▲2000K 115.500 ▲2000K Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 112.500 ▲2000K 115.500 ▲2000K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 112.400 ▲1900K 114.900 ▲1900K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 112.290 ▲1900K 114.790 ▲1900K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 111.580 ▲1880K 114.080 ▲1880K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 111.350 ▲1880K 113.850 ▲1880K Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 78.830 ▲1430K 86.330 ▲1430K Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 59.870 ▲1110K 67.370 ▲1110K Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 40.450 ▲790K 47.950 ▲790K Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 102.850 ▲1740K 105.350 ▲1740K Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 62.740 ▲1160K 70.240 ▲1160K Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 67.340 ▲1240K 74.840 ▲1240K Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 70.780 ▲1290K 78.280 ▲1290K Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 35.740 ▲710K 43.240 ▲710K Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 30.570 ▲630K 38.070 ▲630K

3. SJC - Cập nhật: 16/5/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 118,500 ▲3000K 120,800 ▲2600K Vàng SJC 5 chỉ 118,500 ▲3000K 120,820 ▲2600K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 118,500 ▲3000K 120,830 ▲2600K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 112,500 ▲2000K 115,500 ▲2000K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 112,500 ▲2000K 115,600 ▲2000K Nữ trang 99,99% 112,500 ▲2000K 114,900 ▲2000K Nữ trang 99% 109,262 ▲1980K 113,762 ▲1980K Nữ trang 68% 71,789 ▲1360K 78,289 ▲1360K Nữ trang 41,7% 41,568 ▲834K 48,068 ▲834K

Giá vàng thế giới hôm nay 16/5/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 9h30 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3219,74 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 61,43 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.110 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 102,42 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 18,38 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng mạnh sau một loạt báo cáo kinh tế đều có thiên hướng có lợi cho đà tăng của giá vàng. Cụ thể:

Dữ liệu mới nhất cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ trong tháng trước tốt hơn dự kiến. Theo Bộ Thương mại Mỹ, doanh số bán lẻ trong tháng 4 tăng nhẹ 0,1%, sau mức tăng mạnh 1,7% vào tháng 3 (đã được điều chỉnh). Con số này vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích khi họ dự đoán doanh số sẽ không tăng trưởng trong tháng 4.

So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số bán lẻ tăng 5,2%, cao hơn nhiều so với mức dự báo 1,1% và tiếp tục đà tăng mạnh từ tháng 3. Tuy nhiên, nếu loại bỏ yếu tố xe hơi (mặt hàng có giá trị lớn), doanh số chỉ tăng 0,1%, thấp hơn so với dự kiến 0,3%. Sự phục hồi này cho thấy nhà đầu tư vẫn đang quan tâm đến vàng dù kinh tế Mỹ có dấu hiệu ổn định.

Thông thường, khi chi tiêu tiêu dùng mạnh sẽ làm tăng kỳ vọng lạm phát, từ đó có thể khiến Fed cân nhắc giữ lãi suất cao lâu hơn. Tuy nhiên, trong trường hợp này, mức tăng trưởng vừa phải của doanh số bán lẻ không đủ để gây áp lực lên chính sách tiền tệ, giúp vàng duy trì sức hấp dẫn như một kênh đầu tư an toàn.

Trong khi đó, lạm phát Mỹ giảm mạnh, tạo cơ hội cho vàng tăng giá. Theo số liệu từ Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá sản xuất (PPI) trong tháng 4 đã giảm 0,5%, sau mức giảm 0,4% vào tháng 3. Con số này thấp hơn nhiều so với dự báo tăng 0,2% của giới phân tích. So với cùng kỳ năm trước, lạm phát sản xuất chỉ tăng 2,4%, thấp hơn mức kỳ vọng 2,5%.

Nếu loại bỏ các yếu tố biến động như giá lương thực và năng lượng, lạm phát cốt lõi cũng giảm 0,4% trong tháng 4. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy áp lực giá đang giảm dần.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng nhẹ trước tín hiệu trái chiều từ ngành sản xuất Mỹ. Theo báo cáo mới nhất từ các chi nhánh thuộc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tại New York và Philadelphia.

Tại Philadelphia, chỉ số hoạt động sản xuất trong tháng 5 đã cải thiện lên mức -4,0 điểm so với mức -26,4 điểm của tháng 4. Mức cải thiện này tốt hơn nhiều so với dự báo -11,3 điểm của giới phân tích. Khu vực New York lại ghi nhận ngược lại, chỉ số sản xuất giảm xuống -9,2 điểm từ mức -8,1 điểm của tháng trước, thấp hơn so với kỳ vọng duy trì ổn định.

Sự phân hóa giữa các khu vực cho thấy ngành sản xuất Mỹ vẫn chưa thực sự phục hồi đồng đều. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư vẫn thận trọng và tiếp tục tìm đến vàng như một kênh đầu tư an toàn. Thông thường, khi nền kinh tế có dấu hiệu chậm lại, vàng thường được săn đón nhiều hơn do tính chất ổn định của nó.