Cấp thiết việc cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 532

(Baonghean.vn) - Nắng thì bụi, mưa thì lầy lội, mất an toàn giao thông... đó là thực trạng tại Tỉnh lộ 532, đoạn đi qua huyện Quỳ Hợp. Từ kiến nghị của người dân, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo sở, ban, ngành liên quan triển khai dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường này.

Thực trạng xuống cấp

Tuyến Tỉnh lộ 532 đi qua địa bàn 5 xã: Châu Lộc, Liên Hợp, Châu Tiến, Châu Hồng và Châu Thành (Quỳ Hợp) dài khoảng 28,5 km bị hư hỏng nặng khiến việc giao thương, đi lại của nhân dân gặp nhiều khó khăn. Con đường cong cua, gần các mỏ đá, quặng nên có xe tải trọng lớn thường xuyên lưu thông; đã 15 năm nay, người dân vô cùng bức xúc bởi khói, bụi từ các xe chở đá gây ra. Cùng với đó, mặt đường bị tàn phá, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Ông Vi Văn Bình - người dân xã Châu Tiến (Quỳ Hợp) cho biết: Mặt đường thì toàn ổ trâu, ổ gà chi chít. Ngày nắng nóng xe chạy qua là bụi mù mịt, còn mưa thì lầy lội, trơn trượt khiến người và phương tiện lưu thông qua đây gặp nhiều khó khăn. Mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải lớn, nhỏ ra vào mỏ lấy đá cả ngày lẫn đêm. Nhiều vụ tai nạn xảy ra rồi, chúng tôi mong các cấp chính quyền quan tâm sớm sửa chữa, nâng cấp lại tuyến đường để người dân bớt khổ.

Mặt đường đoạn giáp ranh xã Châu Tiến và Liên Hợp bị bong tróc. Ảnh: Châu Tuấn

Ông Trương Văn Hóa - Chủ tịch UBND xã Châu Hồng (Quỳ Hợp) cho biết: Tình trạng xe quá khổ, quá tải chở khoáng sản từ các mỏ khai thác ở các xã Châu Hồng, Châu Tiến ra khiến tuyến đường xuống cấp trầm trọng đã được phản ánh tại các diễn đàn tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử; các xã bị ảnh hưởng, huyện Quỳ Hợp đã có các văn bản báo cáo cấp trên. Mặc dù tỉnh có đầu tư kinh phí để sửa chữa, nhưng sửa chỗ này xong lại hư hỏng chỗ khác.

Để khắc phục, nhân dân và chính quyền địa phương đã phải tự đổ đất, đá vào những điểm hư hỏng nặng. Nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Nhân dân các xã đã trông chờ phương án giải quyết tối ưu hàng chục năm nay và tại các cuộc tiếp xúc cử tri vấn đề này được nhắc đi, nhắc lại nhiều lần rồi!...

Đoạn qua xã Châu Lộc (Quỳ Hợp) xuống cấp trầm trọng. Ảnh: Châu Tuấn



Vấn đề này, cũng đã được đại biểu Vi Văn Quý – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳ Hợp (đại biểu HĐND tỉnh) có ý kiến tại các kỳ họp trước của HĐND tỉnh cũng như tại phiên thảo luận tổ, phiên chất vấn các kỳ họp của HĐND tỉnh vừa qua.

Theo đại biểu Vi Văn Quý, trên địa bàn tỉnh đang thực hiện 3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia, trong đó, có nội dung phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực tế, giao thông đóng vai trò rất quan trọng, là động lực cho sự phát triển. Song với thực trạng xuống cấp của tuyến Tỉnh lộ 532 đi qua địa bàn 5 xã: Châu Lộc, Liên Hợp, Châu Tiến, Châu Hồng và Châu Thành trở thành một trong những nguyên nhân kìm hãm sự phát triển của các địa phương trên. Mặt khác, vì tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng nên đã gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến tâm lý và an toàn của người dân khi đi lại trên tuyến đường này.

Người và phương tiện lưu thông trên tuyến đường gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Châu Tuấn

“Các xã có tuyến Tỉnh lộ 532 đi qua là “rốn” của thủ phủ khoáng sản. Hàng năm, các xã này đóng góp hàng trăm tỷ đồng cho ngân sách tỉnh từ việc thu thuế khai thác khoáng sản. Chưa kể đến một số quy định, địa phương có hoạt động khai thác khoáng sản thì phải điều tiết nguồn lực để phục vụ an sinh xã hội ở địa phương đó theo quy định. Đề nghị UBND tỉnh đồng ý chuyển từ duy tu, bảo dưỡng sang nâng cấp tuyến đường này để góp phần phát triển kinh tế - xã hội huyện Quỳ Hợp nói chung và 5 xã trên nói riêng, đáp ứng nguyện vọng và sự chờ đợi của người dân trên địa bàn hàng chục năm nay”- ông Vi Văn Quý kiến nghị.



Sớm nâng cấp, cải tạo

Được biết tuyến Tỉnh 532 dài 28,5 km, trong đó có 17 km đoạn từ Km0 - Km17 được chuyển từ đường huyện thành đường tỉnh theo Quyết định số 5394/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 của UBND tỉnh Nghệ An. Hiện trạng đoạn tuyến từ Km0 - Km17 thời điểm bàn giao chuyển thành đường tỉnh đã bị hư hỏng xuống cấp; đối với đoạn tuyến cũ từ Km17- Km28+500 do được đầu tư xây dựng đã lâu, ngoài phục vụ đi lại của nhân dân, tuyến đường còn phục vụ vận chuyển đá của các mỏ hai bên tuyến. Do đó, hiện tại tuyến đường có nhiều đoạn mặt đường bị xuống cấp cần sửa chữa, hệ thống an toàn giao thông và thoát nước chưa đồng bộ (gồm rãnh đất và rãnh hở hình thang gia cố).

Thời gian qua, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo đơn vị quản lý tăng cường thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên, tiến hành chỉnh trang tuyến, sửa chữa các hạng mục hư hỏng, bổ sung biển báo đảm bảo an toàn giao thông. Trong các năm 2017-2020, Sở GTVT đã thực hiện sửa chữa các đoạn Km8 – Km10+500, Km7 – Km9+170, Km0+552 – Km4+500, Km9+790 – Km11+900, Km7 - Km8+340, Km8+773 - Km9+160, Km16+500 - Km17, cầu tràn trên tuyến với TMĐT 12,8 tỷ đồng. Năm 2021, sửa đoạn Km0+550 - Km4+500 với TMĐT 7 tỷ đồng. Năm 2022, sửa chữa đoạn Km3+535 – Km7 và các tràn Km4+480, Km4+850, Km5+550, Km6+925, với tổng mức đầu tư là 9,4 tỷ đồng.

Khảo sát tại tuyến đường Tỉnh lộ 532 đoạn qua xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Châu Tuấn

Ông Hoàng Phú Hiền - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho biết: Do nguồn kinh phí dành cho công tác bảo trì còn nhiều khó khăn, trong khi đó, trên Tỉnh lộ 532 còn có nhiều đoạn mặt đường đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng cần sửa chữa, nên thời gian qua, sở ưu tiên sửa chữa mặt đường và các hạng mục công trình hư hỏng, bổ sung các cống qua đường ngang để đảm bảo an toàn giao thông.

Sở Giao thông Vận tải cũng đã chỉ đạo đơn vị quản lý tăng cường công tác khơi thông rãnh dọc, đồng thời, đào rãnh đất đối với các đoạn chưa có rãnh để đảm bảo thoát nước trên toàn tuyến; trong đó có đoạn qua trung tâm xã Châu Hồng.

Năm 2023, triển khai sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước khoảng 3,362 km với kinh phí khoảng 12 tỷ đồng (gồm các đoạn: Km4+342-Km4+628, Km4+960-Km6+029, Km6+247-Km7+100, Km9 +700-Km10+800). Đồng thời, sở tiếp tục phối hợp các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh quan tâm, bố trí kinh phí để khắc phục, sửa chữa hư hỏng và đầu tư xây dựng hệ thống rãnh dọc trên tuyến (đối với những đoạn cần thiết).