Cầu thủ Công an Hà Nội sẽ nhận án kỷ luật vì chơi xấu Hoàng Đức; Huỳnh Như lọt vào tốp 20 đề cử gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022

(Baonghean.vn) - Dẫu đã nhận thẻ vàng, nhưng cầu thủ Công an Hà Nội đang đối diện với án kỷ luật từ BTC; tiền đạo Huỳnh Như cũng vinh dự được góp mặt trong gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022. Đó là những thông tin thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ Công an Hà Nội sẽ nhận án kỷ luật vì chơi xấu Hoàng Đức

Trận derby thủ đô giữa Công an Hà Nội vs Viettel, cầu thủ Hoàng Văn Toản của Công an Hà Nội đã đạp thẳng chân vào cầu thủ Hoàng Đức của Viettel. Dẫu đã nhận thẻ vàng, nhưng anh này đang đối diện với án kỷ luật từ BTC.

Trận Công an Hà Nội vs Viettel diễn ra tối 14/2, ở phút 52, trong một tình huống tranh chấp bóng, cầu thủ Hoàng Văn Toản (12, Công an Hà Nội) đã phóng chân đạp thẳng vào chân trái của cầu thủ Hoàng Văn Đức bên phía Viettel khiến anh phải rời sân bằng cáng và không thể tiếp tục thi đấu.

Dẫu trọng tài đã rút thẻ vàng với Văn Toản, nhưng xét thấy cầu thủ này có hành vi bạo lực nhằm triệt hạ đối phương và tính chất phạm lỗi nghiêm trọng, thẻ vàng của trọng tài đã xử lý trong tình huống trên chưa phù hợp với mức độ phạm lỗi. Vì thế BTC V.League 2023 đã có công văn gửi đến Ban Kỷ luật VFF để có hình thức kỷ luật với Hoàng Văn Toản.

Huỳnh Như lọt vào tốp 20 đề cử gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022

Trung ương Đoàn vừa chính thức công bố 20 đề cử tiêu biểu vào vòng bình chọn trực tuyến của Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022. Đáng chú ý, tiền đạo Huỳnh Như cũng vinh dự được góp mặt.

Năm nay hội đồng giải thưởng nhận được 156 hồ sơ từ 57 đơn vị gửi về, có 2 ứng cử tự gửi hồ sơ giới thiệu. Trong đó, có 117 nam, 39 nữ, học hàm cao nhất là giáo sư tập sự, học vị cao nhất là tiến sĩ.

156 hồ sơ đề cử ở 10 lĩnh vực gồm: Học tập; Nghiên cứu khoa học - sáng tạo; Lao động - sản xuất; Kinh doanh - khởi nghiệp; Quốc phòng; An ninh - trật tự; Thể dục - thể thao; Văn hóa - nghệ thuật; Hoạt động xã hội; Quản lý hành chính.

Lễ tuyên dương giải thưởng sẽ diễn ra trong tháng 3/2023 tại Hà Nội.

Barcelona chốt danh sách cầu thủ cho trận gặp MU

HLV Xavi của Barcelona vừa công bố danh sách 22 cầu thủ được ông đăng ký cho trận đấu với Man United ở lượt đi vòng play-off Europa League 2022/23. Trong số này đáng chú ý không có tiền vệ kỳ cựu Sergio Busquets.

Để lấp vào khoảng trống do Busquets và Dembele để lại, HLV Xavi đã cho gọi hai tài năng trẻ Marc Casado và Angel Alarcon lên đội 1. Theo lịch trình Barca sẽ tiếp đón MU ở trận lượt đi diễn ra tại Nou Camp vào ngày 17/2. Màn tái đấu giữa 2 đội diễn ra trên đất Anh vào ngày 20/3 tới.

Barcelona sắp đón tân binh tới từ LA Galaxy

Chuyên gia đưa tin chuyển nhượng uy tín người Italia là Fabrizio Romano tiết lộ, Barca sắp hoàn tất thủ tục chiêu mộ hậu vệ cánh phải Julian Araujo tới từ LA Galaxy. Theo đó, ngày mai cầu thủ người Mexico sẽ sang Tây Ban Nha để ký hợp đồng với Barca đến năm 2026.

Kết quả Arsenal 1-3 Man City: San bằng trận địa Pháo

Trận ''chung kết lượt đi'' mùa giải 2022/23 của Ngoại hạng Anh giữa Arsenal vs Man City đã kết thúc với chiến thắng tưng bừng 3-1 dành cho đội khách. Thắng lợi này giúp Man City chính thức vượt mặt Arsenal để chiếm đỉnh bảng. Hai đội có cùng 51 điểm nhưng nhà ĐKVĐ lúc này đang thi đấu nhiều hơn đối thủ 1 trận.