Cấp ủy, chính quyền xã Nghi Thiết (Nghi Lộc) đối thoại với người dân về các vấn đề tái định cư, môi trường

Mong các cấp giải quyết những vấn đề tồn tại

Cuộc đối thoại giữa Đảng ủy, Chính quyền xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc với người dân xóm Hải Thịnh diễn ra ngay tại nhà văn hóa chật hẹp của xóm. Nhiều người dân phải ngồi bên ngoài sân với tấm bạt che tạm. Đó cũng là một trong những thực trạng mà đa số người dân xóm Hải Thịnh từng nhiều lần kiến nghị xã Nghi Thiết và huyện Nghi Lộc sớm giải quyết.

Cuộc đối thoại giữa Đảng ủy, Chính quyền xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc với người dân xóm Hải Thịnh diễn ra ngay tại nhà văn hóa chật hẹp của xóm. Ảnh: TC

Trong cuộc đối thoại, người dân ở đây nêu lại lời hứa hỗ trợ xây nhà văn hóa của các cấp ngành cho xóm Bắc Thịnh và Nam Thịnh – nay nhập lại thành xóm Hải Thịnh từ năm 2017 đến nay vẫn chưa được giải quyết. Cho nên, nhà văn hóa của xóm hiện nay đang trong tình trạng xuống cấp và quá chật hẹp.

Cùng đó, nhiều hộ dân trong diện phải di dời do ảnh hưởng của dự án xây dựng Trạm nghiền xi măng và Cảng biển quốc tế Nghi Thiết (thuộc Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam) đang mòn mỏi chờ việc di dời, tái định cư. Vì thế, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, khi phải giữ nguyên hiện trạng nhà cửa xuống cấp, không thể sửa chữa và sống quá gần khu vực Trạm nghiền. Nguyên nhân là khu tái định cư do huyện Nghi Lộc làm chủ đầu tư xây dựng chậm, cho đến nay, người dân vẫn chưa biết rõ thời điểm khi nào có thể di dời ra khỏi vùng ảnh hưởng.

Ông Nguyễn Văn Huyên - người dân xóm Hải Thịnh đề nghị các cấp, ngành thực hiện lời hứa về hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa, bến trú tàu thuyền, tái định cư cho các hộ dân vùng ảnh hưởng dự án. Ông cũng đề nghị lãnh đạo xã Nghi Thiết cần tăng cường tiếp xúc, lắng nghe ý kiến người dân. Ảnh: TC

Một vấn đề nữa là cách đây 5 năm, các cấp, ngành và doanh nghiệp có cam kết xây dựng một bến đậu, tránh trú an toàn cho hơn 150 tàu thuyền của ngư dân xóm Hải Thịnh, nhưng đến nay vẫn chưa được xúc tiến.

Gần đây, nhiều hộ dân của xóm Hải Thịnh phản ánh lên xã về sự lo sợ ô nhiễm môi trường khi Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam đang xây dựng bến bãi chứa than ở vùng cảng tổng hợp. Sự việc đỉnh điểm, cách đây mấy ngày, một số người dân xóm Hải Thịnh tự ý đặt các vật liệu, phương tiện trên đường, chặn đường vận chuyển vật liệu, clinker từ Nhà máy Xi măng Đô Lương về Trạm nghiền xi măng và cảng biển Nghi Thiết.

Ông Nguyễn Văn Oánh - người dân xóm Hải Thịnh (Nghi Thiết) đề nghị các cấp quan tâm giải quyết tốt vấn đề đền bù, giải phóng mặt bằng. Ảnh: TC

Ông Nguyễn Văn Đơ - người dân xóm Hải Thịnh (Nghi Thiết) cùng một số ý kiến khác phản ánh những lo lắng về vấn đề đảm bảo môi trường xung quanh Trạm nghiền xi măng và cảng biển Nghi Thiết. Ảnh: TC

Đảm bảo quyền lợi người dân và tôn trọng sự nghiêm minh của pháp luật

Cuộc đối thoại với những nội dung nêu trên được đại diện lãnh đạo huyện Nghi Lộc, Đảng ủy, Chính quyền xã Nghi thiết; cùng lãnh đạo Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam và đại diện Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam ghi nhận và trả lời.

Theo ông Nguyễn Bá Điệp – Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc, do nhiều nguyên nhân, công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án Trạm nghiền xi măng và cảng biển Nghi Thiết có chậm tiến độ so với dự kiến. Hiện nay, đã xác định được vùng đất và đang xúc tiến việc xây dựng hạ tầng khu tái định cư.

Ông Nguyễn Bá Điệp – Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc phát biểu tại cuộc đối thoại với người dân xóm Hải Thịnh (Nghi Thiết). Ảnh: TC

Về nhà văn hóa của xóm Hải Thịnh, do quá trình sáp nhập xóm nên xã tính toán, thuê dự toán, thiết kế lại việc xây dựng cho phù hợp. Nhưng đến nay, huyện vẫn chưa nhận được báo cáo cụ thể từ xã Nghi Thiết để có thể phối hợp với các cấp, ngành huy động nguồn lực đầu tư.

Lãnh đạo xã Nghi Thiết cũng cho rằng, xã đang lấy ý kiến của người dân xóm Hải Thịnh, nhưng được rất ít sự tham gia của người dân trong xóm. Vấn đề này, xã sẽ sớm hoàn thiện thiết kế, trình các cấp, huy động nguồn vốn trên cơ sở Nhà nước và nhân dân cùng làm với sự hỗ trợ của Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam.

Về vấn đề đảm bảo môi trường, đại diện Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam cho rằng, các sở, ngành đã lắp trạm quan trắc môi trường ngay trong Trạm nghiền xi măng. Số liệu đo đếm được báo hàng giờ về Sở Tài nguyên và Môi trường, nên nếu chỉ số đảm bảo môi trường nếu vượt quá quy định sẽ được nhắc nhở, thậm chí xử phạt Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam.

Ông Hồ Uyên Vũ - Phó trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường - Ban quản lý KKT Đông Nam phát biểu tại cuộc đối thoại. Ảnh TC

Tại cuộc đối thoại, ông Hoàng Minh Tuấn - Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam khẳng định, đơn vị hoạt động lâu nay và sẽ còn hoạt động trên 70 năm nữa. Chính vì vậy, sản xuất phải đảm bảo an toàn môi trường là một trong những tiêu chí được công ty luôn quán triệt thực hiện. Quá trình xây dựng và vận hành, công ty luôn đảm bảo các tiêu chí theo quy định đánh giá tác động môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ông Hoàng Minh Tuấn cho rằng, bản thân ông và hàng nghìn cán bộ, công nhân của công ty hàng ngày lao động, làm việc ngay trong nhà máy, cho nên ý thức bảo vệ môi trường càng được chú trọng. Công ty còn chú trọng trồng cây xanh, tạo cảnh quan và bờ rào xanh để góp phần cải thiện môi trường phía trong và xung quanh khu vực sản xuất.

Ông Hoàng Minh Tuấn - Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam Nghệ An phát biểu, khẳng định đơn vị luôn chú trọng thực hiện tốt công tác đảm bảo môi trường theo tiêu chí đặt ra. Ảnh: TC

Về việc lo lắng của bà con khi Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam triển khai bến than tại khu vực cảng biển, ông Hoàng Minh Tuấn khẳng định, đơn vị đang xây dựng và đảm bảo các tiêu chí bảo vệ môi trường nghiêm ngặt, đây là khu vực trung chuyển, chứ hoàn toàn không đốt than như mọi người lo lắng. “Chúng tôi cam kết áp dụng những giải pháp kỹ thuật tốt nhất, không để ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. Nên bà con yên tâm...” - ông Hoàng Minh Tuấn nhấn mạnh.

Còn về những băn khoăn của người dân xóm Hải Thịnh về cam kết của Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam trong hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa xóm, bến neo đậu tàu thuyền cho ngư dân, ông Hoàng Minh Tuấn khẳng định: “Công ty luôn giữ lời hứa đã từng hỗ trợ xóm và xã Nghi Thiết trong xây dựng nông thôn mới. Những hạng mục trên, công ty tiếp tục hỗ trợ xây dựng. Nhưng bà con phải hiểu rõ, theo quy định pháp lý, các thủ tục xây dựng phía xã và huyện đứng ra chịu trách nhiệm, còn công ty tích cực hỗ trợ. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành với bà con và xã trong xây dựng cơ sở hạ tầng. Qua đây cũng mong muốn bà con và xã tăng cường trao đổi với công ty để cùng nhau ổn định, phát triển”.

Ông Bùi Văn Thành - Chủ tịch UBND xã Nghi Thiết phát biểu tại cuộc đối thoại. Ảnh: TC

Trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An sau cuộc đối thoại, Trung tá Lê Tiến Dũng – Phó Trưởng Công an huyện Nghi Lộc cho biết: Tham dự cuộc đối thoại, chúng tôi thấy một số kiến nghị của bà con xóm Hải Thịnh, xã Nghi Thiết có cơ sở và đã được các cấp trả lời, hứa tiếp tục giải quyết. Về hành vi một số bà con chặn xe của doanh nghiệp đang lưu thông thời gian trước đó, Công an xã Nghi Thiết và huyện Nghi Lộc đã trực tiếp gặp bà con tuyên truyền để họ hiểu rõ như vậy là ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và trái với quy định pháp luật. Chúng tôi tiếp tục cùng chính quyền, các đoàn thể tăng cường vận động, thuyết phục người dân chấp hành tốt các quy định pháp luật trong quá trình phản ánh, kiến nghị những vấn đề từ thực tiễn. Tinh thần là đảm bảo quyền lợi của người dân nhưng phải tôn trọng những quy định nghiêm minh của pháp luật”.