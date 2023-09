Cầu tạm bị lũ cuốn, gian nan đường vào bản biên giới ở Con Cuông

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Chiếc cầu tạm kết bằng những thanh gỗ, trụ cầu là những rọ tre nhồi đá được người dân tự làm bắc qua quãng sông Giăng vào bản Búng, xã Môn Sơn (Con Cuông) bị cuốn phăng trong đợt lũ đầu tháng 9/2023. Sự cố khiến việc di chuyển giữa bản Búng và trung tâm xã Môn Sơn vốn đã khó khăn trở nên gian nan hơn.

Cây cầu vào bản Búng, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông hiện tại đã bị nước lũ cuốn trôi một nửa, gây không ít trở ngại cho người dân. Ảnh: Đình Tuyên

Ông La Văn Chín - Trưởng bản Búng, xã Môn Sơn cho biết, chiếc cầu do người dân trong bản tự tay làm. Gỗ thì xin từ Trạm Kiểm lâm Vườn quốc gia Pù Mát. Người dân góp công, hộ nào không tham gia được thì đóng tiền thuê người làm. Trị giá chiếc cầu gỗ với những trụ bằng rọ tre chỉ khoảng 5 triệu đồng; thế nhưng đây lại là cách tốt nhất để người và xe gắn máy qua lại khúc sông. Cầu tạm nên cũng dễ bị lũ cuốn trôi và người dân thường xuyên phải tự tay làm lại.

“Hiện nay nước vẫn lớn, phải chờ nước rút dân bản mới làm lại cầu”, ông Chín thông tin thêm.

Một phần còn lại của cây cầu vào bản Búng. Ảnh: Đình Tuyên

Ở bản Búng hiện còn một điểm trường mầm non, 1 điểm lẻ của Trường Tiểu học Môn Sơn 2, với 63 học sinh tiểu học và 32 trẻ mầm non. Các thầy cô giáo khi vào trường và đầu tuần và trở về nhà vào cuối tuần. Không còn cầu tạm, các giáo viên phải khiêng xe máy qua khúc sông này nếu mực nước thấp. Tuy nhiên, những ngày vừa qua, do trời mưa, nước sông dâng cao nên việc khiêng xe máy vượt sông là bất khả thi.

Không phải ai cũng đủ điều kiện để thuê thuyền và phương tiện này cũng đối mặt không ít nguy cơ, rủi ro trong mùa nước lũ. Ảnh: Hữu Vi

Đi thuyền trên sông Giăng là một cách khác đến bản Búng, nhưng khá đắt đỏ. Mỗi chuyến thuê thuyền từ 1 - 1,5 triệu đồng nên nhiều giáo viên vẫn đi xe máy vào bản.

Ở một đầu cầu có chiếc bè nứa do người dân tự làm để chở người và phương tiện vượt sông. “Nhưng không phải lúc nào cũng có người trực ở đó. Với lại mỗi lượt đi về cũng mất 10.000 đồng nên người ta thường khiêng xe vượt sông. Nếu nước lũ lớn về thì bản gần như cô lập”, ông La Văn Chín nói thêm.

Những chiếc cầu tạm thường rất mong manh trong mùa lũ. Ảnh: Hữu Vi

Người dân thường phải làm lại cầu sau mỗi đợt lũ. Ảnh: Đình Tuyên

Ở bản Búng cũng còn hàng chục học sinh đang học bậc Trung học cơ sở và Trung học phổ thông ở trung tâm xã, mỗi lần đến trường và trở về nhà đều phải qua khúc sông này. Bản Búng còn là nơi đứng chân của một tổ công tác thuộc Đồn biên phòng Môn Sơn và một chốt trực kiểm lâm Vườn quốc gia Pù Mát.